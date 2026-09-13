Президент ЮАР обсудил с Путиным ситуацию на Украине

Президент ЮАР Рамафоса обсудил с Путиным ситуацию на Украине

Tекст: Дарья Григоренко

В ходе двусторонних переговоров с российским лидером обсуждались торговые и инвестиционные отношения двух стран, передает РИА «Новости».

«На двусторонней встрече с президентом Путиным мы затронули целый ряд вопросов, в том числе торговые и инвестиционные отношения между нашими странами. Мы также обсудили украинский вопрос», – сообщил Сирил Рамафоса.

Политик отметил, что на него произвело большое впечатление желание Владимира Путина урегулировать кризис. Российский президент рассказал о процессах достижения мира с участием разных сторон.

Рамафоса добавил, что конфликт напрямую влияет на жизнь Южной Африки из-за роста цен на зерно и удобрения, которые поставляются с Украины. Он выразил надежду на скорейшее завершение боевых действий, так как это сказывается на стоимости жизни людей на континенте.

«Чем скорее завершится война, тем лучше, поскольку это сказывается на стоимости жизни людей в Африке, в частности в Южной Африке», – подчеркнул он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и ЮАР провели двусторонние переговоры на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

Владимир Путин сообщил об успешном развитии двусторонних отношений между странами.