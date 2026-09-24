  • Новость часаЦентробанк отчитался об успешном запуске цифрового рубля
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Украина наказана за попытку устроить блокаду Крыма
    Генерал авиации рассказал о преимуществах обновленного Су-57
    Ямпольская назвала чудовищными языковые требования к роженицам на Украине
    Биолог рассказал, как предотвратить массовое появление слизней на даче весной
    Российские войска освободили Доброполье Малое и Светлую Долину
    Поддержку участников СВО сделали стратегическим приоритетом бюджета
    Экономика России вернула показатели прибыли 2017 года
    Нидерланды решили научить пилотов KLM управлять истребителями F-35
    Минфин предложил включить в основную налоговую базу по НДФЛ пассивные доходы
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

    0 комментариев
    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

    6 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов От отупления может спасти только чтение

    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

    28 комментариев
    24 сентября 2026, 15:55 • Новости дня

    Глава РФПИ назвал экономику Европы взрывоопасным финансовым коктейлем

    Дмитриев назвал экономику Европы и Британии взрывоопасным финансовым коктейлем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил сочетание роста долга и стоимости его обслуживания в Европе и Британии как взрывоопасный финансовый коктейль.

    Как указал Дмитриев, одновременный рост объема долга и стоимости его обслуживания у Британии и Европы является взрывоопасным для них финансовым коктейлем, передает ТАСС.

    «Государственный долг стран ОЭСР вдвое превышает уровень, наблюдавшийся до кризиса 2008 года. Доходность 10-летних гособлигаций Германии достигла 15-летнего максимума, а 30-летних облигаций Франции – максимума за 23 года. Одновременный рост объема долга и стоимости его обслуживания – это взрывоопасный финансовый коктейль», – уточнил он.

    Свои слова о рисках роста соответствующих долговых показателей у Британии и стран Европы Дмитриев назвал уроком финансовой грамотности для разжигающих войну брюссельских чиновников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил сокращение возможностей Евросоюза по спонсированию военных конфликтов.

    Советник президента Антон Кобяков предрек наступление масштабного долгового кризиса в странах Европы и США.

    Издание Politico оценило негативное влияние американского государственного долга на бюджеты европейских стран.

    23 сентября 2026, 21:39 • Новости дня
    Лавров назвал причину потери Украиной границ 1991 года

    Лавров: Украина потеряла границы 1991 года из-за жульничества Европы

    Лавров назвал причину потери Украиной границ 1991 года
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал причину, по которой Украина потеряла свои территории и не смогла сохраниться в границах 1991 года.

    Лавров во время выступления в Совбезе ООН рассказал о причинах потери Украиной своих территорий. Дипломат напомнил, что в 2014 году европейские страны добились заключения соглашения между украинскими властями и оппозицией, передает РИА «Новости».

    Документ был подписан 21 февраля 2014 года под гарантии Германии, Франции и Польши. Однако уже на следующий день, в ночь на 22 февраля, оппозиционные силы захватили правительственные здания в Киеве. Европейские гаранты при этом признали такой исход событий.

    «Если бы европейцы не занимались жульничеством и заставили оппозицию выполнить подписанное в феврале 2014 года под гарантии Берлина, Парижа и Варшавы соглашение, это сохранило бы территориальную целостность Украины в тех самых границах 1991 года, которыми грезят Зеленский и его западные хозяева», – подчеркнул Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал нереалистичными разговоры о возвращении Украины к границам 1991 года.

    До этого министр перечислил три упущенных Европой шанса для урегулирования украинского кризиса.

    Дипломат также обвинил западные страны в срыве мирных договоренностей.

    Комментарии (8)
    23 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    Каллас перепутала Монако и Марокко на заседании ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время выступления перед Советом Безопасности ООН глава евродипломатии Кая Каллас по ошибке назвала Марокко вместо Монако при перечислении союзников Украины.

    Дипломат допустила географическую ошибку перед заседанием Совбеза, передает РИА «Новости». Перечисляя государства, поддержавшие совместное заявление по Украине, политик запнулась и попыталась произнести название африканской страны вместо европейского княжества. Вскоре она исправилась и продолжила чтение списка.

    Это не первый публичный конфуз европейского чиновника. Ранее политик заявила: «ЕС вызовет постпреда России при организации». При этом у Москвы сейчас нет постоянного представителя при Евросоюзе, а обязанности главы миссии исполняет Карен Малаян.

    В мае текущего года на официальном брифинге дипломат сообщила, что страны объединения готовы «вербовать» корабли. По ее словам, это необходимо для участия в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе.

    Напомним, европейские государства задумали реорганизовать дипломатическую службу из-за недовольства работой главы ведомства.

    Издание Politico сообщило о падении морального духа сотрудников Европейской службы внешних связей.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 16:53 • Новости дня
    ЕЦБ назвал сроки введения в обращение новых банкнот евро

    ЕЦБ запланировал ввести в обращение новые банкноты евро с начала 2030-х годов

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует постепенно внедрять обновленные купюры с начала следующего десятилетия, сообщили в регуляторе.

    Окончательный дизайн новых денег утвердят в конце 2026 года, передает ТАСС. «Планируется, что новые банкноты будут постепенно вводиться в обращение с начала 2030-х годов», – говорится в сообщении регулятора.

    Президент ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что важным шагом в разработке дизайна стало онлайн-голосование, в котором приняли участие почти 10 млн европейцев. Для оформления купюр предварительно отобраны две темы: европейская культура, а также реки и птицы.

    В первом случае на банкнотах могут появиться портреты Людвига ван Бетховена, Марии Склодовской-Кюри и Леонардо да Винчи. Вторая тема акцентирует внимание на природе Европы, предлагая изображения зимородка и белого аиста.

    Новые деньги получат дополнительные элементы защиты от подделок, станут более долговечными и удобными для людей с нарушениями зрения. Единая европейская валюта, введенная в 2002 году, сегодня используется примерно 358 млн человек в 21 стране Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский центральный банк определил список компаний для тестирования цифрового евро.

    В начале года Банк России запланировал выпуск модернизированных рублевых купюр с улучшенной защитой.

    Также отечественный регулятор инициировал запрет на продажу имитирующих настоящие деньги предметов.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 21:58 • Новости дня
    Глава Volvo предрек европейскому автопрому судьбу американского Детройта

    Глава Volvo Самуэльссон: Европейский автопром ждет крах по сценарию Детройта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор шведского автоконцерна Volvo Хокан Самуэльссон предупредил, что европейская автомобильная промышленность может столкнуться с крахом из-за высоких затрат на производство.

    Самуэльссон выразил опасения относительно будущего европейской автомобильной промышленности, передает РИА «Новости». По его мнению, отрасль рискует повторить судьбу американского Детройта, утратившего лидерство из-за переноса заводов в регионы с более низкими производственными издержками.

    «Ситуация в Европе поразительно напоминает мне происходившее в США. В Детройте автопроизводители зарабатывали большие деньги. Затем промышленность переместилась на юг. Аргументы были удивительно похожи на те, которые сегодня приводят некоторые европейские производители: более низкие затраты на энергию, налоги и сборы. Стоимость одного часа труда была вдвое ниже. Посмотрите, что стало с Детройтом», – заявил Самуэльссон в интервью газете Handelsblatt.

    Руководитель концерна уверен, что для предотвращения кризиса необходимо снизить стоимость энергии и труда в Европе. Кроме того, он предложил увеличить продолжительность рабочего времени на европейских предприятиях. Издание напоминает, что из-за переноса производств Детройт потерял экономическую базу и население, а в 2013 году объявил о банкротстве с долгом в 18 млрд долларов.

    Ранее основатель компании Gestamp Франсиско Риберас предрек крах европейского автопрома из-за конкуренции с Китаем.

    Руководство немецкого концерна Volkswagen утвердило сроки закрытия четырех заводов в Германии.

    Федеральное статистическое бюро ФРГ зафиксировало рекордное сокращение рабочих мест в автомобильной промышленности страны.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 18:57 • Новости дня
    Минюст признал нежелательными три европейские неправительственные организации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство юстиции запретило работу трех неправительственных структур из Британии, Германии и с Украины на территории страны.

    Министерство юстиции пополнило реестр запрещенных объединений, передает РИА «Новости». На сайте ведомства появилось официальное сообщение о новых ограничениях.

    «Перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ... Friends of Falun Gong Europe (Falun, «Друзья Фалуньгун Европа»), Соединенное Королевство Британии и Северной Ирландии», – говорится в опубликованном документе.

    Помимо британской структуры, под запрет попали еще два учреждения. Речь идет об украинском Центре гражданского просвещения «Альменда» и немецком Фонде поддержки этнических немцев за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала текущего года Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность 101 иностранной организации.

    В середине сентября Министерство юстиции внесло в соответствующий перечень еще 15 зарубежных неправительственных структур.

    Месяцем ранее надзорное ведомство запретило на территории страны работу американского фонда Crimean Tatar Foundation.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 17:53 • Новости дня
    Минобороны Эстонии решило профинансировать популяризацию срочной службы

    Эстония решила выделить 365 тыс. евро на популяризацию срочной службы

    Tекст: Денис Тельманов

    Эстонское военное ведомство направит до 365 тыс. евро на субсидирование проектов, направленных на повышение готовности населения к обороне и сплочение резервистов, сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.

    Министерство обороны прибалтийской республики профинансирует инициативы по укреплению обороноспособности граждан, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR. «Министерство обороны Эстонии объявило конкурс проектных субсидий на укрепление готовности населения к обороне», – говорится в сообщении.

    Поддержку получат проекты, которые популяризируют срочную службу среди молодежи и способствуют сплочению членов добровольческих военизированных формирований, резервистов и ветеранов. Общий бюджет конкурса составит до 365 тыс. евро.

    Средства также планируется направить на повышение готовности работодателей отпускать сотрудников на учебные сборы. В рамках проектов организаторы смогут проводить лагеря, тренинги и спортивные мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Эстонии Алар Карис отправил в отставку министра обороны Ханно Певкура.

    Ранее эстонские военные приступили к внеплановым учениям с участием членов военизированного формирования Кайтселийт.

    До этого Минобороны республики предложило разрешить иностранцам вступать в ряды вооруженных сил.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 20:04 • Новости дня
    Учебный самолет британских ВВС разбился в Уэльсе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Учебно-тренировочный самолет T2 Hawk Королевских ВВС Британии разбился в Уэльсе, оба пилота успели катапультироваться.

    В полиции Северного Уэльса уточнили, что летчики проходят лечение в связи с незначительными травмами, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си. Британские ВВС подтвердили инцидент, сославшись на расследование и не раскрыв других деталей.

    Телеканал Sky News опубликовал видео, на котором видно катапультирование экипажа. После раскрытия парашютов самолет падает на поле за домом, затем происходит взрыв. Очевидец Пит Беннетт рассказал, что заметил проблемы сразу.

    «Прямо во время взлета из него вырвалось оранжевое пламя, а по мере набора скорости он практически полностью загорелся», – сообщил Беннетт. По его словам, самолет резко набирал высоту, дважды сильно накренился, после чего раздались два громких хлопка, и пилоты покинули машину.

    В августе на историческом аэродроме в английском графстве Эссекс упал легкий самолет.

    В июне на юго-западе Англии разбился вертолет британских военно-морских сил.

    В конце августа на юго-востоке Венгрии рухнул военный истребитель Gripen.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 22:32 • Новости дня
    Город Кроуборо в Англии захотел отделиться от Британии из-за беженцев

    Tекст: Вера Басилая

    Жители английского города Кроуборо планируют провести референдум о выходе из состава Великобритании в знак протеста против размещения беженцев на местной военной базе, сообщает газета «Telegraph».

    Жители города Кроуборо на юге Англии намерены провести референдум о выходе из состава Британии из-за размещения беженцев на соседней военной базе, передает РИА «Новости».

    «Жители Кроуборо в графстве Сассекс обсуждают, стоит ли последовать примеру Пиддингтона», – пишет издание «Telegraph».

    Идею референдума продвигает местная группа «Щит Кроуборо», борющаяся с размещением беженцев на базе ВВС. Местные власти не поддерживают инициативу, что усложняет ее реализацию. Завоз мигрантов начался в конце прошлого года, вызвав протесты. Ранее аналогичные референдумы обсуждались в городах Пиддингтон и Барнем.

    Ранее жители английского города Барнем запланировали символический референдум о выходе из состава Британии из-за наплыва мигрантов.

    Также население Пиддингтона провело аналогичное голосование о независимости на фоне планов властей разместить лагерь для беженцев.

    В августе десятки жителей графства Саффолк вышли на митинг против превращения бывшей военной базы в центр для просителей убежища.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 21:36 • Новости дня
    Президент Хорватии назвал энергетическую политику Европы самоубийственной

    Миланович: ЕС столкнулся с энергокризисом из-за самоубийственной политики

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Хорватии Зоран Миланович объяснил тяжелый энергетический кризис в европейских странах нехваткой ресурсов и самоубийственной политикой Евросоюза.

    Миланович заявил, что европейские страны сталкиваются с трудностями в энергетике из-за своей самоубийственной политики в этой сфере, передает ТАСС. По словам политика, текущая ситуация требует от Загреба отстаивать собственные национальные интересы.

    «Европа испытывает трудности в энергетической сфере. И дело не только в нехватке ресурсов, но и в том, что принимаются совершенно неразумные и самоубийственные решения», – сообщила канцелярия главы государства.

    Для преодоления последствий кризиса республике необходимо рассмотреть возможность возведения атомной электростанции. В настоящее время Загреб совместно с Любляной эксплуатирует АЭС «Кршко» на территории Словении.

    Первый энергоблок этого объекта был возведен американской корпорацией Westinghouse в 1983 году. Из-за скорого прекращения его работы власти планируют построить второй энергоблок станции.

    Ранее вице-премьер Чехии Карел Гавличек заявил о вступлении Европы в новую фазу энергетического кризиса.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибкой поспешный отказ от атомной энергетики.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев спрогнозировал скорые энергетические локдауны в странах Евросоюза из-за неверных решений местных чиновников.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 21:46 • Новости дня
    Британского командира отстранили из-за подозрений в сексуальном преступлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-маршал британских ВВС Джейми Томпсон временно лишился должности командующего космическими операциями из-за обвинений в совершении тяжкого преступления на сексуальной почве, сообщил телеканал Sky News.

    Высокопоставленный военный был отстранен от исполнения служебных обязанностей на период проведения официального разбирательства, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News. Представители пресс-службы военно-воздушных сил подтвердили этот факт.

    «Командующий британскими военно-космическими операциями отстранен от должности на время расследования предполагаемого тяжкого преступления на сексуальной почве», – говорится в заявлении.

    В управлении по борьбе с тяжкими преступлениями министерства обороны Британии уточнили детали дела. Сообщается, что противоправные действия были направлены против другого взрослого человека. Кроме того, правоохранительные органы зафиксировали сопутствующий инцидент, связанный с кражей.

    Джейми Томпсон начал карьеру в Королевских ВВС в 1997 году. Руководство космическим командованием, которое объединяет профильные подразделения армии, флота и авиации, он принял ранее в этом году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Британии создали специализированную эскадрилью для защиты космической инфраструктуры.

    В прошлом году полиция Кении задержала британского военнослужащего по обвинению в изнасиловании местной жительницы.

    Ранее военная полиция арестовала моряка атомной подводной лодки из-за кражи секретной информации.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 12:59 • Новости дня
    Брат принцессы Дианы подтвердил слухи о нетрадиционной ориентации Карла III

    Tекст: Дарья Григоренко

    Граф Чарльз Спенсер раскрыл подробности личной жизни британского короля Карла III, подтвердив слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

    Как пишет The Daily Beast, Спенсер в своих мемуарах привел детали разговора с сестрой, в котором она призналась в желании развестись. Изначально он пытался отговорить ее от этого шага, однако Диана настояла на своем решении, передает телеканал «360».

    «Мой муж влюблен в своего камердинера», – объяснила она.

    В книге не называется имя предполагаемого партнера британского монарха. Однако ранее таковым считался многолетний ассистент Карла III Майкл Фосетт. Слухи о нетрадиционной ориентации (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) короля впервые появились в 1996 году.

    Тогда бывший камердинер Джордж Смит заявил об изнасиловании помощником принца в 1989 году. Смит также утверждал, что стал свидетелем интимной связи Карла и его старшего слуги. Сам Карл категорически отвергал эти обвинения, а его секретарь отмечал ненадежность слов Смита из-за его проблем с алкоголем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер обвинил Карла III в ликовании после смерти сестры.

    В начале 2024 года врачи выявили у британского монарха онкологическое заболевание.

    Внезапная болезнь короля нарушила планы принца Гарри на примирение с семьей.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 10:23 • Новости дня
    Тони Блэр призвал Британию вернуться в Евросоюз

    Тони Блэр посоветовал премьеру Британии добиваться возвращения в Евросоюз

    Тони Блэр призвал Британию вернуться в Евросоюз
    @ Sun Fanyue/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Бывший премьер-министр Британии Тони Блэр призвал страну в течение ближайшего десятилетия вернуться в состав реформированного Европейского союза.

    Об этом говорится в докладе Института глобальных изменений Тони Блэра. Возвращение в Евросоюз должно стать «краеугольным камнем» десятилетнего плана британского правительства, но при условии, что Брюссель серьезно подойдет к реформам, пишет Politico.

    В докладе отмечается, что Британии необходимо отказаться от риторики, связанной с Brexit, и начать формировать новые совместные институты с Европой. В качестве примера авторы предлагают превратить Северное море в общий энергетический хаб, совместно работать над искусственным интеллектом и присоединиться к кредитным программам ЕС на закупку вооружений.

    Новый премьер-министр Британии Энди Бернем при вступлении в должность в июле обещал представить свое видение развития страны на ближайшее десятилетие до конца года. Блэр подчеркнул, что Лондон должен стремиться к восстановлению формальных отношений с Европой, способной быть реальной мировой силой, иначе Британии придется сотрудничать с ЕС только в сферах общих интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Британии Энди Бернем заявил о курсе на сближение страны с ЕС. Летом он обратился к России перед визитом украинского лидера Владимира Зеленского. В июле Бернем анонсировал 20-процентное снижение налогов для британских баров.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 12:24 • Новости дня
    Снижение поставок из России взвинтило цены на топливо в Европе

    Unem: Высокие цены на топливо в Европе связаны с дефицитом российских ресурсов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высокие цены на топливо в Европе обусловлены снижением поставок нефтепродуктов из России. Президент профессионального союза Unem Джанни Мурано пояснил, что стоимость бензина и дизеля зависит не столько от сырья, сколько от ситуации на международных рынках.

    «Цена бензина и дизеля не зависит только от стоимости сырья, но больше от ситуации на международных рынках нефтепродуктов», – отметил глава организации. Он подчеркнул, что рынок нефтепродуктов значительно уже рынка нефти, а поставки из России и с Ближнего Востока заметно сократились, передает ТАСС.

    За последние 15 лет Европа потеряла 20% мощностей по переработке сырья, закрыв более 30 заводов. В результате возник дефицит в 4-5 млн баррелей в день. Эта нехватка сопоставима с совместным потреблением Италии и Франции.

    Среди других причин высоких цен эксперт выделил инфляцию и курс евро к доллару. По данным министерства по делам предприятий, сейчас литр бензина в Италии стоит 2,154 евро, а дизеля – 2,33 евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейский регион грядущей зимой столкнется с серьезной нехваткой нефтепродуктов.

    Власти Италии предупредили об истощении финансовых ресурсов для сдерживания роста цен на автомобильное топливо.

    Глава компании Total Energies Патрик Пуяннэ связал дефицит дизеля с ограничениями на импорт произведенных из российской нефти продуктов.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 08:55 • Новости дня
    США отказались осуждать антиизраильские санкции европейских стран

    США отказались от подготовленного заявления против антиизраильских санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США отвергла подготовленный американскими дипломатами документ, критикующий планы Британии и Франции запретить импорт товаров из еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, документ от имени госсекретаря Марко Рубио датировался 8 сентября, однако так и не был опубликован из-за позиции Белого дома. Вместо резкой критики дипломат ограничился сдержанными комментариями, передает ТАСС.

    Ситуация демонстрирует серьезный раскол в американских внешнеполитических кругах. Разногласия касаются поддержки правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и затрагивают внутренние дискуссии в Республиканской партии.

    В начале сентября Британия анонсировала запрет на ввоз продукции из израильских поселений. Вскоре глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о намерении Парижа разорвать торговые связи с этими территориями. Ожидается, что к инициативе присоединятся еще десять государств.

    Вашингтон воздержался от официального осуждения европейских партнеров. Единственным американским чиновником, публично раскритиковавшим эти действия, стал посол США в Израиле Майк Хакаби.

    Белый дом решил не вмешиваться в санкционную политику союзников против израильских поселенцев.

    Администрация США не стала возражать против британских ограничений в отношении Западного берега реки Иордан.

    В августе ряд западных стран резко осудил планы Израиля по строительству нового жилья на палестинских территориях.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 09:25 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 878 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3%

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3%, почти достигнув отметки в 878 долларов за тысячу кубометров.

    Октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке 869,1 доллара. Позже показатель составил 877,5 доллара, пишет РИА «Новости».

    Динамика котировок рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 850,1 доллара за тысячу кубометров.

    В августе цены на газ впервые за пять месяцев превысили 800 долларов за тысячу кубометров. В начале сентября они пробили отметку в 900 долларов, а в середине месяца ненадолго достигали 1000 долларов.

    Средняя заполненность подземных хранилищ газа в Европе к 22 сентября превысила 70%. Однако это самый низкий уровень для этого времени года за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду биржевые цены на газ в Европе замедлили падение. В тот же день котировки снизились почти на 3%.

    Во вторник цена тысячи кубометров газа на бирже в Европе опускалась до 844 долларов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Глава РФПИ назвал экономику Европы взрывоопасным финансовым коктейлем
    Суд в Хорватии одобрил экстрадицию в ФРГ украинца по делу «Северных потоков»
    Захарова ответила Зеленскому на слова о полете в Москву «на ракете»
    ЦИК Израиля отстранил ведущие арабские партии от выборов
    В Британии признали революцией переход России к реактивным дронам
    Мосгорсуд утвердил изъятие 272 картин и предметов искусства у центра Рерихов
    Очевидец рассказал подробности смерти Сергея Соседова

    Индия бросила вызов экономическому лидерству Китая

    «Блумберг» признал российских друзей – Индию и Китай – лучшими странами на ближайшие 30 лет с точки зрения экономического сотрудничества. Потому что развитые страны продолжат свое экономическое замедление все три десятилетия. Тогда как Индия обещает даже перегнать Китай по темпам роста экономики. Теперь интерес будет вызывать перетягивание каната между Индией и Китаем. Подробности

    Перейти в раздел

    Планам Японии на Курилы помешал Устав ООН

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала исключить из Устава ООН упоминание о «враждебных государствах» – положениях, появившихся после Второй мировой войны и распространяющихся в том числе на Токио. Формально речь идет об устаревших нормах, однако для Японии их отмена имеет более широкий смысл: она позволяет поставить под вопрос еще один элемент послевоенного порядка, который страна стремится пересмотреть. Почему Такаити решила заняться этим вопросом сейчас и какие практические цели преследует Токио? Подробности

    Перейти в раздел

    Как нацистам помогали прибалтийские палачи

    Тринадцать прибалтийских коллаборационистов должны быть официально признаны пособниками военных преступлений нацистской Германии, требует Генпрокуратура России. О ком именно идет речь, как все эти люди сотрудничали с СС и совершали массовые убийства – и каким образом прибалтийские страны до сих пор пытаются изобразить героев из нацистских пособников? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Украина наказана за попытку устроить блокаду Крыма

    Украина в очередной раз провозгласила желание ввести «полное, немедленное и безусловное прекращение огня». Но не стоит обманываться – мотивом этому служит вовсе не миролюбие, а колоссальные убытки, которые несет украинский бизнес, и прежде всего из-за морской блокады. Как оцениваются эти потери и почему в происходящем Киев может винить только себя? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Мадьяр побрезговал Украиной

      Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

    • Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

      Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

    • Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

      Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Жилищный сертификат в 2026 году: кому положен, размер выплаты и порядок оформления

      Государственный жилищный сертификат – это именной документ, подтверждающий право гражданина на получение социальной выплаты из федерального бюджета для покупки жилья. Сертификаты выдаются в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и продлена постановлением правительства до 2030 года.

    • Патент для ИП в 2026 году: стоимость, взносы и условия применения

      Патентная система налогообложения остается одним из самых простых налоговых режимов для индивидуальных предпринимателей. Ниже – актуальные условия, порядок расчета стоимости и правила уплаты взносов.

    • Электронная трудовая книжка в 2026 году: где посмотреть, как скачать выписку и проверить стаж

      Электронная трудовая книжка в 2026 году позволяет проверить сведения о приеме на работу, переводах, должностях и увольнениях без обращения к работодателю. Быстрее всего получить данные через Госуслуги: выписка по форме СТД-СФР приходит в личный кабинет в электронном виде и заверяется электронной подписью СФР. При этом бумажную трудовую книжку, если она велась до перехода на электронный формат, выбрасывать нельзя – в ней остаются сведения о работе до 2020 года. Рассказываем, где посмотреть электронную трудовую книжку, как скачать выписку, чем отличаются СТД-СФР и СТД-Р, как исправить ошибку и где проверить общий страховой стаж.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации