Politico: Подорожание стоимости жизни усилило политический кризис в США и Европе

Tекст: Вера Басилая

Кризис доступности жизни, начавшийся в прошлом году, продолжает оказывать значительное влияние на политику крупных демократий, сообщает Politico. Согласно данным нового международного опроса Politico в сотрудничестве с Public First, большинство граждан пяти крупнейших экономик продолжают ощущать усиливающееся давление роста расходов.

В опросе выяснилось, что в США почти две трети избирателей считают, что стоимость жизни стала выше за последний год. В Британии после смены власти 77% респондентов заметили ухудшение ситуации, а во Франции 45% взрослых заявили, что страна отстает от аналогичных экономик. В Германии такую точку зрения выразили 78%, а в Канаде шесть из десяти опрошенных заявили, что текущий уровень цен – худший в их памяти.

Экономическое недовольство стало причиной политических потрясений, включая поражение правящих партий и рост популярности оппозиции. Как подчеркнул Хавьер Карбонель из European Policy Centre: «Для представителей партий власти сегодня чрезвычайно сложно строить кампании на этих платформах. Центр-правые и центр-левые считаются ответственными за ухудшение ситуации».

Большинство респондентов пяти стран уверены, что ситуация с инфляцией является системной проблемой, а не следствием личных финансовых обстоятельств. Экономический пессимизм все чаще приводит к поиску альтернатив в политике – как говорят эксперты, растет спрос на «анти-системные» взгляды. Правительства стараются реагировать на запросы общества, обещая меры по снижению расходов, однако налогообложение и госдолг только усиливают обеспокоенность.

Сообщается, что вопрос роста стоимости жизни уже становится ключевой темой для кампаний на ближайших выборах всех этих стран: от местных до президентских. По словам канадского эксперта Дэвида Колетто, «это не просто фоновая тревога, а главный общественный опыт, формирующий отношение граждан к власти, ее решениям и приоритетам».

