NI назвал российскую «Амур-СПГ» орудием против лидерства США в космосе

Tекст: Ирма Каплан

Проект многоразовой ракеты Амур-СПГ был представлен госкорпорацией Роскосмос в сотрудничестве с РКЦ «Прогресс». Новая ракета разрабатывается для замены устаревающих носителей семейства «Союз-2» и должна обеспечить России конкурентоспособность в мировой космической отрасли за счет снижения стоимости запусков, пишет National Interest.

Ракета Амур-SPG станет двухступенчатой, с первой многоразовой ступенью и одноразовой второй, способной выводить на низкую околоземную орбиту до 10,5 тонн в многоразовой конфигурации и до 12,5 тонн в одноразовой.

В качестве топлива используется метан, который обеспечивает более чистое сгорание и уменьшает износ двигателей, а также снижает экологический ущерб.

Отмечается, что двигатели первой ступени рассчитаны на 100 запусков, а центральный двигатель – на 300. Для повышения надежности и безопасности ракету оснастят системой отклонения тяги и аварийного отвода при нештатных ситуациях.

Также конструкция предусматривает использование передовых производственных технологий – композитных материалов, 3D-печати и бионического дизайна, которые снизят массу при сохранении прочности.

Стоимость одного запуска планируется снизить до 22 млн долларов, что составит менее половины заявленной стоимости запусков Falcon 9 компании SpaceX.

Эксперты подчеркивают, что благодаря этим решениям Россия надеется вернуть позиции на мировом рынке космических услуг.

«Глава SpaceX Илон Маск, несмотря на инновационность вышеописанной системы, рекомендовал Роскосмосу двигаться к абсолютной многоразовости ракет, чтобы сохранить глобальную конкуренцию в условиях стремительного развития отрасли», – резюмирует журнал.

Напомним, государственный контракт на работу над многоразовой ракетой-носителем «Амур-СПГ» был подписан 9 марта 2023 года.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новый плазменный двигатель от Росатома позволит сократить полет к Марсу до 60 дней. Прототип устройства уже создан и готовится к испытаниям на специальном стенде в Троицке.