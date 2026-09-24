Китай вывел на орбиту четвертую группу спутников «Яогань-40»

CASC: Ракета «Чанчжэн-6А» успешно вывела на орбиту спутники «Яогань-40»

Tекст: Мария Иванова

Ракета-носитель «Чанчжэн-6А» стартовала с космодрома Тайюань и вскоре после запуска успешно доставила космические аппараты на заданную орбиту, передает РИА «Новости».

Группа спутников «Яогань-40» предназначена для исследования электромагнитной обстановки и проведения соответствующих технологических испытаний.

В CASC отметили, что «Чанчжэн-6А» является новым поколением ракет-носителей. Она способна обеспечить различные варианты массовых запусков, включая вывод одного спутника на орбиту и последовательный или параллельный запуск нескольких аппаратов. Ее грузоподъемность при выведении на солнечно-синхронную орбиту составляет не менее 6,5 тонны.

Состоявшийся запуск стал 670-м по счету для ракет семейства «Чанчжэн».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Китай запустил ракету «Чанчжэн» с шестью спутниками.

В прошлом месяце Пекин отложил запуск зонда «Чанъэ-7» с российским детектором лунной пыли.

Весной китайская сторона запустила космический корабль «Шэньчжоу-23» к орбитальной станции.