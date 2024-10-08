Daily Beast: Болезнь Карла III нарушила планы принца Гарри на примирение с семьей

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, болезнь короля Великобритании Карла III стала неожиданностью для его сына принца Гарри, передает «Вечерняя Москва».

Источники, близкие к королевской семье, утверждают, что Гарри не ожидал столь серьезного ухудшения здоровья отца. Принц давал разоблачительные интервью и писал мемуары с критикой в адрес членов королевской семьи, надеясь, что отец будет королем еще долгие годы и в итоге его простит.

Однако в январе стало очевидно, что Гарри не может рассчитывать на 20 лет безоблачного времени: Карл III серьезно болен, и придворные уже готовятся к смене власти.

Ожидается, что после смерти Карла III престол займет его старший сын, принц Уильям. Гарри понимает, что с приходом Уильяма у него не будет шансов на примирение с семьей, и его спокойная жизнь может закончиться.

Принц Уильям также начал подготовку к возможному восшествию на престол, узнав о болезни отца.

По данным Daily Beast, с появлением первых сообщений об онкологии Карла III Уильям взял на работу нового частного секретаря, который ранее работал дипломатом в Форин-офисе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, король Британии Карл III за последние месяцы сталкивался с ухудшением состояния здоровья, что вызвало обеспокоенность во дворце. Однако позднее врачи сообщили о положительной динамике в его лечении.

