  • Новость часаЗахарова поставила диагноз Сикорскому после очередной реплики о России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Прибалтика лицемерит в борьбе с «имперским духом» России
    Политолог: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга
    Кремль прокомментировал «новые предложения» по конфликту на Украине
    Герой России Набиев: Танкист – это прежде всего командный игрок
    Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ
    ВС России нанесли групповые удары по логистическим центрам и порту Одессы
    Российские войска взяли под контроль харьковский Черняков
    Песков назвал эскалацией слова Зеленского об ударах по энергетике
    Простой саудовского нефтепровода создал угрозу мировым поставкам нефти
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Природные катастрофы по-прежнему способны менять ход истории

    Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают два миллиарда человек.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия и Китай не хотят быть гегемонами, но Запад не оставляет вариантов

    Позиции Москвы и Пекина в рамках Глобального Юга хорошо описывает концепция международных отношений, известная как теория гегемонистской стабильности. При этом ни Россия, ни Китай не стремятся к гегемонии и скорее выполняют роль старших партнеров.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Воскрешение империй стоит дорого

    Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?

    35 комментариев
    14 сентября 2026, 07:20 • Новости дня

    «Северяне»: ВСУ не оставляют попыток прорвать котел в Харьковской области

    ВСУ продолжили попытки прорвать котел в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по ключевым направлениям, расширяя зону безопасности и отодвигая противника, который даже в котле не оставляет попыток вырваться из окружения.

    «Северяне» продолжают расширять зону контроля в районе окружения войск ВСУ на северо-востоке Харьковской области. «Противник доукомплектовывает штурмовые группы за пределами «котла» и не оставляет попыток прорыва», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Липцовском направлении артиллерия активно работала по позициям ВСУ в районах Шопино и Высокой Яруги. На Волчанском направлении идут интенсивные стрелковые бои в районах Шевченково и Новоалександровки.

    На Великобурлукском направлении после освобождения Чернякова штурмовые группы «северян» продолжили расширять зону контроля.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовые группы продвинулись в районе Уланово, а в Краснопольском районе – на 300 м в лесопосадках. В Сумском районе бойцы ведут стрелковые бои в районе Кияницы.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ перебросили элитные заградотряды в Харьковскую область. Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом.

    Интенсивность боевых действий в Харьковской области выросла после того, как группировка «Север» приступила к ликвидации остатков сил ВСУ на северо-востоке региона.

    13 сентября 2026, 19:23 • Новости дня
    Журналистка Наташа Рей выиграла суд против Брижит Макрон по делу о клевете

    Tекст: Денис Тельманов

    Журналистка Наташа Рей выиграла апелляцию по делу о клевете, возбужденному супругой президента Франции Брижит Макрон из-за слухов об изменении пола.

    Французская журналистка Наташа Рей одержала победу в апелляционном суде Парижа по делу о клевете, возбужденному первой леди Франции Брижит Макрон, передает РИА «Новости». Об этом сообщил адвокат Франсуа Данглеан.

    «Наташа Рей окончательно выиграла судебный процесс о клевете, возбужденный против нее кликой Брижит Тронье-Макрон и Жан-Мишеля Тронье», – рассказал юрист.

    Разбирательство началось после того, как в декабре 2021 года Рей выпустила ролик на YouTube. В нем журналистка утверждала, что супруга президента, которая старше мужа на 24 года, родилась мужчиной по имени Жан-Мишель.

    В сентябре 2024 года суд оштрафовал Рей и владелицу канала Амандин Руа на 13,5 тыс. евро. Однако в июле 2025 года апелляционная инстанция оправдала журналистку, решив, что ее высказывания не являются клеветой.

    Представители супруги главы государства намерены обжаловать это решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2024 года суд Парижа оштрафовал двух женщин за распространение слухов о трансгендерности супруги президента Франции.

    В феврале прошлого года Наташа Рей обратилась за политическим убежищем в России.

    Летом того же года апелляционная инстанция вынесла оправдательный приговор в отношении журналистки.

    Комментарии (9)
    14 сентября 2026, 00:40 • Новости дня
    Захарова поставила диагноз Сикорскому после очередной реплики о России
    Захарова поставила диагноз Сикорскому после очередной реплики о России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова оценила реплику главы МИД Польши Радослава Сикорского о гипотетическом нападении России на страну, при котором Варшава не стала бы себя сдерживать и быстро одолела бы атакующих.

    «Министр иностранных дел Польши Сикорский: «Если бы Россия напала на Польшу, мы бы очень быстро одержали победу». Русофобия головного мозга», – написала Захарова в Telegram-канале.

    Сикорский 13 сентября на ежегодной конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве заявил, что в случае нападения России Польша не будет сдерживать себя.

    «Думаю, мы довольно быстро победим Россию. У нас подавляющее преимущество над Россией в авиации», – приводит его слова «Военное обозрение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сикорский предложил усилить военные учения НАТО вблизи Калининградской области. Песков ответил, что Россия обеспечит безопасность Калининградской области на фоне угроз НАТО.

    Президент России Владимир Путин поручил Балтийскому флоту защищать западный  эксклав от внешних вызовов.

    Комментарии (10)
    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2026, 15:04 • Новости дня
    Песков назвал эскалацией слова Зеленского об ударах по энергетике

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Слова Владимира Зеленского об ответных ударах по энергетической инфраструктуре России расценили в Кремле как новый шаг к эскалации конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков оценил высказывания украинского лидера об ответных мерах на удары по энергетическим объектам как эскалационные. Комментарий прозвучал в беседе с журналистом программы «Вести» Павлом Зарубиным.

    «Президент неоднократно упоминал тот самый план на 40 дней по нанесению сокрушительного удара по России, экономике России. Это был существенный эскалационный шаг. Это новое заявление в эскалационном стиле», – подчеркнул представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Дмитрий Песков анонсировал жесткий ответ на украинские атаки по российской инфраструктуре.

    В начале сентября Соединенные Штаты рассмотрели шаги по снижению интенсивности конфликта в зимний период.

    В феврале Вооруженные силы России возобновили удары по энергетическим объектам противника из-за террористических действий Киева.

    Комментарии (6)
    13 сентября 2026, 22:05 • Новости дня
    Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп призвал главу киевского режима Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам из-за угрозы глобального дефицита дизельного топлива.

    Американский лидер призвал Киев прекратить удары по российской дизельной инфраструктуре в воскресенье во время турнира Irish Open в своем гольф-клубе в Дунбеге (Ирландия), отвечая на вопрос журналиста о том, беседовал ли он с Зеленским после недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    «Зеленский должен сделать одну вещь. Он должен прекратить выводить из строя точки с дизельным топливом в России», – приводит Fox News слова Дональда Трампа.

    Глава Белого дома уточнил, что Украина может выбирать другие цели, но атаки на нефтеперерабатывающие заводы вызывают дефицит дизеля в мире.

    Президент США отметил, что уже обсуждал этот вопрос с Зеленским, и добавил, что текущая ситуация с нехваткой топлива связана не с Ближним Востоком, а именно с конфликтом на Украине.

    Удары по нефтегазовой инфраструктуре России привели к запрету на экспорт дизеля в июле. В США цены на этот вид топлива достигли рекордных шести долларов за галлон (около 3,78 литра).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин 3 сентября сообщил об успешном отражении атак на НПЗ и скором завершении ремонта на пострадавших предприятиях.

    Телеканал ABC сообщал, что США рассчитывают добиться прекращения боевых действий на Украине до зимы. Президент США после беседы с Путиным допустил трехстороннюю встречу по Украине.

    Комментарии (6)
    13 сентября 2026, 11:24 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль харьковский Черняков
    Российские войска взяли под контроль харьковский Черняков
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска сообщили о взятии населенного пункта Черняков в Харьковской области и о потерях украинских сил на нескольких направлениях фронта.

    Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля, под их полный контроль перешел населенный пункт Черняков, сообщило Минобороны в Max.

    Внутри котла нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Малой Волчьей, Бударок и Бузово, на внешнем кольце – в районах Новоалександровки и Приколотного, продолжается уничтожение блокированных формирований в районе Ольховатки и пресечены попытки прорыва в районах Слизнево и Гогино. Внутри кольца за сутки противник потерял до 55 военнослужащих и наземный роботизированный комплекс.

    В Харьковской области также поражены формирования трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Шевченково, Старицы, Новоселовки, Погорелого, Хатнего и Федоровки. В Сумской области удары пришлись по живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Дорошовки, Великой Чернетчины, Бояро-Лежачей, Сенного, Эсмани и Кровного. Всего в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял до 230 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 155-мм гаубицу «Богдана».

    Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады президента и бригады теробороны в районах Карповки, Рубцов, Белого, Стародубовки в Донецкой народной республике, а также Соболевки, Высшего Соленого и Песков-Радьковских в Харьковской области. Потери украинской стороны составили до 220 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак», 15 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Британии, 155-мм САУ Krab польского производства и станцию радиоэлектронной разведки.

    Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и поразили живую силу и технику четырех механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Ясногорки, Краматорска, Славянска, Дружковки, Райского, Василевской Пустоши, Новоселовки, Николаевки и Ореховатки в Донецкой народной республике.

    На этом направлении противник потерял до 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак» и 17 автомобилей, уничтожены два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм американская САУ Paladin.

    Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и четырех бригад нацгвардии в районах Водолажского, Марьевки, Ивановки и Новотроицкого в Днепропетровской области, а также Белозерского, Андреевки, Новоандреевки, Доброполья, Веровки, Юрьевки и Завидово-Кудашево в ДНР. Потери украинских вооруженных формирований на этом участке превысили 420 военнослужащих, также уничтожены бронетранспортер, боевая бронированная машина, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.

    Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и поразили живую силу и технику механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах Орестополя, Криворожского, Коломийцев и Павловки в Днепропетровской области, а также Общего, Голубково, Воскресенки, Светлой Долины и Славного в Запорожской области. Противник потерял до 285 военнослужащих, боевую бронированную машину, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и нанесли удары по живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах Орехова, Балабино, Запорожца, Юльевки, Запасного, Юрковки и Преображенки в Запорожской области. Там уничтожены до 45 военнослужащих, 26 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов и наземных роботизированных комплексов, их склады, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 146 районах.

    Средства противовоздушной обороны сбили семь управляемых авиабомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 902 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

    Всего с начала проведения спецоперации на Украине, по данным российского военного ведомства, уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 234 975 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 912 танков и других боевых бронированных машин, 1777 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 444 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 71 789 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» в Харьковской области продолжали сжимать кольцо окружения противника и расширяли внешний периметр контроля.

    Ранее российские войска установили контроль над населенными пунктами Долгенькое и Березники в Харьковской области и сузили внутреннее кольцо окружения.

    9 сентября армия России нанесла поражение подразделениям ВСУ внутри котла у Малой Волчьей, Комиссарова и Бузова и сорвала попытки прорыва окружения на внешнем кольце в районах Новоалександровки, Приколотного и Ольховатки.

    Комментарии (3)
    13 сентября 2026, 09:16 • Новости дня
    ВС России поразили логистические центры и подстанции на юге Украины
    ВС России поразили логистические центры и подстанции на юге Украины
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные провели ночную операцию по уничтожению логистических центров и энергообъектов на Украине, задействованных в снабжении армии, сообщили в Минобороны России.

    Вооруженные силы России нанесли масштабные удары по ключевым узлам снабжения украинской армии, передает Минобороны РФ. Атака проводилась с использованием высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников.

    В результате ночной операции поражен крупный логистический центр «Новая Почта» в населенном пункте Нерубайское Одесской области. Этот объект активно использовался для хранения и последующего распределения военного имущества, предназначенного для обеспечения нужд украинских войск.

    Кроме того, ударам подверглись важные объекты энергетической инфраструктуры. Поражены электроподстанции «Усатово» в Одессе и «Новая» в Николаеве, от которых зависела работа портов и логистических комплексов в этих регионах. Также пострадали железнодорожные узлы на западе страны, через которые шли поставки западного вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли серию точных ударов по логистическим центрам в Николаеве и Николаевской области.

    Политолог Лариса Шеслер назвала этот город одним из главных транспортных центров обеспечения ВСУ.

    Ранее армия России поразила инфраструктуру портов Одессы и Черноморска для пресечения поставок военных грузов.

    Комментарии (28)
    13 сентября 2026, 20:59 • Новости дня
    Иностранцы на молодежном фестивале раскрыли причины переезда в Россию

    Участники фестиваля молодежи рассказали о привлекательности образования России

    Tекст: Денис Тельманов

    Зарубежные гости пленарной сессии Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге поделились личными историями переезда и адаптации и рассказали о привлекательности российского образования, культуры и традиционных семейных ценностей.

    На Международном фестивале молодежи прошла дискуссия о причинах переезда зарубежных специалистов, сообщила газете ВЗГЛЯД пресс-служба мероприятия.

    Участники из разных государств обсудили привлекательность страны для построения карьеры и создания семьи.

    Врач из Танзании Кресенсия Питер Машаури рассказала о работе в Мурманской области.

    «Каково это — жить в Мурманской области, спросите вы. Очень холодные зимы и всегда темно, может быть всего три часа светового дня. Но, несмотря на холодный климат, люди здесь очень теплые, и мы чувствуем это в сердце», – отметила она.

    Итальянский пианист Лоренцо Баньяти подчеркнул теплое отношение местных жителей и обилие возможностей для самореализации.

    Художественный руководитель Музыкального театра Фабио Мастранджело обратил внимание на высокую значимость классической музыки в государстве по сравнению с Италией.

    Блогер Оливье Руа Пеллетье объяснил переезд из Канады желанием растить детей вдали от пропаганды нетрадиционных отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабный Международный фестиваль молодежи стартовал в Екатеринбурге 11 сентября.

    В финальный список участников мероприятия вошли 10 тыс. молодых лидеров из 191 страны. Представители 10 государств провели на полях форума совместную форсайт-сессию.

    Комментарии (2)
    13 сентября 2026, 13:40 • Новости дня
    Политолог: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга

    Политолог Ткаченко: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга

    Политолог: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга
    @ Alexander Kazakov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    БРИКС на деле демонстрирует истинное стремление к командным принципам решения глобальных проблем. Организация ценит открытый и прямой диалог суверенных держав, что и привлекает иные страны Глобального Юга, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Индии завершился саммит БРИКС, в рамках которого была принята Нью-Делийская декларация.

    «БРИКС изначально задумывался как альянс суверенных держав. Объединение формировалось в тот период, когда на международной арене начали активно обсуждать склонность западных государств навязывать всем и каждому свою волю. Собственно, организация и рассматривалась как возможность снизить зависимость со стороны вестернизированных институтов», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Однако впоследствии, когда БРИКС заметно окреп, акцент в его деятельности сместился в сторону налаживания взаимовыгодного сотрудничества внутри самого объединения. Тем не менее прозвучавшие призывы к проведению независимого курса и организации коллегиальных методов решения глобальных проблем возвращают организацию к ее изначальному посылу», – акцентирует собеседник.

    «То есть БРИКС берет курс на становление своеобразной ООН для государств Глобального Юга. Объединение поддерживает стремление развивающихся стран выстраивать самостоятельную политику и готово предлагать им поддержку в виде расширения возможностей донесения собственной позиции на международной арене», – рассуждает эксперт.

    «Что особенно важно – риторика БРИКС о равноправии государств не является пустыми словами. Это отражение осознанного курса, который поддерживают все члены организации. Китай, например, выступил инициатором наращивания сотрудничества в сфере искусственного интеллекта (ИИ) между странами Глобального Юга. И несмотря на значимый отрыв в этой области от других членов объединения, Пекин выступает за истинно партнерский диалог», – уточняет он.

    «Например, Китай настаивает на том, что разработки в сфере ИИ должны создаваться на основе принципа открытого кода. Это разительно отличный подход от тех же США. Соответственно, БРИКС и его члены не словом, а делом показывают, что в рамках организации создается пространство не конкуренции, но созидания», – заключил Ткаченко.

    Напомним, в Индии завершился саммит БРИКС, в рамках которого была принята Нью-Делийская декларация. Как сообщает Hindustan Times, итоговый документ был принят единогласно. В нем, в частности, зафиксирован призыв к консолидации международных усилий, направленных на дипломатию и меры по предотвращению конфликтов, включая устранение их коренных причин.

    В рамках саммита Владимир Путин также заявил о растущей привлекательности базовых ценностей БРИКС для многих стран мира. К ним относятся проведение независимого курса и стремление к коллегиальному решению мировых проблем с опорой на международное право и Устав ООН. Президент подчеркнул, что внимание со стороны международного сообщества к объединению продолжает расти.

    В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин представил ключевые приоритеты организации, передает Синьхуа. Он отметил ускорение глобальных перемен, рост влияния Глобального Юга и призвал страны БРИКС взять историческую инициативу, сплотить развивающиеся государства и сыграть стабилизирующую роль в международных делах.

    Си Цзиньпин подчеркнул необходимость совместной защиты международного правопорядка, суверенного равенства государств, отказа от двойных стандартов и укрепления роли ООН. Он поддержал реформу многосторонних институтов, в том числе Всемирной торговой организации, модернизацию мировой финансовой архитектуры и реализацию Повестки ООН до 2030 года, а также предложил ускорить выработку глобальных правил по управлению искусственным интеллектом и климатической повестке.

    Комментарии (6)
    13 сентября 2026, 08:28 • Новости дня
    Песков заявил о перспективе трехсторонней встречи по Украине
    Песков заявил о перспективе трехсторонней встречи по Украине
    @ Alexander Kazakov/Russian Government/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Москве ожидают проведения новой встречи представителей России, США и Украины для обсуждения путей урегулирования текущего конфликта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Российская сторона выражает надежду на скорое проведение трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины, передает РИА «Новости». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва разделяет позицию Вашингтона по этому вопросу.

    «Мы надеемся, что в обозримой перспективе она состоится. В этом плане мы сходны с господином Кушнером», – отметил Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил возвращение к трехстороннему формату переговоров по Украине. З

    ять американского президента Джаред Кушнер выразил надежду на возобновление диалога с участием Москвы, Киева и Вашингтона.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал Абу-Даби возможным местом продолжения контактов между сторонами.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2026, 15:34 • Новости дня
    Песков объяснил изменение тактики российских ударов на Украине

    Песков заявил об изменении тактики ударов на Украине после действий Киева

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска изменили тактику нанесения ударов на Украине только после провоцирующих действий Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Российская Федерация не била по всему подряд. Стали это делать после того, как сами украинцы открыли ящик Пандоры», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом программы «Вести» Павлом Зарубиным, передают «Вести».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков возложил на Киев ответственность за начало ударов по судам в Черном море.

    Президент России Владимир Путин назвал значимым ответ Москвы на атаки со стороны Украины.

    Министерство обороны подтвердило неизбежность возмездия за атаки на гражданскую инфраструктуру.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Депутат Рады призвал Зеленского срочно договариваться о мире в Москве

    Депутат Рады Дмитрук призвал Зеленского срочно договариваться о мире в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал Владимира Зеленского немедленно отправиться в Москву для мирных переговоров на фоне тяжелой ситуации для украинских войск.

    Покинувший страну украинский парламентарий указал на критическое положение Вооруженных сил Украины на передовой, передает РИА «Новости».

    В качестве доказательства он опубликовал обращение бойца 100-й отдельной механизированной бригады, который жаловался на нехватку продовольствия и питьевой воды.

    «Мы должны в срочном порядке искать любые способы для решения этой ситуации. Мы должны ехать в Минск, должны ехать в Москву – не на Запад, а в Минск и Москву, для того чтобы останавливать войну», – написал Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

    Ранее Министерство обороны Украины официально признавало проблемы с обеспечением ряда бригад. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал готовность Москвы принять Владимира Зеленского, а глава МИД Сергей Лавров называл такое приглашение жестом доброй воли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на инициативу Владимира Зеленского о встрече в США.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы к прямому диалогу с украинским руководством.

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук еще в прошлом году потребовал отставки главы киевского режима ради начала срочных переговоров с Россией.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2026, 17:40 • Новости дня
    Завод «Калашников» представил уникальный дрон с искусственным интеллектом

    Tекст: Денис Тельманов

    В Екатеринбурге на Международном фестивале молодежи впервые продемонстрировали беспилотник двойного назначения «Скат 350М», способный уклоняться от вражеских дронов благодаря искусственному интеллекту.

    Беспилотный летательный аппарат двойного назначения «Скат 350М» от ижевского завода «Калашников» представил центр «Воин» в выставочном пространстве Международного фестиваля молодежи, передает РИА «Новости».

    «Это двойного назначения дрон, потому что он может быть как разведчиком на территории ведения боевых действий каких-либо… Но это не единственное его применение, также здесь есть большая сфера применения гражданского назначения», – рассказали агентству на стенде центра «Воин».

    Представитель центра пояснила, что аппарат может эффективно отслеживать прокладку электросетей, межевание полей, строительство эстакад и развязок.

    Дрон применим для поиска нефтегазовых месторождений и в природоохранных целях, включая борьбу с браконьерами. Кроме того, беспилотник задействуют в спасательных операциях и ликвидации пожаров.

    Благодаря встроенному искусственному интеллекту дрон способен маневрировать и уклоняться от вражеских аппаратов.

    Многофункциональная камера высокого разрешения позволяет отслеживать различные объекты, включая людей и животных, а также фиксировать сейсмические сдвиги и изменения ландшафта.

    В 2017 году беспилотник попал в Книгу рекордов Гиннесса, поднявшись на высоту более девяти тысяч метров и пролетев над Эльбрусом.

    Завод «Калашников» поставляет дроны партиями по заказу различных служб, включая Минобороны России.

    Российские военные положительно оценивают беспилотник за маневренность и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы. На выставке аппарат демонстрируется впервые, ранее он применялся в полевых условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября концерн «Калашников» продемонстрировал модернизированную версию дрона «Скат 350М» на выставке в Казани.

    В январе разработчики предложили ближневосточным партнерам испытать этот разведывательный беспилотник.

    В конце прошлого года производитель выполнил крупную поставку данных аппаратов заказчику.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2026, 10:55 • Новости дня
    Песков: Моди и Си Цзиньпин предложили услуги для урегулирования на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди предложили президенту Владимиру Путину содействие в разрешении конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По его словам, иностранные лидеры проявили глубокий интерес к сложившейся ситуации, передает ТАСС.

    «В ходе двусторонних контактов Моди и Си подробно интересовались темой украинского урегулирования и активно предлагали свои услуги доброй воли для содействия поискам решения проблемы», – сообщил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проинформировал индийского премьера Нарендру Моди о ситуации на Украине.

    Глава правительства Индии выразил готовность оказать содействие для достижения мира.

    Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите БРИКС призвал не допустить эскалации украинского кризиса.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2026, 13:38 • Новости дня
    Песков: Киевскому режиму становится день ото дня тяжелее

    Tекст: Дарья Григоренко

    Положение властей Украины постоянно ухудшается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Режиму становится тяжелее и тяжелее день ото дня. И сейчас им будет тяжело. Поэтому делают они воинственное провокационное заявление или не делают, наши военные уж точно знают, что им делать и как», – сказал представитель Кремля в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал ежедневное ухудшение положения украинских войск на линии боевого соприкосновения.

    Днем ранее представитель Кремля отметил стремительное ухудшение экономической ситуации на Украине.

    До этого он предупредил о неминуемом ухудшении условий мирного соглашения для киевских властей при затягивании переговорного процесса.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2026, 08:41 • Новости дня
    Ушаков сообщил о готовности ОАЭ принять переговоры по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян предложил президенту Владимиру Путину провести мирные консультации на территории Эмиратов. Об этом сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

    Эмиратская сторона официально выразила желание вновь принять участников диалога по украинскому вопросу, передают «Известия». Об инициативе ближневосточного государства рассказал журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Соответствующее заявление прозвучало в ходе двусторонних контактов на высшем уровне.

    «Наследный принц Абу-Даби подтвердил, что эмиратская сторона готова предоставить свою площадку, как это было раньше», – подчеркнул российский дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил признательность Эмиратам за регулярные предложения организовать встречи для урегулирования украинского конфликта.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков допустил продолжение трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

    Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудили вопросы украинского урегулирования в ходе телефонных переговоров.

    Комментарии (0)
    Главное
    Иностранцы на молодежном фестивале раскрыли причины переезда в Россию
    Хакеры опубликовали секретные данные об уязвимости Берлина перед дронами
    Рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца упал до 14%
    Европарламент решил жестко ответить на торговую экспансию Китая
    США тайно вывезли из Британии уличенного в педофилии дипломата
    Журналистка выиграла суд против Брижит Макрон по делу о клевете
    Подаренный Майклом Джексоном матери Rolls-Royce выставили на продажу

    Россия и Индия сдвинули проект BRICS Pay с мертвой точки

    Подписанное в ходе саммита БРИКС в Индии соглашение о новой платежной системе стран объединения – BRICS Pay – переводит проект, о котором говорится почти десять лет, в стадию практического развертывания. С помощью BRICS Pay бизнес сможет проводить платежи между странами напрямую в национальных валютах, граждане – оплачивать покупки своими картами в любой стране БРИКС, а государства система защитит от внешнего санкционного влияния. Как будет работать BRICS Pay? Подробности

    Перейти в раздел

    Социологи замерили возможности кандидатов в Госдуму

    Выборы в Госдуму, согласно прогнозам социологов, пройдут при явке свыше 50% и завершатся победой «Единой России». И если первое место ЕР и второе место КПРФ практически не вызывают вопросов, то за третью строчку развернется борьба между ЛДПР и «Новыми людьми». Такие прогнозы представили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «ЕДГ–2026: план на победу. Аналитика активности политических партий». Подробности

    Перейти в раздел

    Как изменятся танки для участия в войнах будущего

    Праздник День танкиста, 13 сентября, сами танкисты отмечают с противоречивыми чувствами – на первый взгляд, беспилотники полностью лишили танки их былого могущества. В какой-то степени это так – и всё же вполне можно представить, каким станет танк будущего и сами танковые войска. Как они должны измениться, чтобы сохранить свою эффективность на поле боя? Подробности

    Перейти в раздел

    Прибалтика лицемерит в борьбе с «имперским духом» России

    «Это борьба пигмеев с великанами. Для властей Прибалтики она заранее обречена на поражение». Такими словами эксперты оценивают реформу, лишившую русских школьников Литвы права на изучение классиков русской литературы. Пушкину, Ломоносову и другим титанам русской цивилизации ставят в вину то, что для себя допускают и пропагандируют сами прибалты. Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

      Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

    • Китай жадно скупает русскую нефть

      Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

    • На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

      После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации