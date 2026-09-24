Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.0 комментариев
Ямпольская назвала чудовищными языковые требования к роженицам на Украине
Ямпольская назвала нацистским запрет кричать по-русски в украинских роддомах
Советник президента России Елена Ямпольская осудила распространение во львовских больницах памяток, призывающих женщин контролировать речь во время родов и избегать русского языка.
Подобные инициативы демонстрируют истинную суть киевских властей, считает Ямпольская, передает РИА «Новости». Политик отметила, что происходящее на Украине напоминает сюжет известного советского фильма «Семнадцать мгновений весны».
«Такие методички, насколько я знаю, распространяются в отдельных роддомах Западной Украины. Это чудовищно, но это еще раз показывает всему миру, какой путь выбрал режим, захвативший власть на современной Украине», – сказала Ямпольская.
Она добавила, что современные украинские подходы не укладываются в голове и копируют гестаповские практики. Ранее в Сети появились фотографии буклетов из медучреждений Львова, где будущим матерям советуют избегать русской речи во время родов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин назвал предателями поющих на русском языке украинских артистов.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала действия Владимира Зеленского против русского языка неонацизмом.