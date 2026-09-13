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Правительство решило контролировать цены на десятки продуктов
Правительство намерено контролировать цены на продукты
Российские власти утвердили список из 24 базовых продуктов питания для тотального контроля ценообразования от производителя до прилавка магазина, о чем сказано в соответствующем документе правительства.
В список из 24 утвержденных правительством продуктов вошли популярные виды мяса, такие как говядина, свинина, баранина и куры, а также рыба. Кроме того, мониторинг охватит сливочное и подсолнечное масло, молоко, сыр, яйца, сахар, соль, муку и хлеб, передает ТАСС.
Среди круп и овощей контроль затронет рис, гречку, макаронные изделия, картофель, свеклу, репчатый лук, морковь, помидоры, огурцы и капусту.
Система контроля позволит своевременно выявлять причины резкого удорожания продовольствия от производителя до прилавка магазина.
Закон о масштабном контроле ценообразования по всей цепочке поставок был принят в августе 2026 года. Документ со списком товаров вступит в силу одновременно с основным законом – 1 января 2027 года.