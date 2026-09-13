Кушнер оценил поездки в Москву и Киев как «очень успешные»

Tекст: Катерина Туманова

«Я бы сказал, что она была очень успешной. Думаю, теперь у нас есть четкое понимание того, какими должны быть следующие шаги. Я считаю, что в любой сложной проблеме нужно сначала создать определенные рамки, в которых четко определить: во-первых, чего именно мы пытаемся достичь», – приводит его слова украинская «Европейская правда».

По словам Кушнера, после поездок у США есть «четкое представление не только, что может положить конец» конфликту, но и «привести к длительному и устойчивому миру».

«Думаю, нам удалось хорошо это сформулировать. Возможность получить актуальную информацию от обеих сторон была чрезвычайно важна. Провести время с россиянами, задать им различные вопросы, попытаться понять, что они видят, как они воспринимают ситуацию, какую гибкость могут проявить. И я думаю, что это привело к появлению новых идей, которые, надеюсь, мы сможем обсудить в ходе трехсторонней встречи в ближайшее время», – отметил Кушнер.

Он подчеркнул, ведется работа для организации такой встречи, которую назвал «одной из главных целей».

«Мы поняли, когда удается собрать обе стороны, это значительно продуктивнее, чем так называемая «челночная дипломатия», если мы хотим в конечном итоге прийти к конкретному результату», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кушнер назвал территориальный вопрос одной из основных проблем в переговорах по Украине. США рассчитывают добиться прекращения боевых действий к зиме 2026 года. После переговоров с американцами в Киеве заявили об отсутствии новых идей у посланников Трампа.