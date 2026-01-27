Стало известно о рекордном росте нищеты в Британии за 30 лет

В Британии почти 7 млн человек оказались в крайней нищете

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», по данным доклада Joseph Rowntree Foundation, в 2024 году в Британии насчитывалось 6,8 млн человек, живущих в условиях крайней нищеты. Этот показатель стал рекордным за весь период наблюдений с 1994 года. Фонд определяет крайнюю нищету как уровень доходов, составляющий менее 40% от порога бедности.

Эксперты фонда отмечают, что средний доход таких семей на 59% ниже официальной черты бедности. Для пары с двумя детьми эта сумма составляет 16 400 фунтов стерлингов в год. При этом около 1,9 млн человек, или 3% населения, постоянно остаются за этой чертой.

В докладе подчеркивается, что общий уровень бедности в Британии в последние годы не изменился, оставаясь на уровне 21% населения, однако положение наиболее уязвимых слоев значительно ухудшилось. Миллионы людей сталкиваются с нехваткой средств на продукты и оплату коммунальных услуг и вынуждены брать займы.

Авторы доклада констатируют отсутствие комплексной государственной политики, способной переломить ситуацию и начать устойчивое снижение бедности.

