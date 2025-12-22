От британской нищеты и преступности спасаются бегством даже поляки

Tекст: Станислав Лещенко

Казалось бы, еще вчера Соединенное Королевство представлялось для выходцев из Польши раем обетованным. Вскоре после 1 мая 2004 года, когда вступление Польши в Евросоюз предоставило им свободу передвижения по территории сообщества, в Великобританию хлынул поток из поляков, нашедших себе места в местной сфере услуг и строительстве.

В то время в Польше с экономикой было плохо: каждый пятый житель сидел без работы, а Великобритания, напротив, шла на подъем. В итоге поляки составляли 23% от всех мигрантов из стран ЕС в королевство. В одной только Национальной службе здравоохранения работали около 10 500 поляков.

В ту пору дешевые, надежные и вездесущие польские сантехники стали в Великобритании, да и вообще по всему ЕС, героями мемов. При этом «англики» посматривали на приезжих восточноевропейских гастарбайтеров свысока, моментально выделяя их по внешнему виду: в лицах и одежде этих приезжих было что-то, сразу позволявшее определить в них «истернерс». «Восточников» у английского простонародья принято было презирать и ругать: мол, понаехали эти выходцы из failed states, отбирают у нас рабочие места и сбивают уровень зарплат. Порою приезжих избивали, а в спину им летели камни.

Аркадий Ржегоцкий, бывший посол Польши в Великобритании, вспоминает о том, что когда он приехал в Лондон в 2016 году, соотечественники жаловались ему, что местная польская община вынуждена существовать в атмосфере ксенофобии, а ее члены регулярно становятся жертвами преступлений на почве ненависти. Поляки сплошь и рядом рассказывали, что им здесь не рады. Теперь, годы спустя, посол отмечает, что сейчас уже поляки начали посматривать на британцев свысока – по мере того, как дела в королевстве пошли все хуже и хуже. «Раньше мы знали о британской литературе, истории и политике больше, чем британцы о нас. Сегодня же британцы начали приезжать в Польшу на отдых», – говорит дипломат.

Первая крупная волна оттока поляков началась после выхода Великобритании из ЕС в 2016 году: приезжие опасались, что теперь им труднее будет ездить на родину, и перебирались в другие страны ЕС. На момент Брекзита в Великобритании проживало около миллиона поляков. Однако сейчас их там уже стало значительно меньше.

Второй исход начался в 2020-е. Британская пресса начала обращать внимание на это новое явление с 2023 года. Еще два года назад издание The Sun опубликовало интервью с супружеской парой – Гжегож и Моника Ковалевские рассказали, что когда-то прибыли в Великобританию с первой волной переселенцев совсем юными и прожили в ней восемнадцать лет. Гжегож по специальности программист, а Моника – продавщица. Объясняя причины, по которым они решили вернуться на родину, Моника отметила: «Скорость, с которой в Англии растут цены, пугает».

Еще одна пара возвращенцев: 45-летняя Дората Амтолок и ее 18-летняя дочь Виктория, жившие в Питерборо, графство Кембриджшир. Дората, работавшая уборщицей, сообщила, что цены в стране растут так быстро, что речь уже идет не о нормальной жизни, а о выживании. После того как ее счета увеличились вдвое, Дората решила – хватит. Она делится:

«Первой переехала в Англию моя сестра. Сначала я думала, что это страна возможностей. Но это оказалось самое депрессивное место, где я когда-либо жила. Центр Питерборо похож на сцену из "Ходячих мертвецов". Там было так много людей, употребляющих наркотики».

По работающим семьям сильно ударили инфляция и стремительный рост цен на жилье. Местный рынок труда, когда-то так нуждавшийся в рабочих руках из-за рубежа, тоже теряет привлекательность: всюду чувствуется спад. Гостиничный бизнес, логистика и сельское хозяйство, долгое время зависевшие от польской рабочей силы, сокращают штат. А поскольку зарплаты не поспевают за ростом стоимости жизни, сам смысл трудоустройства становится все более призрачным.

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер, еще не успевший на тот момент стать премьер-министром, в феврале 2023-го заявил в Палате общин, что «к 2030 году среднестатистическая семья в Великобритании будет беднее, чем среднестатистическая семья в Польше». Сейчас Стармер возглавляет правительство, но при нем процессы деградации только ускорились. «Мы приехали сюда в поисках стабильности и возможностей», – говорит Марта, уборщица из Лондона, которая собирается вернуться в родной Гданьск. «Теперь все кажется неопределенным и дорогим. Оно того больше не стоит», – полагает она. Как уже писала газета ВЗГЛЯД, Британия стремительно возвращается в состояние нищего острова XVII века – и польские гастарбайтеры чувствуют это на своей шкуре.

По данным за июнь 2021 года в Великобритании проживало около 696 тыс. граждан Польши – из них 127 тысяч в Лондоне. При этом, по данным Польского экономического института (PEI), только в период с июня 2024 года по июнь 2025 года в Великобританию прибыло около 6000 поляков, а уехало около 25 000. Таким образом, чистый отток составил 19 000 человек. Всего же с 2020 года число поляков, проживающих в Великобритании, сократилось примерно на 70 000 человек. Не факт, что все они вернулись на родину, но с тем, что Великобритания становится все менее привлекательным местом для жизни, спорить уже не приходится. Общая численность польского населения в Великобритании, согласно всем прогнозам, только продолжит снижаться.

Недавно издание Daily Mail опубликовало статью с красноречивым названием «Великий польский исход». Ее автор Дэвид Джонс приводит конкретный пример с молодой польской парой. Славек Франковский и его жена Сильвия окончательно осознали, что пришло время возвращаться на родину в те минуты, когда полиция проводила обыск в наркопритоне, оказавшемся в одной из соседних квартир в их доме.

В свое время Славек и Сильвия поселились в тихом, на первый взгляд, городке Фэрхэм в графстве Хэмпшир и рассчитывали, что там двоих их дочерей ожидает безопасное и благополучное будущее. Однако они столкнулись с рядом проблем, связанных с уличной преступностью – пережив череду нападений, в том числе с применением холодного оружия. В Великобритании свирепствуют мигранты из стран третьего мира, сильно отличающиеся от послушных и работящих восточноевропейцев. Этнические банды держат в страхе улицы британских городов – и поляки оказываются такими же жертвами, как и коренные англичане. Но в отличие от англичан, им есть куда вернуться.

Семья Франковских впервые задумалась о возвращении, когда Сильвия потеряла работу. Тем временем передвижение по улицам Фэрхэма становилось все более небезопасным квестом.

«Дошло до того, что мы почти каждую неделю выглядывали на улицу и видели полицейских, пожарных и машины скорой помощи. Это была уже не та Британия, в которую мы приехали в поисках лучшей жизни пятнадцать лет назад», – рассказывает 35-летний Славек.

Обнаружившийся по соседству с их квартирой наркопритон стал для них последней каплей. 27 ноября 2025 года, продав квартиру за 200 тыс. фунтов стерлингов, семья погрузила свои вещи в автомобиль и отправилась в 22-часовое путешествие обратно в деревню, где живет семья Славека – недалеко от Гданьска.

«По мере того как наша экономика стагнирует, а уровень жизни в городах, страдающих от преступности, некачественных услуг и растущей стоимости жизни, падает, усиливается недовольство бесконтрольной иммиграцией, набирает обороты и отток трудолюбивых и высококвалифицированных польских рабочих-мигрантов», – констатирует Daily Mail.

Британская пресса признает, что из-за массового отъезда польских работников в ключевых отраслях экономики Великобритании образовались бреши. Вдруг выяснилось, что строительство, сельское хозяйство и здравоохранение в значительной степени зависели от приезжих поляков. Работодатели предупреждают, что заменить квалифицированных и усердных выходцев из Польши будет непросто. Выходцы из третьего мира в массе своей работают куда менее усердно, зато норовят как можно быстрее «присесть» на местные пособия. В этой ситуации насмешки над «польскими сантехниками» резко стихли.

Происходит нечто поразительное – то, что еще лет двадцать назад казалось фантастикой: Польша начинает выглядеть более привлекательной для жизни страной, чем Великобритания.

Когда-то первый президент посткоммунистической Польши Лех Валенса обещал обогнать по ВВП Японию, считавшуюся тогда образцом преуспевания. «Согласно новым прогнозам, в 2026 году валовой внутренний продукт Польши – стандартный показатель благосостояния страны и покупательной способности ее граждан – действительно превысит показатель Японии. А к 2030-м годам, если тенденция сохранится, среднестатистическая польская семья будет жить лучше, чем британцы, которым они когда-то завидовали», – сокрушается Daily Mail.

Петр Гжелак, заместитель мэра Гданьска, который когда-то убирал номера в отелях британского Блэкпула, хвалится, что поляки больше «не чувствуют себя неполноценными». И мощным лекарством от национальной неполноценности стал именно процесс массового возвращения соотечественников из Великобритании, все более, как презрительно отмечают поляки, превращающейся в «помойку».

Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск лично поздравил рабочего по имени Бартек, который вернулся из Великобритании и устроился на родине на завод по производству ветровых генераторов.

«Интересно, как все повернулось. Нынче они хотят нас, мы даже зарабатываем больше, чем британцы. И теперь британцы плачут, когда мы уезжаем», – не без злорадства отметил Туск.

Эти репатрианты действительно оказались на родине очень кстати. Ведь в последние годы в Польше резко сократилась рождаемость, что привело к нехватке рабочей силы для обслуживания растущего спроса на нее. Были введены квоты на прием мигрантов из Индии, Вьетнама и других стран Азии – но, конечно, поляки тысячу раз предпочтут этим иноземцам возвращающихся соотечественников. При этом поляки едут на родину именно для того, чтобы работать. Гжелак многозначительно отмечает: «В любом случае наши социальные пособия не такие большие, как в Великобритании. На них долго не проживешь». Зато если в Великобритании с 2004 года зарплаты практически не выросли в реальном выражении, то в Польше за тот же период они увеличились в четыре раза.