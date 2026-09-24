Дмитриев назвал экономику Европы и Британии взрывоопасным финансовым коктейлем

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Дмитриев, одновременный рост объема долга и стоимости его обслуживания у Британии и Европы является взрывоопасным для них финансовым коктейлем, передает ТАСС.

«Государственный долг стран ОЭСР вдвое превышает уровень, наблюдавшийся до кризиса 2008 года. Доходность 10-летних гособлигаций Германии достигла 15-летнего максимума, а 30-летних облигаций Франции – максимума за 23 года. Одновременный рост объема долга и стоимости его обслуживания – это взрывоопасный финансовый коктейль», – уточнил он.

Свои слова о рисках роста соответствующих долговых показателей у Британии и стран Европы Дмитриев назвал уроком финансовой грамотности для разжигающих войну брюссельских чиновников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил сокращение возможностей Евросоюза по спонсированию военных конфликтов.

Советник президента Антон Кобяков предрек наступление масштабного долгового кризиса в странах Европы и США.

Издание Politico оценило негативное влияние американского государственного долга на бюджеты европейских стран.