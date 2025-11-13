Политологи: Запад переживает коллапс доверия граждан к политическим институтам

Tекст: Олег Исайченко

«Политическая нестабильность становится нормой для ведущих стран Запада. Копятся и социально-экономические проблемы, вызывая недовольство граждан. Резкий рост стоимости жизни и энергоносителей в Европе, а также неспособность властей сдержать инфляцию, больно бьют по карману простых людей. Но все трудности руководство ЕС списывает на последствия санкций против России», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

«Великобритания также переживает кризис, сопровождающийся падением популярности премьер Кира Стармера. Бюджет страны находится в критическом состоянии, а правительство, по мнению многих, уделяет больше внимания внешней политике, в частности поддержке Украины, чем проблемам местных жителей», – продолжил он.

Западная демократия испытывает три вида кризисных проявлений, отметил Илья Казаков, социолог лаборатории новых технологий ЭИСИ. «Первый из них – кризис лидерства, заключающийся в стремительном падении поддержки населением высших должностных лиц», – указал он.

Также аналитик упомянул кризис доверия, отметив антирекорд рейтинга президента США Дональда Трампа. «И наконец – кризис представительности, когда граждане не верят в способность власти договориться по важным решениям, таким, как социальная реформа или призыв на военную службу. Например, партия «Альтернатива для Германии», стабильно опережающая социал-демократов в опросах и на выборах, не допущена к формированию правительства», – указал он.

«Для немецкого электората это выглядит как «коалиция проигравших». Две системные партии, теряющие доверие и голоса, объединяются, чтобы не допустить к власти тех, кто реально набирает политические очки», – согласился Александр Асафов, первый замглавы комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов.

По его словам, первопричина немецкого кризиса – экономически нецелесообразное решение по отказу от сотрудничества с Россией во всех сферах. «В ФРГ рушится экономика, а власти создают совет нацбезопасности для защиты от «растущей российской угрозы». При этом, электорат недоумевает, почему власти выделяют 3,5% ВВП на военную промышленность, но не находят средств на соцподдержку населения», – заметил политолог.

Что касается Франции, то там наблюдается не только кризис лидерства, но и коллапс доверия граждан к политическим институтам, отметил Никита Сетов, замгендиректора КГ «Полилог». «По данным Verian Group, уровень одобрения президента Эммануэля Макрона упал до 11%. Это самый низкий показатель с 1981 года», – указал он. Эксперт напомнил также про отставку и повторное назначение премьера Себастьяна Лекорню.

Корме того, аналитик отметил невозможность утверждения Францией бюджета на 2026 год, зависимость правительства от оппозиции и блокировку процесса принятия ключевых решений. «Неудивительно, что в сентябре в стране прошли массовые протесты и забастовки под лозунгом «Заблокировать все» (Bloquer Tout)», – посетовал Сетов.

В США также падает доверие к власти, становясь не рациональной, эмоциональной составляющей, отметил Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. «Американский избиратель сегодня выбирает не между хорошим и плохим, а между плохим и плохим, и оба варианта ему активно не нравятся», – указал он.

«С этим связана специфика поведения Белого дома и самого Трампа, которому приходится купировать проблемы через самопиар и громкие заявления. В международных отношениях у США та же проблема: доверительных отношений выстраивать не получается», – заметил политолог.

На этом фоне очевидным контрастом выступает Россия, где в последние 25 лет не было и намека на парламентский, правительственный, партийный или идеологический коллапс, а также кризис лидерства, отметил Владимир Шаповалов, руководитель проектов ЭИСИ. «Мы видим высочайший уровень доверия президенту Владимиру Путину», – подчеркнул аналитик.

«В отличие от европейской стран, страдающих от бюрократии и медленного принятия решений, российская политическая система проявляет оперативность в реагировании, адекватность и эффективность. Даже западные санкции дали российской экономике рост. Все это гарантирует внутреннюю стабильность, безопасность и позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее», – резюмировал Шаповалов.