Селин Дион упала на сцене и забыла слова песни

Певица Селин Дион упала на сцене во время концерта в Париже

Tекст: Мария Иванова

Артистка упала на сцене, когда пританцовывала во время исполнения песни, однако быстро поднялась и показала фанатам большой палец вверх, передает РИА «Новости».

На том же выступлении исполнительница забыла слова композиции Pour que tu m'aimes encore. «Я забываю собственные слова», – сказала она, прервав концерт.

Поклонники сразу поддержали певицу, продолжив петь во время образовавшейся паузы. «К счастью, вы здесь», – поблагодарила их Дион.

Инцидент произошел в ходе 11-го концерта исполнительницы в Париже. Ранее она анонсировала серию из 16 выступлений во французской столице осенью 2026 года, вернувшись на сцену после диагностированного у нее синдрома мышечной скованности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Селин Дион дала первый за шесть лет сольный концерт.

В прошлом году Филипп Киркоров решил не отменять тур после падения на сцене.