Чибис сообщил о запуске ЛЭП на временных опорах в Заполярье

Tекст: Елизавета Шишкова

В Мурманской области завершён монтаж линии электроснабжения на временных опорах, напряжение уже подаётся в тестовом режиме, написал Чибис в Telegram. Подача света в районы Мурманска и Североморска будет восстановлена после успешного завершения тестирования системы.

Чибис отметил: «Линию электроснабжения на временных опорах смонтировали. Специалисты начинают подавать напряжение в тестовом режиме. Если все пройдет по плану, далее будет произведена подача необходимой мощности для восстановления электроснабжения отключенных потребителей в Мурманске и Североморске».

Кроме того, в регионе продолжаются работы по установке постоянных опор. Сотрудники оперативных и аварийных служб по-прежнему остаются в режиме повышенной готовности, чтобы обеспечить стабильное восстановление электроснабжения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Мурманской области объявлен режим ЧС из-за продолжающейся аварии на линиях электроснабжения. Стратегические предприятия и важнейшие объекты региона продолжают получать электричество несмотря на последствия аварии с обрушением опор линий электропередачи. Введение режима ЧС позволит привлечь дополнительные ресурсы для восстановления электроснабжения.