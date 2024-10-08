Сейчас Запад уже не тот – и свобода религии, и свобода информации рассматриваются даже на таком официальном уровне, как ПАСЕ, как угроза, а не как достижение. Только теперь религию рвутся регулировать чиновники, которые, в отличие от государей XVII века, даже не притворяются верующими.0 комментариев
Daily Beast: Болезнь Карла III нарушила планы принца Гарри на примирение с семьей
Болезнь короля Великобритании Карла III оказалась серьезной неожиданностью для принца Гарри, что нарушило его планы ожидания прощения от отца в течение ближайших 20 лет, пишет Daily Beast.
По данным издания, болезнь короля Великобритании Карла III стала неожиданностью для его сына принца Гарри, передает «Вечерняя Москва».
Источники, близкие к королевской семье, утверждают, что Гарри не ожидал столь серьезного ухудшения здоровья отца. Принц давал разоблачительные интервью и писал мемуары с критикой в адрес членов королевской семьи, надеясь, что отец будет королем еще долгие годы и в итоге его простит.
Однако в январе стало очевидно, что Гарри не может рассчитывать на 20 лет безоблачного времени: Карл III серьезно болен, и придворные уже готовятся к смене власти.
Ожидается, что после смерти Карла III престол займет его старший сын, принц Уильям. Гарри понимает, что с приходом Уильяма у него не будет шансов на примирение с семьей, и его спокойная жизнь может закончиться.
Принц Уильям также начал подготовку к возможному восшествию на престол, узнав о болезни отца.
По данным Daily Beast, с появлением первых сообщений об онкологии Карла III Уильям взял на работу нового частного секретаря, который ранее работал дипломатом в Форин-офисе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, король Британии Карл III за последние месяцы сталкивался с ухудшением состояния здоровья, что вызвало обеспокоенность во дворце. Однако позднее врачи сообщили о положительной динамике в его лечении.