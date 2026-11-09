Юрист раскрыла схему мошенничества при продаже подержанных автомобилей

Юрист Сабитова предупредила об уловках мошенников при покупке залоговых машин

Tекст: Алексей Дегтярёв

Лжепродавец берет кредит под залог машины и предлагает ее купить дешевле рынка, пока обременение не внесено в реестр, пояснила Сабитова РИА «Новости».

«Продавец представляет сделку как безопасную: транспорт принадлежит ему и не имеет обременений. Делает все до внесения данных в реестр залогов, а после сделки заявляет в полицию, что его вынудили это сделать мошенники», – пояснила она.

После такого заявления правоохранительные органы могут изъять автомобиль как вещественное доказательство, а если суд признает продавца потерпевшим, машина вернется к нему. В итоге покупатель останется без денег и транспортного средства. По аналогичной схеме договоры купли-продажи оспаривают пожилые люди.

Чтобы избежать обмана, перед оплатой необходимо проверить машину по VIN-номеру в реестре залогов на сайте Федеральной нотариальной палаты. Деньги следует переводить напрямую в банк продавца с пометкой о платеже. Если претензия все же возникла, эксперт рекомендовала ставить вопрос о возбуждении дела о заведомо ложном доносе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в МВД рассказали о краже денег у россиян под видом сервисов для проверки истории транспортных средств.

Во вторник в МВД предупредили о похищении сбережений граждан через фейковые сайты магазинов автомобильных шин.