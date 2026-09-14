Селин Дион дала первый за шесть лет сольный концерт

Tекст: Катерина Туманова

Выступление прошло на арене в пригороде Парижа Нантере. Это был первый полномасштабный концерт певицы с марта 2020 года. В 2022 году у нее диагностировали синдром мышечной скованности – редкое прогрессирующее неврологическое заболевание, поражающее мышцы, в том числе голосовые связки. Из-за болезни ей пришлось отменить мировое турне, пишет газета NY Daily News.

«Когда она взяла эту ноту, я схватила подругу за руку. Я затаила дыхание, сама того не осознавая. А потом расплакалась. Она вернулась. Она действительно вернулась», – поделилась впечатлениями 42-летняя учительница из Нанта Элоди Маршан.

За 2 часа 15 минут Дион исполнила 25 композиций, включая хиты My Heart Will Go On и The Power of Love. Впереди у нее еще 15 выступлений в ближайшие пять недель и десять концертов в мае 2027 года.

Синдром скованного человека встречается у одного-двух человек на миллион. Болезнь вызывает сильные мышечные спазмы, которые могут быть спровоцированы громким шумом, прикосновением или эмоциональным стрессом.

Ранее Селин Дион признавалась, что пение с этим заболеванием ощущается так, словно ее душат.

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