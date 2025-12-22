  • Новость часаВ результате теракта в Москве погиб генерал Генштаба Сарваров
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Су-57 впервые поднялся в небо с двигателем «изделие 177»
    Макрона назвали предателем Мерца
    Мошенники запустили схему обмана с новогодними корпоративными подарками
    На юге Москвы взорвался автомобиль, пострадал человек
    Ушаков назвал предложения Киева и ЕС неконструктивными
    Стало известно об отзыве почти 30 послов и сотрудников посольств США
    Макрон объявил о строительстве нового авианосца
    Алиев отказался приехать на неформальный саммит СНГ в Петербурге
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему потомки Уленшпигеля не дали украсть российские деньги

    Бельгия – один из столпов европейской цивилизации со всеми ее выдающимися и отвратительными особенностями. И она же стала порогом, о который споткнулась самая серьезная попытка Запада совершить открытый грабеж российских средств.

    0 комментариев
    Владимир Касютин Владимир Касютин Собаки и кошки – мягкая сила России

    Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов На «Прямой линии» главной была «мысль семейная»

    При всей важности СВО Путин уже смотрит дальше, за горизонт украинского конфликта. Можно сказать, что в разговоре на «Итогах года» его больше всего интересовала «мысль семейная». К идее семьи он возвращался на протяжении всех четырех с половиной часов.

    4 комментария
    22 декабря 2025, 08:50 • В мире

    От британской нищеты и преступности спасаются бегством даже поляки

    От британской нищеты и преступности спасаются бегством даже поляки
    @ Terry Harris/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    В Британии завершается легендарная эпоха «польских сантехников». Переселенцы из Польши, когда-то активно приезжавшие в Англию, теперь все больше возвращаются обратно на родину. С чем связан этот процесс и почему дальше, судя по всему, для Британии все будет только еще хуже?

    Казалось бы, еще вчера Соединенное Королевство представлялось для выходцев из Польши раем обетованным. Вскоре после 1 мая 2004 года, когда вступление Польши в Евросоюз предоставило им свободу передвижения по территории сообщества, в Великобританию хлынул поток из поляков, нашедших себе места в местной сфере услуг и строительстве.

    В то время в Польше с экономикой было плохо: каждый пятый житель сидел без работы, а Великобритания, напротив, шла на подъем. В итоге поляки составляли 23% от всех мигрантов из стран ЕС в королевство. В одной только Национальной службе здравоохранения работали около 10 500 поляков.

    В ту пору дешевые, надежные и вездесущие польские сантехники стали в Великобритании, да и вообще по всему ЕС, героями мемов. При этом «англики» посматривали на приезжих восточноевропейских гастарбайтеров свысока, моментально выделяя их по внешнему виду: в лицах и одежде этих приезжих было что-то, сразу позволявшее определить в них «истернерс». «Восточников» у английского простонародья принято было презирать и ругать: мол, понаехали эти выходцы из failed states, отбирают у нас рабочие места и сбивают уровень зарплат. Порою приезжих избивали, а в спину им летели камни.

    Аркадий Ржегоцкий, бывший посол Польши в Великобритании, вспоминает о том, что когда он приехал в Лондон в 2016 году, соотечественники жаловались ему, что местная польская община вынуждена существовать в атмосфере ксенофобии, а ее члены регулярно становятся жертвами преступлений на почве ненависти. Поляки сплошь и рядом рассказывали, что им здесь не рады. Теперь, годы спустя, посол отмечает, что сейчас уже поляки начали посматривать на британцев свысока – по мере того, как дела в королевстве пошли все хуже и хуже. «Раньше мы знали о британской литературе, истории и политике больше, чем британцы о нас. Сегодня же британцы начали приезжать в Польшу на отдых», – говорит дипломат.

    Первая крупная волна оттока поляков началась после выхода Великобритании из ЕС в 2016 году: приезжие опасались, что теперь им труднее будет ездить на родину, и перебирались в другие страны ЕС. На момент Брекзита в Великобритании проживало около миллиона поляков. Однако сейчас их там уже стало значительно меньше.

    Второй исход начался в 2020-е. Британская пресса начала обращать внимание на это новое явление с 2023 года. Еще два года назад издание The Sun опубликовало интервью с супружеской парой – Гжегож и Моника Ковалевские рассказали, что когда-то прибыли в Великобританию с первой волной переселенцев совсем юными и прожили в ней восемнадцать лет. Гжегож по специальности программист, а Моника – продавщица. Объясняя причины, по которым они решили вернуться на родину, Моника отметила: «Скорость, с которой в Англии растут цены, пугает».

    Еще одна пара возвращенцев: 45-летняя Дората Амтолок и ее 18-летняя дочь Виктория, жившие в Питерборо, графство Кембриджшир. Дората, работавшая уборщицей, сообщила, что цены в стране растут так быстро, что речь уже идет не о нормальной жизни, а о выживании. После того как ее счета увеличились вдвое, Дората решила – хватит. Она делится:

    «Первой переехала в Англию моя сестра. Сначала я думала, что это страна возможностей. Но это оказалось самое депрессивное место, где я когда-либо жила. Центр Питерборо похож на сцену из "Ходячих мертвецов". Там было так много людей, употребляющих наркотики».

    По работающим семьям сильно ударили инфляция и стремительный рост цен на жилье. Местный рынок труда, когда-то так нуждавшийся в рабочих руках из-за рубежа, тоже теряет привлекательность: всюду чувствуется спад. Гостиничный бизнес, логистика и сельское хозяйство, долгое время зависевшие от польской рабочей силы, сокращают штат. А поскольку зарплаты не поспевают за ростом стоимости жизни, сам смысл трудоустройства становится все более призрачным.

    Лидер Лейбористской партии Кир Стармер, еще не успевший на тот момент стать премьер-министром, в феврале 2023-го заявил в Палате общин, что «к 2030 году среднестатистическая семья в Великобритании будет беднее, чем среднестатистическая семья в Польше». Сейчас Стармер возглавляет правительство, но при нем процессы деградации только ускорились. «Мы приехали сюда в поисках стабильности и возможностей», – говорит Марта, уборщица из Лондона, которая собирается вернуться в родной Гданьск. «Теперь все кажется неопределенным и дорогим. Оно того больше не стоит», – полагает она. Как уже писала газета ВЗГЛЯД, Британия стремительно возвращается в состояние нищего острова XVII века – и польские гастарбайтеры чувствуют это на своей шкуре.

    По данным за июнь 2021 года в Великобритании проживало около 696 тыс. граждан Польши – из них 127 тысяч в Лондоне. При этом, по данным Польского экономического института (PEI), только в период с июня 2024 года по июнь 2025 года в Великобританию прибыло около 6000 поляков, а уехало около 25 000. Таким образом, чистый отток составил 19 000 человек. Всего же с 2020 года число поляков, проживающих в Великобритании, сократилось примерно на 70 000 человек. Не факт, что все они вернулись на родину, но с тем, что Великобритания становится все менее привлекательным местом для жизни, спорить уже не приходится. Общая численность польского населения в Великобритании, согласно всем прогнозам, только продолжит снижаться.

    Недавно издание Daily Mail опубликовало статью с красноречивым названием «Великий польский исход». Ее автор Дэвид Джонс приводит конкретный пример с молодой польской парой. Славек Франковский и его жена Сильвия окончательно осознали, что пришло время возвращаться на родину в те минуты, когда полиция проводила обыск в наркопритоне, оказавшемся в одной из соседних квартир в их доме.

    В свое время Славек и Сильвия поселились в тихом, на первый взгляд, городке Фэрхэм в графстве Хэмпшир и рассчитывали, что там двоих их дочерей ожидает безопасное и благополучное будущее. Однако они столкнулись с рядом проблем, связанных с уличной преступностью – пережив череду нападений, в том числе с применением холодного оружия. В Великобритании свирепствуют мигранты из стран третьего мира, сильно отличающиеся от послушных и работящих восточноевропейцев. Этнические банды держат в страхе улицы британских городов – и поляки оказываются такими же жертвами, как и коренные англичане. Но в отличие от англичан, им есть куда вернуться.

    Семья Франковских впервые задумалась о возвращении, когда Сильвия потеряла работу. Тем временем передвижение по улицам Фэрхэма становилось все более небезопасным квестом.

    «Дошло до того, что мы почти каждую неделю выглядывали на улицу и видели полицейских, пожарных и машины скорой помощи. Это была уже не та Британия, в которую мы приехали в поисках лучшей жизни пятнадцать лет назад», – рассказывает 35-летний Славек.

    Обнаружившийся по соседству с их квартирой наркопритон стал для них последней каплей. 27 ноября 2025 года, продав квартиру за 200 тыс. фунтов стерлингов, семья погрузила свои вещи в автомобиль и отправилась в 22-часовое путешествие обратно в деревню, где живет семья Славека – недалеко от Гданьска.

    «По мере того как наша экономика стагнирует, а уровень жизни в городах, страдающих от преступности, некачественных услуг и растущей стоимости жизни, падает, усиливается недовольство бесконтрольной иммиграцией, набирает обороты и отток трудолюбивых и высококвалифицированных польских рабочих-мигрантов», – констатирует Daily Mail.

    Британская пресса признает, что из-за массового отъезда польских работников в ключевых отраслях экономики Великобритании образовались бреши. Вдруг выяснилось, что строительство, сельское хозяйство и здравоохранение в значительной степени зависели от приезжих поляков. Работодатели предупреждают, что заменить квалифицированных и усердных выходцев из Польши будет непросто. Выходцы из третьего мира в массе своей работают куда менее усердно, зато норовят как можно быстрее «присесть» на местные пособия. В этой ситуации насмешки над «польскими сантехниками» резко стихли.

    Происходит нечто поразительное – то, что еще лет двадцать назад казалось фантастикой: Польша начинает выглядеть более привлекательной для жизни страной, чем Великобритания.

    Когда-то первый президент посткоммунистической Польши Лех Валенса обещал обогнать по ВВП Японию, считавшуюся тогда образцом преуспевания. «Согласно новым прогнозам, в 2026 году валовой внутренний продукт Польши – стандартный показатель благосостояния страны и покупательной способности ее граждан – действительно превысит показатель Японии. А к 2030-м годам, если тенденция сохранится, среднестатистическая польская семья будет жить лучше, чем британцы, которым они когда-то завидовали», – сокрушается Daily Mail.

    Петр Гжелак, заместитель мэра Гданьска, который когда-то убирал номера в отелях британского Блэкпула, хвалится, что поляки больше «не чувствуют себя неполноценными». И мощным лекарством от национальной неполноценности стал именно процесс массового возвращения соотечественников из Великобритании, все более, как презрительно отмечают поляки, превращающейся в «помойку».

    Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск лично поздравил рабочего по имени Бартек, который вернулся из Великобритании и устроился на родине на завод по производству ветровых генераторов.

    «Интересно, как все повернулось. Нынче они хотят нас, мы даже зарабатываем больше, чем британцы. И теперь британцы плачут, когда мы уезжаем», – не без злорадства отметил Туск.

    Эти репатрианты действительно оказались на родине очень кстати. Ведь в последние годы в Польше резко сократилась рождаемость, что привело к нехватке рабочей силы для обслуживания растущего спроса на нее. Были введены квоты на прием мигрантов из Индии, Вьетнама и других стран Азии – но, конечно, поляки тысячу раз предпочтут этим иноземцам возвращающихся соотечественников. При этом поляки едут на родину именно для того, чтобы работать. Гжелак многозначительно отмечает: «В любом случае наши социальные пособия не такие большие, как в Великобритании. На них долго не проживешь». Зато если в Великобритании с 2004 года зарплаты практически не выросли в реальном выражении, то в Польше за тот же период они увеличились в четыре раза.

    Главное
    После атак БПЛА возникли пожары на причалах в краснодарской Волне
    Уиткофф и Умеров опубликовали одинаковые посты по переговорам в Майами
    Генсек НАТО Рютте заявил о готовности стран ЕС направить войска на Украину
    Орбан: Антироссийские санкции сокрушили Европу
    В Россию поступил первый сыр из Китая
    В Подмосковье на прогулке по озеру погиб бизнесмен Аверин
    В РАН сообщили о включении «схемы Долиной» в словарь неологизмов

    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Вместе с мировым большинством Россия формирует новый миропорядок

    «Это были саммиты с геополитически важными результатами и решениями». Такими словами политологи подводят итоги внешнеполитических встреч и визитов российского лидера в уходящем году – и объясняют, как и почему Европа, пытавшаяся изолировать Россию, сама оказалась в мировой изоляции. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия отрезает Украину от Дуная

    Россия вывела из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени через Днестр в селе Маяки. Ранее удары наносились по железнодорожному мосту через Днестровский лиман в районе Затоки. Теперь доставка на Украину военных грузов НАТО и топлива из Румынии значительно усложняется. Как говорят эксперты, эти удары серьезно скажутся на устойчивости сил противника на южном фланге. Подробности

    Перейти в раздел

    От британской нищеты и преступности спасаются бегством даже поляки

    В Британии завершается легендарная эпоха «польских сантехников». Переселенцы из Польши, когда-то активно приезжавшие в Англию, теперь все больше возвращаются обратно на родину. С чем связан этот процесс и почему дальше, судя по всему, для Британии все будет только еще хуже? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

      В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    • Зеленский пожелал Трампу смерти

      Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    • Кто помешал Урсуле ограбить Россию

      План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца по изъятию активов России для финансирования Украины полностью провалился. Кто помешал?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации