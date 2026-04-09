Россия получила предложения сотрудничества по РОС от более десяти стран

Tекст: Дмитрий Зубарев

Баканов заявил, что более десяти стран выразили готовность к взаимодействию с Россией по эксплуатации будущей орбитальной станции, передают «Вести».

Он отметил, что спрос на участие в проекте уже назван колоссальным.

«Спрос колоссальный, более десяти стран уже предлагают взаимодействие в этой сфере», – заявил Баканов, подчеркнув, что главным преимуществом РОС станет самостоятельность в выборе партнеров и экспериментов. Он пояснил, что Россия сможет проводить на станции любые нужные эксперименты с теми партнерами, которых сочтет необходимыми.

По словам Баканова, новая станция будет обладать совершенно другим инфраструктурным уровнем, по сравнению с МКС, и станет практически полностью автоматизированной, выполняя функции станции-дрона. Кроме того, в работе РОС планируется широкое применение робототехники.

Развертывание Российской орбитальной станции стартует в 2028 году как часть Международной космической станции. В 2030 году, по плану, РОС будет отстыкована от МКС и начнет автономную работу.

