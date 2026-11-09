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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Смена декораций в США надувает Лондону щеки

    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

    4 комментария
    9 ноября 2026, 06:33 • Новости дня

    Юрист раскрыла схему мошенничества при продаже подержанных автомобилей

    Юрист Сабитова предупредила об уловках мошенников при покупке залоговых машин

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Злоумышленники начали продавать находящиеся в залоге транспортные средства по заниженной цене, а после совершения сделки заявлять в полицию о давлении, рассказала юрист Евгения Сабитова.

    Лжепродавец берет кредит под залог машины и предлагает ее купить дешевле рынка, пока обременение не внесено в реестр, пояснила Сабитова РИА «Новости».

    «Продавец представляет сделку как безопасную: транспорт принадлежит ему и не имеет обременений. Делает все до внесения данных в реестр залогов, а после сделки заявляет в полицию, что его вынудили это сделать мошенники», – пояснила она.

    После такого заявления правоохранительные органы могут изъять автомобиль как вещественное доказательство, а если суд признает продавца потерпевшим, машина вернется к нему. В итоге покупатель останется без денег и транспортного средства. По аналогичной схеме договоры купли-продажи оспаривают пожилые люди.

    Чтобы избежать обмана, перед оплатой необходимо проверить машину по VIN-номеру в реестре залогов на сайте Федеральной нотариальной палаты. Деньги следует переводить напрямую в банк продавца с пометкой о платеже. Если претензия все же возникла, эксперт рекомендовала ставить вопрос о возбуждении дела о заведомо ложном доносе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в МВД рассказали о краже денег у россиян под видом сервисов для проверки истории транспортных средств.

    Во вторник в МВД предупредили о похищении сбережений граждан через фейковые сайты магазинов автомобильных шин.

    6 ноября 2026, 10:06 • Новости дня
    АвтоВАЗ обновил Lada Vesta новым флагманским двигателем

    АвтоВАЗ начал оснащать Lada Vesta новым мотором объемом 1,8 литра

    АвтоВАЗ обновил Lada Vesta новым флагманским двигателем
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский концерн «АвтоВАЗ» приступил к оснащению автомобилей семейства Lada Vesta новым поколением флагманского двигателя объемом 1,8 литра и мощностью 132 лошадиные силы.

    Производитель объявил о значительном обновлении модели: теперь на все модификации Vesta устанавливается двигатель нового поколения. Об этом сообщает РИА «Новости».

    «Lada Vesta получила новый флагманский двигатель и новые опции», – заявили в компании. Мотор развивает мощность 132 лошадиные силы при крутящем моменте 175 Нм. Это позволило увеличить максимальную скорость обновленного автомобиля до 192 км в час, а время разгона до 100 км в час сократилось до 10 секунд. Смешанный расход топлива снизился до 7,4 литра на 100 км.

    Двигатели 1,8 нового поколения устанавливаются на LADA Vesta, начиная с комплектаций «Практик» и «Драйв». Начальная стоимость версий с шестиступенчатой механической коробкой передач составит 1 885 000 рублей, доплата за автоматическую трансмиссию (вариатор CVT) – 5 000 рублей. Отдельные версии Vesta также получили дополнительные системы комфорта и безопасности. Обновленные машины уже отправлены официальным дилерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полноприводную гибридную модификацию кроссовера Lada Azimut решили оснащать аккумулятором российской разработки.

    Также глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал запуск производства нового кроссовера Lada Azimut историческим событием для автомобильной промышленности.

     Руководитель Минпромторга Антон Алиханов признался в готовности приобрести отечественный кроссовер Lada Azimut для личного пользования.

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    7 ноября 2026, 12:04 • Новости дня
    Сумму на льготные автокредиты в России предложили увеличить

    Льготное автокредитование в России предложили увеличить на 10,4 млрд рублей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В проект федерального бюджета на 2027–2029 годы предложили внести поправку об увеличении финансирования программы льготного автокредитования на 10,4 млрд рублей.

    Финансирование программы льготного автокредитования в России на 2027 год планируется увеличить на 10,4 млрд рублей в рамках подготовки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2027–2029 годы, передает РИА «Новости» со ссылкой на близкий к Минпромторгу источник.

    «Текущие объемы финансирования, заложенные на программы стимулирования спроса в автопроме в 2027 году, не финальные. Поправки ко второму чтению законопроекта о бюджете в Госдуме предполагают увеличение финансирования льготных программ на 10,4 млрд рублей», – сообщил собеседник агентства.

    Он уточнил, что по мере исчерпания выделенных лимитов власти рассмотрят дополнительные предложения по дофинансированию стимулирующих программ. Кроме того, сейчас прорабатывается корректировка требований к уровню локализации автомобилей, что позволит оптимизировать расходование бюджетных средств.

    В конце октября министр промышленности и торговли Антон Алиханов уже заявлял о намерении ведомства предложить варианты расширения поддержки льготного автокредитования и лизинга. Согласно изначальному проекту бюджета, внесенному правительством в Госдуму 30 сентября, на льготные автокредиты в 2027 году закладывалось 7 млрд рублей, на автолизинг – 17 млрд рублей, а еще около 3,7 млрд рублей предназначалось для поддержки производителей газомоторной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027–2029 годы.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров анонсировал возобновление льготного автокредитования и автолизинга с 1 декабря.

    Также глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о подготовке предложений по увеличению финансирования программ льготного автокредитования и автолизинга.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    8 ноября 2026, 12:46 • Новости дня
    В Чувашии обнаружили затонувший автомобиль с пятью молодыми людьми

    МВД: В Чувашии затонул автомобиль с пятью пассажирами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В реке Цивиль под Новочебоксарском нашли затонувший внедорожник с пятью молодыми людьми, сообщили в МВД по Чувашии.

    «Вечером 7 ноября в полицию поступило сообщение, что накануне вечером 22-летний житель Новочебоксарска выехал из дома на своей автомашине ВАЗ-2121 в компании друзей и пропал», – передает РИА «Новости» заявление ведомства.

    В ходе поисков на берегу реки Цивиль в промышленной зоне Новочебоксарска обнаружили следы автомобиля.

    По предварительным данным, 22-летний горожанин уехал кататься с двумя приятелями и двумя подругами. Внедорожник нашли в реке на глубине 3–4 метров.

    На месте работают полицейские и спасатели, они извлекают автомобиль из воды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Чувашии три человека пострадали в результате ДТП с лосем.

    В результате столкновения трех автомобилей на автодороге А-151 погибли четыре молодых человека.

    Также в Татарстане водитель грузовика погиб после столкновения с пассажирской пристанью и падения машины в воду.

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    6 ноября 2026, 20:22 • Новости дня
    Суд обязал Volkswagen выплатить 300 тыс. евро уволенному топ-менеджеру

    DPA: Суд обязал Volkswagen выплатить около 300 тыс. евро уволенному сотруднику

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд по трудовым спорам Брауншвейга обязал германский автоконцерн Volkswagen выплатить около 300 тыс. евро компенсации бывшему топ-менеджеру, которого уволили из-за подозрений в передаче третьим лицам закрытой документации.

    Как сообщает агентство DPA, автопроизводитель должен компенсировать уволенному сотруднику оклад примерно за один год, передает ТАСС. Суд постановил, что у концерна не было законных оснований для расторжения контракта в экстренном порядке без предварительного уведомления, в то время как обычное, плановое увольнение признано юридически действительным.

    Ранее аналогичный вердикт был вынесен по делу второго топ-менеджера: в сентябре суд обязал VW выплатить ему около 200 тыс. евро. В обоих случаях речь идет о возмещении разницы в доходах, возникшей из-за неправомерного изменения статьи увольнения.

    В Volkswagen заявляют, что бывшие сотрудники пересылали представителям СМИ и государственным ведомствам отчеты департамента внутреннего аудита по коммерческим моделям Crafter и Grand California. В VW расценили эти действия как грубое нарушение трудовых обязанностей и пытались взыскать с ответчиков 380 тыс. евро на покрытие расходов на адвокатов, однако иск отклонили.

    Представители концерна заявили о намерении обжаловать вердикт. В свою очередь истцы настаивают на своей правоте и апеллируют к национальному Закону о защите осведомителей. Они настаивают, что столкнулись с давлением внутри компании после того, как попытались заявить о выявленных нарушениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Федеральное управление финансового надзора Германии оштрафовало Volkswagen на 1,2 млн евро за несвоевременное раскрытие информации.

    В июле руководство автоконцерна решило сократить до 120 тыс. рабочих мест на фоне кризиса в промышленности.

    В июне прошлого года сообщалось о согласии 20 тыс. сотрудников компании на увольнение.

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    7 ноября 2026, 11:11 • Новости дня
    Автоэксперт назвал неочевидные расходы на владение автомобилем

    RT: Эксперт Ерицян назвал платные парковки и дороги скрытыми расходами на авто

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владение автомобилем обходится в среднем в 10–40 тыс. рублей в месяц, однако владельцы часто не учитывают скрытые расходы на платные парковки и дороги, заявил автоэксперт Ашот Ерицян.

    «В первую очередь речь идет о платных парковках. Они действуют уже более чем в четверти крупных городов России, а их зоны постоянно увеличиваются. Поэтому расходы на платные парковки для многих автомобилистов становятся такой же необходимостью, как и топливо на заправках», – сказал исполнительный директор управления по работе с партнерами АО «Сбербанк Лизинг» Ерицян в интервью RT.

    Еще одной категорией неочевидных расходов он назвал платные дороги.

    В качестве примера Ерицян привел проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД), который может быть платным только в определенные часы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее департамент транспорта Москвы сообщил об увеличении стоимости проезда по Московскому скоростному диаметру в часы пик.

    Также была опубликована информация о тарифах на парковку в столице и штрафах за нарушения.

    Кроме того, автоэксперт Ашот Ерицян рассказал об опасности длительного прогрева двигателя.

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    6 ноября 2026, 15:31 • Новости дня
    В Татарстане четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Сармановском районе Татарстана автомобиль Lada Xray выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo, в результате чего погибли водитель и три пассажира легковой машины, в том числе младенец.

    В Сармановском районе Татарстана 45-летняя женщина за рулем Lada Xray выехала на встречную полосу для обгона и столкнулась с грузовиком Volvo, сообщает Госавтоинспекция региона.

    В результате аварии водитель легкового автомобиля и три пассажира 2004, 2007 и 2026 годов рождения скончались на месте от травм, несовместимых с жизнью. Еще одна девушка-пассажир выжила и была госпитализирована.

    Трагедия произошла на 30-м км автодороги Набережные Челны – Сарманово. Для выяснения обстоятельств автокатастрофы на место выехал прокурор Сармановского района Алексей Панишев, добавили в прокуратуре Татарстана. Ведомство взяло ход процессуальной проверки на контроль.

    До этого в республике в аварии погибли водитель и трехмесячный ребенок. В августе в Татарстане в ДТП погибли женщина и двое детей.


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    6 ноября 2026, 17:36 • Новости дня
    Лжеперевозчиков авто осудили в Приморье за мошенничество на 34 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд в Приморском крае вынес приговор организаторам фиктивных перевозок автомобилей, которые обманули 49 человек на сумму более 34 млн рублей.

    Двух организаторов мнимых перевозок автомобилей осудили в Приморье. Суд установил, что в период с 2019 по 2022 год подсудимые размещали в интернете объявления об услугах автоперевозок и открыли четыре офиса во Владивостоке. Они не планировали выполнять обязательства, присваивали деньги клиентов, а переданные машины продавали, сообщает прокуратура Приморского края в Max.

    Кроме того, злоумышленники дважды похитили средства, выданные в качестве предоплаты за покупку автомобилей за рубежом. От их действий пострадали 49 человек, общий ущерб составил более 34 млн рублей.

    Мужчину приговорили к 10 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. Женщина получила четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. Суд также в полном объеме удовлетворил гражданские иски потерпевших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о незаконном получении жителями Приморского края более 5 млн рублей от страховых компаний за инсценировку ДТП.

    В феврале правоохранительные органы задержали бывшего руководителя Владивостокского морского торгового порта Николая Ермолаева по подозрению в хищениях.

    Ранее надзорное ведомство Приморского края разоблачило преступную схему с псевдозаймами во Владивостоке.

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    6 ноября 2026, 14:32 • Новости дня
    Китайский электромобиль BYD разогнался до рекордных 503 км в час

    Kuai jishu: Электромобиль китайской BYD побил рекорд скорости для серийных машин

    Tекст: Мария Иванова

    Автомобиль Yangwang U9 Xtreme от китайского производителя BYD установил новый рекорд для серийных электромобилей, развив скорость более 503 км в час во время заездов в Абу-Даби.

    Машина смогла преодолеть отметку в 500 км в час, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Kuai jishu.

    «Yangwang U9 Xtreme завершил испытание максимальной скорости… в Абу-Даби в ОАЭ, показав подтвержденный результат в 503,17 км в час. Благодаря этому результату он побил свой предыдущий рекорд по максимальной скорости среди серийно производимых электромобилей», – говорится в сообщении.

    В сентябре 2025 года эта же модель разогналась до 496,22 км в час на полигоне в Германии. Таким образом, транспортное средство стало первым в мире серийным автомобилем, превысившим порог скорости в 500 км в час.

    Компания BYD выступает одним из мировых лидеров в области производства электромобилей и аккумуляторных батарей. Предприятие также развивает направление городского рельсового транспорта, включая систему подвесного монорельса SkyRail.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце экспериментальный беспилотный летательный аппарат с электроприводом немецкой компании Quantum Systems развил скорость 777 км в час.

    В прошлом году китайская компания BYD запланировала оснастить европейские электромобили системой для увеличения запаса хода почти на 470 км за пять минут.

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    6 ноября 2026, 10:32 • Новости дня
    Маск заявил о сворачивании производства Cybertruck в Техасе

    Маск: Tesla свернет выпуск Cybertruck в Техасе ради беспилотных Cybercab

    Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что примерно в середине следующего года производство электропикапов Cybertruck на заводе Gigafactory Texas начнет сворачиваться ради расширения выпуска беспилотных такси Cybercab.

    «Tesla примерно в середине следующего года будет сворачивать производство Cybertruck на Gigafactory Texas, чтобы освободить место для наращивания производства Cybercab», – сообщил Маск в соцсети.

    Cybercab представляет собой двухместный беспилотный автомобиль без рулевого колеса. По данным компании, поездки на таких роботакси уже доступны в некоторых районах Остина, штат Техас, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Tesla выпустила на дороги Техаса полностью автономные двухместные автомобили Cybercab.

    В апреле Илон Маск запустил сборку этих автомобилей без руля и педалей.

    В марте пикап Tesla Cibertrack попал в России в обновленный перечень автомобилей с повышенным транспортным налогом.

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    7 ноября 2026, 14:53 • Новости дня
    Шведская компания Volvo зарегистрировала товарный знак в России

    Покинувшая Россию компания Volvo зарегистрировала товарный знак

    Tекст: Мария Иванова

    Шведский автопроизводитель Volvo, ранее ушедший с российского рынка, получил одобрение Роспатента на регистрацию товарного знака для продажи машин и оказания услуг.

    Заявку на регистрацию товарного знака Volvo Penta подала компания «Вольво Трейдмарк Холдинг АБ» в декабре 2025 года, передает РИА «Новости».

    Роспатент принял положительное решение по заявке, закрепив за компанией права до декабря 2035 года. Под новым брендом автопроизводитель сможет реализовывать в России автобусы, гоночные автомобили, автодома и водные скутеры, а также оказывать услуги по прокату машинного оборудования.

    Шведский производитель грузовой и строительной техники Volvo одним из первых приостановил выпуск и продажу автомобилей на территории России в феврале 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу немецкий автопроизводитель Audi оформил в Роспатенте правовую охрану товарного знака линейки спортивных моделей.

    В сентябре покинувшая российский рынок южнокорейская компания Hyundai зарегистрировала в России десять новых товарных знаков.

    Ранее концерн Toyota защитил товарный знак Corolla.

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    8 ноября 2026, 12:18 • Новости дня
    Досмотр машин сканером на Крымском мосту со стороны Тамани решили приостановить

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Досмотр автомобилей на Крымском мосту со стороны Тамани с помощью сканера приостановят в ночь на 10 ноября, сообщили в оперативном канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

    «Вниманию водителей! С 20:00 9 ноября до 12:00 10 ноября досмотр транспортных средств на инспекционно-досмотровом комплексе (сканер) со стороны Тамани будет недоступен по техническим причинам», – сообщает инфоцентр.

    Рейсовые автобусы будут досматривать в ручном режиме. Инфоцентр просит учесть данную информацию при планировании поездки в республику, заблаговременно выбрать оптимальное время выезда или альтернативный маршрут.

    Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы. Перед въездом на мост с двух сторон в целях безопасности установлены посты досмотра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее затор на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив сократился.

    Также проезд транспортных средств по мостовому переходу через Керченский пролив приостановили.

    Кроме того, движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

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    8 ноября 2026, 14:36 • Новости дня
    Завершились поиски всех погибших в затонувшей машине в Чувашии

    Найдены тела всех пятерых погибших в затонувшем автомобиле в Чувашии

    Tекст: Ольга Иванова

    Спасатели завершили поисковую операцию, подняв со дна реки Цивиль в Чувашии затонувший автомобиль с телами пятерых погибших, сообщил глава Новочебоксарска Александр Алексеев.

    «Спасатели подняли со дна реки Цивиль автомобиль, в котором находились тела еще двоих погибших. Таким образом, поисковые работы завершены», – написал Алексеев в канале на платформе Мах.

    По словам главы Новочебоксарска, родным и близким погибших оказывают психологическую помощь специалисты МЧС. Он выразил глубокие соболезнования семьям жертв трагедии, отметив, что эта невосполнимая потеря потрясла весь город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в реке Цивиль под Новочебоксарском нашли затонувший внедорожник с пятью молодыми людьми.

    Три человека пострадали в результате столкновения автомобиля с лосем на трассе в Чувашии.

    В результате столкновения трех автомобилей в Чувашии погибли четыре молодых человека.

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    6 ноября 2026, 09:41 • Новости дня
    Участники автосалонов-мошенников получили от шести до 15 лет колонии

    Суд в Саратове приговорил десятерых мошенников с подержанными автомобилями

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Саратове вынесли приговор 10 участникам преступной группы из разных регионов России, похитившим у автовладельцев более 143 млн рублей, сообщили в Главном управлении МВД по региону.

    Кировский райсуд Саратова приговорил подсудимых к срокам от шести до 15 лет лишения свободы. Они признаны виновными в организации преступного сообщества и мошенничестве, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Как установил суд, 36-летний житель Рязани создал сеть автосалонов по перепродаже подержанных машин в нескольких регионах, объединив три группы в Саратове, Воронеже и Москве. Подбором клиентов занимался подконтрольный кол-центр в Рязани.

    Сообщники получали автомобили от клиентов и продавали их по заниженной цене за наличный расчет. Прежним владельцам они заявляли, что машины проданы в кредит, и задерживали выплаты. Тем, кто обращался в суд, переводились незначительные суммы. За 11 месяцев от действий преступников пострадали более ста автовладельцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Саратовской области суд вынес приговор банде из 33 человек за организацию незаконного въезда в Россию шести тысяч мигрантов.

    В декабре 2025 года в Москве вынесли приговоры девяти соучастникам преступного сообщества, укравших более 39 млн рублей с помощью мошеннических кол-центров.

    В августе саратовские полицейские пресекли деятельность группы, инсценировавшей дефекты в автомобилях ради компенсаций от дилеров.

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    6 ноября 2026, 10:03 • Новости дня
    В ДТП со скорой под Архангельском пострадали четыре человека

    В результате опрокидывания скорой под Архангельском пострадали четыре человека

    Tекст: Вера Басилая

    В Приморском округе Архангельской области автомобиль скорой помощи съехал в кювет и опрокинулся на дороге к аэропорту, в результате чего пострадали четыре человека.

    Авария произошла на участке федеральной автодороги, ведущей к международному аэропорту Архангельск от трассы М-8 «Холмогоры», сообщает региональное УМВД.

    Водитель автомобиля «ГАЗ Соболь» потерял контроль над управлением, после чего транспортное средство съехало с дороги в кювет и перевернулось.

    В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пациентка, которую перевозили лежа на носилках, ее госпитализировали с травмами. Водителю и двум другим пассажирам также потребовалась медицинская помощь. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на трассе в Архангельской области опрокинулась машина скорой помощи.

    В Омской области четыре человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и машины скорой помощи.

    В Находке Приморского края четыре человека получили травмы в результате ДТП с грузовиком и скорой.

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    8 ноября 2026, 09:22 • Новости дня
    Юрист предупредил об угрозе лишения прав из-за сбитого лося

    Адвокат Цзен напомнил об угрозе лишения прав за оставление места ДТП с лосем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Водитель рискует лишиться водительских прав или получить административный арест, если самовольно покинет место столкновения с лосем, даже если животное убежало в лес, заявил адвокат Матвей Цзен.

    «Самое главное – не уезжайте самовольно с места ДТП, даже если лось убежал в лес», – заявил Цзен. По его словам, за такое нарушение предусмотрено лишение прав на срок от одного до полутора лет либо административный арест на срок до 15 суток, передает ТАСС.

    Адвокат пояснил, что ДТП с лосем является полноценной аварией, так как дикое животное считается государственным имуществом. В связи с этим водитель обязан остановиться, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки.

    Кроме того, в случае ДТП необходимо вызвать полицию. При наличии ранения у животного об этом нужно обязательно сообщить, чтобы правоохранители привлекли специалистов. Цзен призвал не пытаться самостоятельно оказать помощь раненому зверю из-за возможной опасности.

    Увозить погибшего лося также запрещено, его судьбой должны заниматься уполномоченные службы, заключил адвокат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу адвокат Дмитрий Рощин предупредил о риске признания виновным в ДТП из-за использования летней резины зимой.

    В четверг Московская Госавтоинспекция сообщила о гибели двух лосей в результате ДТП в Зеленограде.

    Автоюрист Лев Воропаев допустил привлечение водителей к уборке улиц за неуплату штрафов и вождение без прав.

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    Россия может стать газовой опорой для Ирана

    Иран очень хочет покупать российский газ, хотя сам является вторым в мире государством по его запасам. Голубое топливо из России необходимо Ирану для собственных нужд и для перепродажи в соседние страны. Почему Тегеран не может обеспечить себя газом самостоятельно и куда он собрался экспортировать российский газ? Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    Ночной разгром объектов ВСУ в Киеве доказал превосходство российского оружия

    Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по военным и инфраструктурным объектам в Киеве и за его пределами. Это была одна из самых скоординированных атак. Как говорят эксперты, главное отличие этих ударов заключается в смене тактики и применяемого вооружения. Кроме того, возможности достигать столь защищенных целей в самом Киеве указывают на явное технологическое превосходство российского оружия над западными противоракетными комплексами. Подробности

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    Польшу потрясла «трагедия в американском стиле»

    В Кракове произошел теракт, ужаснувший всю Польшу. Местный житель открыл стрельбу по прохожим из автомобиля, в результате чего шесть человек погибли, больше десяти человек получили ранения. По мнению экспертов, глубинной причиной теракта стала многолетняя информационная политика Варшавы. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Отпуск за свой счет в 2026 году: как написать заявление и может ли работодатель отказать

      Отпуск без сохранения заработной платы позволяет не выходить на работу по личным или семейным причинам. Ниже описано, в каких случаях работодатель обязан его предоставить, когда он вправе отказать, как составить заявление и как такой отпуск влияет на стаж и зарплату.

    • Мужское здоровье после 40 лет: какие обследования пройти, анализы, питание и профилактика

      После 40 лет мужчинам особенно важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, массу тела и другие факторы риска хронических заболеваний. При этом ежегодно сдавать «все гормоны» или ПСА только из-за возраста не требуется: набор исследований зависит от возраста, жалоб и индивидуальных рисков. Разбираемся, какие обследования нужны мужчинам после 40 лет, что входит в диспансеризацию, когда проверять простату и тестостерон, как скорректировать питание и сколько физической активности необходимо для сохранения здоровья.

    • Здоровье женщины после 50 лет: менопауза, питание, обследования и профилактика заболеваний

      После 50 лет в организме женщины происходят возрастные и гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, сон, обмен веществ, состояние костей и сердечно-сосудистой системы. Одним из главных этапов этого периода становится менопауза, связанная со снижением выработки эстрогенов. При этом поддерживать здоровье после 50 помогают не только питание и физическая активность, но и регулярные профилактические обследования. Разбираемся, что происходит с организмом женщины после 50 лет, как меняются питание и нагрузка, какие обследования важно не пропускать и когда симптомы менопаузы стоит обсудить с врачом.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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