Названы сроки проведения Фестиваля молодежи в Екатеринбурге

Площадкой для Международного фестиваля молодежи в 2026 году выбран Екатеринбург, а его даты определены с 11 по 17 сентября.
Информация о проведении Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября 2026 года размещена на официальном сайте Росмолодежи.
Как сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, мероприятие станет частью национального проекта «Молодежь и дети», передает ТАСС.
В структуре нацпроекта существует федеральный проект «Россия в мире», целью которого является развитие международного молодежного сотрудничества и продвижение позитивного имиджа страны за рубежом.
В рамках этого проекта и будет организован Международный фестиваль молодежи, даты которого официально утверждены на сентябрь 2026 года.
Чернышенко подчеркнул, что фестиваль призван укрепить связи между молодежью разных стран и поддержать инициативы, направленные на взаимодействие и взаимопонимание.
В сентябре 2026 года в Екатеринбурге состоится Международный фестиваль молодежи по указу президента Владимира Путина.
