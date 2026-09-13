Участникам МФМ-2026 показали первые кадры фильма «Чебурашка 3»

Tекст: Дарья Григоренко

Участникам Международного фестиваля молодежи показали первые кадры фильма «Чебурашка 3». В кинотеатре контент-студии «Юг.Кино» состоялся показ первых двух частей кинофраншизы, а также презентация третьей.

«Символично представлять «Чебурашку» на Международном фестивале молодежи. Здесь встречаются молодые люди из десятков стран, с разным языком и традициями. И сам Чебурашка удивительным образом говорит ровно об этом: как совершенно разные люди могут знакомиться, становиться ближе и находить общее», – заявил креативный продюсер и сценарист фильмов Василий Куценко.

Актриса Марина Коняшкина, также представившая картину, отметила, что Чебурашка стал настоящим символом дружбы и взаимопонимания. В новой части, которая выйдет в прокат 1 января 2027 года, главный герой встретит своих родственников: родителей, дедушку и старшего брата.

Гости фестиваля из Вьетнама и Узбекистана поделились восторженными отзывами о персонаже, отметив его добрый характер и популярность за пределами России.

«Чебурашка своим характером похож на всех русских людей – сильный, интересный, добрый, в нем много энергии. Мне это очень нравится в России», – поделилась впечатлениями Нгуен Тхи Ким Пхунг из Вьетнама.

Ее поддержала подруга Нгуен Нток Минь Тхы: «Я люблю Чебурашку. У него такой узнаваемый характер: он веселый, искренний, простой. Его все знают и любят, причем не только в России, но и в других странах». Шохрух Чориев из Узбекистана рассказал, что они всей семьей уже посмотрели первый и второй фильмы про Чебурашку, а в январе вместе пойдут в кинотеатр на премьеру третьей части.

Над третьей частью работает команда создателей первых двух фильмов во главе с режиссером Дмитрием Дьяченко.