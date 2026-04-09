Предстоящие 12 апреля парламентские выборы в Венгрии стали поистине событием мирового масштаба. За ними следят не только в России и Евросоюзе, но и в США, и в Китае. И от того, останется ли у власти Виктор Орбан, или ему на смену придёт проевропейский Петер Мадьяр, действительно кое-что зависит.0 комментариев
Россия получила предложения сотрудничества по РОС от более десяти стран
Более десяти стран уже предлагают взаимодействие по работе на перспективной Российской орбитальной станции (РОС), заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.
Баканов заявил, что более десяти стран выразили готовность к взаимодействию с Россией по эксплуатации будущей орбитальной станции, передают «Вести».
Он отметил, что спрос на участие в проекте уже назван колоссальным.
«Спрос колоссальный, более десяти стран уже предлагают взаимодействие в этой сфере», – заявил Баканов, подчеркнув, что главным преимуществом РОС станет самостоятельность в выборе партнеров и экспериментов. Он пояснил, что Россия сможет проводить на станции любые нужные эксперименты с теми партнерами, которых сочтет необходимыми.
По словам Баканова, новая станция будет обладать совершенно другим инфраструктурным уровнем, по сравнению с МКС, и станет практически полностью автоматизированной, выполняя функции станции-дрона. Кроме того, в работе РОС планируется широкое применение робототехники.
Развертывание Российской орбитальной станции стартует в 2028 году как часть Международной космической станции. В 2030 году, по плану, РОС будет отстыкована от МКС и начнет автономную работу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса рассказал о дискриминации дружественных стран на МКС.
Российская академия наук выразила готовность обсудить изменение параметров орбиты перспективной станции.
Госкорпорация «Роскосмос» утвердила график развертывания Российской орбитальной станции.