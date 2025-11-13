  • Новость часаВСУ бросили в бой последние резервы на Харьковском направлении
    Франция нашла уловку для отправки своих военных на Украину
    Иностранные наемники из Колумбии прибыли для заградотрядов ВСУ под Глушковку
    Венгрия, Чехия, Словакия и Польша решили подать в суд на ЕС
    Саакашвили попросил Зеленского включить себя в список пленных
    Путин передал благодарность бойцам 177-го полка морской пехоты
    Дума отказалась вносить слова про «суровую кару» в текст присяги гражданина РФ
    Кремль: Украина вернется к переговорам с гораздо более худших позиций
    Рар: У Евросоюза давно закончились деньги для Украины
    ВС России продвинулись на три километра при освобождении Даниловки
    Дмитрий Грунюшкин Зачем Киев расчеловечивает украинцев

    За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.

    20 комментариев
    Тимофей Бордачёв Американская безответственность возвращается хаосом для США

    Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.

    9 комментариев
    Наталья Потемкина Ценой аполитичности может стать потеря родины

    Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.

    13 комментариев
    13 ноября 2025, 18:38 • Новости дня

    Названы основные причины кризиса западной демократии

    Политологи: Запад переживает коллапс доверия граждан к политическим институтам

    Названы основные причины кризиса западной демократии
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Политическая нестабильность и рост социально-экономических проблем становятся нормой для стран Запада. В Европе и США граждане теряют доверие к власти, но правительства продолжают обвинять во всем Россию, не решая первопричин кризиса, рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Кризис доверия. Что случилось с западной демократией?».

    «Политическая нестабильность становится нормой для ведущих стран Запада. Копятся и социально-экономические проблемы, вызывая недовольство граждан. Резкий рост стоимости жизни и энергоносителей в Европе, а также неспособность властей сдержать инфляцию, больно бьют по карману простых людей. Но все трудности руководство ЕС списывает на последствия санкций против России», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «Великобритания также переживает кризис, сопровождающийся падением популярности премьер Кира Стармера. Бюджет страны находится в критическом состоянии, а правительство, по мнению многих, уделяет больше внимания внешней политике, в частности поддержке Украины, чем проблемам местных жителей», – продолжил он.

    Западная демократия испытывает три вида кризисных проявлений, отметил Илья Казаков, социолог лаборатории новых технологий ЭИСИ. «Первый из них – кризис лидерства, заключающийся в стремительном падении поддержки населением высших должностных лиц», – указал он.

    Также аналитик упомянул кризис доверия, отметив антирекорд рейтинга президента США Дональда Трампа. «И наконец – кризис представительности, когда граждане не верят в способность власти договориться по важным решениям, таким, как социальная реформа или призыв на военную службу. Например, партия «Альтернатива для Германии», стабильно опережающая социал-демократов в опросах и на выборах, не допущена к формированию правительства», – указал он.

    «Для немецкого электората это выглядит как «коалиция проигравших». Две системные партии, теряющие доверие и голоса, объединяются, чтобы не допустить к власти тех, кто реально набирает политические очки», – согласился Александр Асафов, первый замглавы комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов.

    По его словам, первопричина немецкого кризиса – экономически нецелесообразное решение по отказу от сотрудничества с Россией во всех сферах. «В ФРГ рушится экономика, а власти создают совет нацбезопасности для защиты от «растущей российской угрозы». При этом, электорат недоумевает, почему власти выделяют 3,5% ВВП на военную промышленность, но не находят средств на соцподдержку населения», – заметил политолог.

    Что касается Франции, то там наблюдается не только кризис лидерства, но и коллапс доверия граждан к политическим институтам, отметил Никита Сетов, замгендиректора КГ «Полилог». «По данным Verian Group, уровень одобрения президента Эммануэля Макрона упал до 11%. Это самый низкий показатель с 1981 года», – указал он. Эксперт напомнил также про отставку и повторное назначение премьера Себастьяна Лекорню.

    Корме того, аналитик отметил невозможность утверждения Францией бюджета на 2026 год, зависимость правительства от оппозиции и блокировку процесса принятия ключевых решений. «Неудивительно, что в сентябре в стране прошли массовые протесты и забастовки под лозунгом «Заблокировать все» (Bloquer Tout)», – посетовал Сетов.

    В США также падает доверие к власти, становясь не рациональной, эмоциональной составляющей, отметил Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. «Американский избиратель сегодня выбирает не между хорошим и плохим, а между плохим и плохим, и оба варианта ему активно не нравятся», – указал он.

    «С этим связана специфика поведения Белого дома и самого Трампа, которому приходится купировать проблемы через самопиар и громкие заявления. В международных отношениях у США та же проблема: доверительных отношений выстраивать не получается», – заметил политолог.

    На этом фоне очевидным контрастом выступает Россия, где в последние 25 лет не было и намека на парламентский, правительственный, партийный или идеологический коллапс, а также кризис лидерства, отметил Владимир Шаповалов, руководитель проектов ЭИСИ. «Мы видим высочайший уровень доверия президенту Владимиру Путину», – подчеркнул аналитик.

    «В отличие от европейской стран, страдающих от бюрократии и медленного принятия решений, российская политическая система проявляет оперативность в реагировании, адекватность и эффективность. Даже западные санкции дали российской экономике рост. Все это гарантирует внутреннюю стабильность, безопасность и позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее», – резюмировал Шаповалов.

    13 ноября 2025, 00:35 • Новости дня
    Лавров признал подготовку Европы к большой войне с Россией
    Лавров признал подготовку Европы к большой войне с Россией
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать, что европейские страны саботируют миротворческие усилия по Украине и готовятся к войне против России.

    По словам Лаврова, европейские столицы отказываются от прямых контактов с Москвой и вводят все новые санкции, которые «бумерангом еще больше добивают их экономики».

    «[Европейские столицы] саботируют любые миротворческие усилия, отказываются от прямых контактов с Москвой. Вводят все новые санкции, которые бумерангом еще больше добивают их экономики. Открыто ведут приготовления к новой большой европейской войне против России. Уговаривают Вашингтон не идти на честное и справедливое дипломатическое урегулирование», – приводит ТАСС его слова в интервью Corriere della Sera.

    Лавров отметил, что большинство европейских столиц составляют костяк «коалиции желающих», цель которой – затягивание конфликта на Украине.

    Другого способа отвлечь внимание своего электората от резко усугубившихся внутренних социально-экономических проблем у них, видимо, нет, – подчеркнул министр.

    «На деньги европейских налогоплательщиков они спонсируют террористический режим в Киеве, поставляя вооружения, из которых последовательно убивают мирных жителей российских регионов и украинцев, которые хотят убежать от войны и нацистских палачей», – сказал Лавров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО. При этом президент Сербии Александр Вучич заявил о «все более очевидной» войне между Европой и Россией. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Москве разделяют мнение Вучича о подготовке Европы к войне с Россией.

    Комментарии (13)
    13 ноября 2025, 04:33 • Новости дня
    Еврокомиссар заявил о неспособности Украины возвращать кредиты
    Еврокомиссар заявил о неспособности Украины возвращать кредиты
    @ Riccardo GIordano/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Еврокомиссия и МВФ изучают возможность экспроприации активов России для финансирования Украины из-за опасений по поводу ее кредитной устойчивости, о чем заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис по итогам заседания Еврогруппы.

    «Мы видим, что Украина столкнулась с очень большим недостатком финансирования. У нас есть озабоченность, и это также озабоченность МВФ, связанная с кредитной устойчивостью Украины. То есть мы не можем более продолжать предоставлять ей обычные кредиты в виде, например, программ макрофинансовой помощи», – приводит слова Домбровскиса ТАСС.

    Поэтому Еврокомиссия продолжает с властями Бельгии пытается сформировать  «репарационного кредита». Домбровскис считает, что финансировать Киев теперь возможно исключительно по безвозмездным схемам, поскольку риск невозврат Киевом кредитов крайне высокий и возрастает.

    Сложность состоит в том, что ЕС и его члены не располагают свободными 65 млрд евро, которые, по оценкам МВФ, нужны Украине на военные и финансовые потребности в 2026-2027 годах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия не сумела убедить руководство Бельгии использовать замороженные российские активы. ЕК признала, что финансирование Киева зависит от «репарационного кредита».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва будет преследовать по закону за попытки конфисковать ее активы. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что попытки конфисковать замороженные резервы не способны изменить положение Киева и не помогут Украине рассчитаться по долгам.

    Комментарии (9)
    12 ноября 2025, 22:22 • Видео
    Индия отказалась от русской нефти?

    Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 13:58 • Новости дня
    Рар: У Евросоюза давно закончились деньги для Украины

    Политолог Рар: Германия готова «выгребать» последние ресурсы на помощь Киеву

    Рар: У Евросоюза давно закончились деньги для Украины
    @ Владимир Шуваев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Коррупционный скандал с Тимуром Миндичем затруднит дальнейшие переводы средств ЕС Украине. Кроме Венгрии найдется еще ряд стран, которые захотят полностью приостановить транши Киеву, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в ЕС заявили о неспособности украинской стороны возвращать кредиты.

    «Деньги на финансирование Украины у большинства стран Евросоюза закончились давно, просто ранее об этом предпочитали молчать. Главный донор Киева на сегодняшний день – ФРГ, чье правительство из принципиальных соображений готово «выгребать» последние ресурсы на помощь украинской стороне», – отметил германский политолог Александр Рар.

    «Кроме того, Германия, Польша и страны Балтии требуют разморозки российских активов в Бельгии, чтобы передать их Киеву. Но коррупционный скандал, естественно, затруднит дальнейшие переводы средств Украине. Думаю, кроме Венгрии найдется еще ряд стран, которые захотят полностью приостановить платежи в пользу украинской стороны», – считает собеседник.

    Ранее еврокомиссар Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы заявил, что Еврокомиссия и МВФ озабочены слабой кредитной устойчивостью Украины. По его словам, ЕС больше не может выдавать Киеву обычные коммерческие кредиты и изучает возможность экспроприации активов России по схеме «репарационного кредита», пишет ТАСС.

    Чиновник отметил: новые формы финансирования Киева возможны только в виде «грантоподобных», то есть безвозмездных схем. Домбровскис подчеркнул, что «репарационный кредит» позволил бы «не возлагать дополнительное финансовое бремя на страны ЕС».

    Параллельно министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет участвовать в инициативах ЕС по предоставлению Киеву очередных субсидий и займов. «Неудивительно, что никто до сих пор не видел точного отчета о расходовании средств, полученных от ЕС. Чего же нужно Брюсселю? Отправить еще больше денег Зеленскому, в чьем ближайшем окружении только что была раскрыта крупная коррупционная сеть?» – написал он в Facebook* (принадлежит Meta*, признанной в России экстремистской и запрещенной).

    Под коррупционной сетью Сийярто, вероятно, имеет в виду раскрытую Национальным антикоррупционным бюро преступную схему обогащения во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого на Украине называют «кошельком Зеленского». В скандале фигурирует оператор четырех ядерных электростанций – госкомпания «Энергоатом».

    В свою очередь, министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что Осло не будет выступать гарантом всей суммы кредита ЕС для Украины в размере 140 млрд евро, сообщает NRK.

    Кредитное обслуживание Киева осуществляется в значительной мере за счет программ макрофинансовой помощи ЕС и МВФ. Теперь им дешевле предоставлять Украине помощь безвозмездно, чем привлекать кредиты и оплачивать их обслуживание. Но у Европы нет свободных 65 млрд евро, в которые оцениваются украинские военные и финансовые потребности на 2026-2027 годы.

    Тем не менее, Германия и ее европейские партнеры, несмотря ни на что, пообещали поддерживать Киев в противостоянии Москве. Об этом заявил на саммите глав МИД стран G7 в Канаде министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, пишет Deutsche Welle** (признано в России СМИ-иноагентом). «Украине необходима решительная борьба с коррупцией, чтобы поддержка со стороны Запада оставалась убедительной», – сказал он.

    Комментарии (3)
    13 ноября 2025, 11:27 • Новости дня
    Лидер АдГ назвал Польшу угрозой для Германии

    Лидер АдГ Хрупалла заявил об отсутствии угрозы от России для Германии

    Лидер АдГ назвал Польшу угрозой для Германии
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что Россия не представляет угрозы для его страны, в отличие от Польши, сообщает Politico.

    Заявление о том, что Россия не представляет угрозы Германии, а потенциальная опасность исходит от Польши, сделал сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла, пишет Politico.

    «Я не вижу никакой опасности для Германии со стороны России на данный момент», – заявил в эфире немецкого общественного телевидения Хрупалла.

    По словам политика, угрозу могут представлять любые государства. Он привел в пример Польшу, напомнив об отказе Варшавы выдать Украине гражданина, которого немецкие власти подозревают в причастности к диверсии на газопроводах Nord Stream в 2022 году. «Польша тоже может быть угрозой для нас», – добавил Хрупалла.

    Центристские политики Германии все чаще обвиняют АдГ в том, что она выступает интересах России и якобы «используется Кремлем» для сбора данных и разведки. Глава комитета по контролю над спецслужбами Бундестага Марк Хенрихманн уверен, что Россия «естественно оказывает влияние в парламенте, особенно на АдГ, чтобы шпионить и получать чувствительную информацию».

    Хрупалла решительно отвергает подобные обвинения. Он заявил, что АдГ обвиняют в том, чего никогда не смогут доказать.

    Высказывания Хрупаллы прозвучали на фоне внутреннего конфликта внутри АдГ из-за группы депутатов, которые собирались посетить Россию для участия в конференции стран БРИКС в Сочи. Второй сопредседатель партии, Алиса Вайдель, стремится ограничить контакты с Россией и остановить поездку коллег.

    Ранее депутат Бундестага от АдГ Райнер Ротфусс заявил, что делегация партии будет находиться в России с визитом 13-16 ноября.

    В первом «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД, оказались власти Британии, Германии и Франции.

    Комментарии (6)
    13 ноября 2025, 12:30 • Новости дня
    Скачко: Заявление ЕС о некредитоспособности Украины связано со скандалом вокруг Миндича

    Политолог Скачко: Заявление ЕС о некредитоспособности Украины – плохая новость для Зеленского

    Скачко: Заявление ЕС о некредитоспособности Украины связано со скандалом вокруг Миндича
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Олег Исайченко

    США, руководство ЕС и Венгрия, по сути, выступили едином фронтом с максимально негативной оценкой финансового положения дел Украины. Это плохая новость для Владимира Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в ЕС заявили о неспособности Украины возвращать кредиты.

    «США, как правило, обвиняют Владимира Зеленского в коррупции и нечистоплотности, а европейцы защищают. Теперь же Европа заявила о слабой кредитной устойчивости Украины, чтобы показать Вашингтону и Киеву свою солидарность с американской стороной и единство Запада в оценке украинской власти», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «У США, руководства ЕС и Венгрии разные взгляды на энергетику, экономику, политику. Но в данном случае они выступили едином фронтом, сойдясь в оценке важнейшего для Киева трека – финансового. И оценка: «неудовлетворительно». Это звучит максимально плохо для Зеленского. Ему, по сути, велено сидеть и ждать приказа, пока Вашингтон и Брюссель договорятся о том, как дальше использовать Украину в противостоянии с Россией», – отметил он.

    По словам аналитика, американская сторона ратует за то, чтобы противостояние России прерывалось перемириями, переговорами, максимально затягивалось и обрастало гибридными формами. Европа же склоняется к максимально возможной эскалации, причем, непосредственно на поле боя. «Когда стороны сойдутся во мнениях, они донесут решение до Зеленского, и тот будет послушно исполнять», – продолжил аналитик.

    «В этой связи, конечно, хронологическое совпадение европейских заявлений и скандала с «кошельком» Зеленского – Миндичем неслучайно. Европа и США руками НАБУ показали, что подобрались вплотную к Зеленскому, у которого два выхода: беспрекословно исполнять любые приказы или отправляться, что называется, на «свалку истории», – заключил Скачко.

    Ранее еврокомиссар Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы заявил, что Еврокомиссия и МВФ озабочены слабой кредитной устойчивостью Украины. По его словам, ЕС больше не может выдавать Киеву обычные коммерческие кредиты и изучает возможность экспроприации активов России по схеме «репарационного кредита», пишет ТАСС.

    Чиновник отметил: новые формы финансирования Киева возможны только в виде «грантоподобных», то есть безвозмездных схем. Домбровскис подчеркнул, что «репарационный кредит» позволил бы «не возлагать дополнительное финансовое бремя на страны ЕС».

    Параллельно министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет участвовать в инициативах ЕС по предоставлению Киеву очередных субсидий и займов. «Неудивительно, что никто до сих пор не видел точного отчета о расходовании средств, полученных от ЕС. Чего же нужно Брюсселю? Отправить еще больше денег Зеленскому, в чьем ближайшем окружении только что была раскрыта крупная коррупционная сеть?» – написал он в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

    Под коррупционной сетью Сийярто, вероятно, имеет в виду раскрытую Национальным антикоррупционным бюро преступную схему обогащения во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого на Украине называют «кошельком Зеленского». В скандале фигурирует оператор четырех ядерных электростанций – госкомпания «Энергоатом».

    В свою очередь, министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что Осло не будет выступать гарантом всей суммы кредита ЕС для Украины в размере 140 млрд евро, сообщает NRK.

    Кредитное обслуживание Киева осуществляется в значительной мере за счет программ макрофинансовой помощи ЕС и МВФ. Теперь им дешевле предоставлять Украине помощь безвозмездно, чем привлекать кредиты и оплачивать их обслуживание. Но у Европы нет свободных 65 млрд евро, в которые оцениваются украинские военные и финансовые потребности на 2026-2027 годы.

    Тем не менее, Германия и ее европейские партнеры, несмотря ни на что, пообещали поддерживать Киев в противостоянии Москве. Об этом заявил на саммите глав МИД стран G7 в Канаде министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, пишет Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом). «Украине необходима решительная борьба с коррупцией, чтобы поддержка со стороны Запада оставалась убедительной», – сказал он.

    Комментарии (2)
    13 ноября 2025, 14:52 • Новости дня
    Мерц потребовал от Зеленского борьбы с коррупцией и законодательных реформ
    Мерц потребовал от Зеленского борьбы с коррупцией и законодательных реформ
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в разговоре с Владимиром Зеленским подчеркнул: руководство страны ждет от Киева решительных шагов по борьбе с коррупцией и дальнейших реформ в сфере верховенства закона.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.

    В ходе беседы официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус заявил, что Берлин ожидает от Киева активных шагов в борьбе с коррупцией и продолжения реформ, особенно в части верховенства закона.

    Корнелиус передал слова Мерца: «Канцлер ФРГ подчеркнул ожидания правительства Германии в отношении того, что Украина будет энергично продвигать борьбу с коррупцией и дальнейшие реформы, особенно в области верховенства закона».

    Зеленский проинформировал Мерца о последних коррупционных расследованиях, в том числе об операциях по выявлению схем с участием ушедших в отставку членов правительства. Они также обсудили положение украинских беженцев, а Зеленский пообещал рассмотреть вопрос увеличения числа молодых украинцев, уезжающих в Европейский союз.

    В разговоре стороны договорились продолжать усилия по прекращению огня на Украине. Представитель правительства ФРГ добавил, что Берлин совместно с западными партнерами планирует усилить давление на Москву для запуска переговоров, в том числе за счет работы с замороженными российскими активами.

    На прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели масштабную операцию «Мидас», в ходе которой были обысканы экс-чиновники и главы украинских энергетических компаний.

    В ходе операции вскрыта схема по отмыванию 100 млн долларов, и предъявлены обвинения ряду лиц, среди которых друг и кум Зеленского Алексей Чернышов, а также бывший глава Минюста Миндич, который вскоре после начала следственных действий покинул Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил о раскрытии на Украине украинской «военной мафиозной сети» с тысячами связей с Владимиром Зеленским и призвал Евросоюз прекратить ее финансирование.

    Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто отметил, что Брюссель несколько лет финансирует украинское государство за счет средств европейского народа, несмотря на процветающую на Украине коррупцию.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в четверг заявил о необходимости прекращения финансовой помощи Украине, так как выделяемые средства, по его мнению, питают коррупцию.

    Комментарии (11)
    12 ноября 2025, 23:03 • Новости дня
    Шольц назвал Украину причиной развала правительства Германии

    Шольц назвал вопрос помощи Украине причиной краха его правительства

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что причиной распада его правительства стал вопрос о финансовой помощи на Украине, по которому не удалось достичь консенсуса, сообщает издание Zeit.

    Бывший канцлер Германии Олаф Шольц в первом после ухода с поста интервью для издания Zeit признал, что его правительство фактически распалось именно из-за разногласий по вопросу финансовой поддержки Украины, передает РИА «Новости».

    Шольц отметил, что если бы был принят его вариант выделения необходимых средств через превышение лимита государственных заимствований, возможно, удалось бы избежать раскола.

    По его словам, решение прекратить работу правительства было связано с невозможностью найти соглашение по дополнительным 15 млрд евро для поддержки Украины и украинцев в Германии. Он подчеркнул, что альтернативой был бы выбор между сокращением расходов для граждан или урезанием инвестиций, чего он не считал оправданным.

    По мнению Шольца, ирония ситуации в том, что после его отставки поправки к конституции позволили выделить за 12 лет 500 млрд евро на инфраструктуру и еще примерно столько же на оборону. Действующий кабмин Фридриха Мерца в 2026 году планирует увеличить помощь Украине на 3 млрд евро, несмотря на бюджетные трудности: ранее предполагалось выделить 8,5 млрд евро.

    Коалиционный договор нынешнего правительства предусматривает возможное ослабление так называемого «долгового тормоза», ограничивающего государственные заимствования, чтобы обеспечить выполнение обязательств перед Киевом и финансирование внутренних проектов.

    Ранее Шольц отметил, что восстановление отношений между Берлином и Москвой потребует значительных усилий.

    Президент России Владимир Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 04:45 • Новости дня
    Business Insider узнал о передаче Украине технологии создания «стены дронов»

    Tекст: Катерина Туманова

    Первая в своем роде система вскоре будет развернута на Украине для борьбы с российскими беспилотниками, производитель которой назвал новый тип защиты как «минным полем для летающих беспилотников».

    «Стена» из десятков небольших беспилотников, предназначена для перехвата приближающихся дронов. Сбивая их в небе, подобно тому, «как минное поле» расправляется с беспилотниками, основатель компании Atreyd, разработавшей эту систему, заявил, что компания отправила систему на Украину и ожидает, что она заработает в течение нескольких недель, пишет Business Insider.

    Развертывание «стены дронов» станет первым примером того, как защита такого типа начинает действовать в любом конфликте. Сначала система будет использоваться для защиты городов и критически важной инфраструктуры от дронов одностороннего действия, позже ее можно будет развернуть ближе к линии фронта для защиты от высокоразрушающих планирующих бомб, уточняется в материале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз объявил о планах ускорить создание «стены дронов» на своих границах. В некоторых странах Евросоюза подвергли критике проект по созданию «стены дронов» и выразили сомнения в реализации этой инициативы. Но затем проект «стены дронов», который изначально планировался только для восточных стран Евросоюза, будет распространен на всю Европу, заявила глава дипслужюы ЕС Кая Каллас.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 13:45 • Новости дня
    Кремль ответил на заявление Стубба о возобновлении диалога России с Европой

    Песков заявил о невозможности судить об отношениях России и ЕС по словам Стубба

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выводы о развитии отношений между Россией и Европой делать преждевременно, однако выразил согласие с мнением президента Финляндии Александера Стубба о неизбежности восстановления диалога.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что невозможно делать выводы о тенденциях в отношениях между Россией и Европой, основываясь лишь на одном заявлении президента Финляндии, передает ТАСС.

    В то же время Песков сообщил, что Кремль согласен с заявлением президента Финляндии о неизбежности восстановления диалога между Россией и Европой.

    Ранее президент Финляндии Александер Стубб выразил надежду на возобновление контактов с Россией.

    До этого Стубб заявлял, что европейские страны обсуждают гарантии безопасности для Киева без учета интересов России.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 17:48 • Новости дня
    Дурову сняли ограничения на выезд из Франции

    Tекст: Ольга Иванова

    С предпринимателя и создателя Telegram Павла Дурова сняли судебные ограничения, запрещавшие ему покидать Францию.

    Павел Дуров, один из основателей мессенджера Telegram, добился снятия ограничений на выезд из Франции, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. До этого момента Дуров находился под мерами судебного контроля по решению французских властей, что обязывало его регулярно отмечаться в местном полицейском участке, сообщает ТАСС.

    Снять все ограничения, в том числе запрет на покидание страны, было решено 10 ноября. Теперь Дурову не требуется согласовывать передвижения и уведомлять полицию о своем местонахождении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Павел Дуров заявил, что французские спецслужбы повлияли на следственного судью по его делу. Он отметил, что его задержание в Париже произошло из-за процедурной ошибки полиции. В августе 2024 года Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже по обвинению в соучастии в администрировании платформы для незаконных транзакций.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 09:10 • Новости дня
    Politico: Украина может остаться без денег уже в феврале

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может столкнуться с острой нехваткой бюджетных средств уже в феврале, если Евросоюз не сможет договориться о выделении «репарационных кредитов» за счет изъятия замороженных активов России, сообщает издание Politico.

    По данным издания, Киев может столкнуться с серьезными финансовыми трудностями уже в феврале, если Евросоюз не сможет договориться о выделении средств за счет замороженных российских активов, передает ТАСС.

    Отмечается, что кризис финансирования на Украине может наступить раньше, чем ожидалось. Politico отмечает, что страна может остаться без денег уже в феврале, если Бельгия не прекратит блокировать план по выдаче 140 млрд евро репарационных кредитов, используя замороженные активы Банка России, которые хранятся в депозитарии в Бельгии.

    Бельгия в октябре заблокировала инициативу по изъятию замороженных российских активов, сославшись, помимо прочего, на необходимость гарантий, что в будущем ей не придется в одиночку выплачивать компенсацию России.

    Поскольку США приостановили финансовую поддержку Киева, Евросоюзу придется самостоятельно искать решение проблемы, говорится в публикации. «Если не будет репарационных кредитов, то кажется крайне маловероятным, что страны-члены [ЕС] согласятся вместо этого прибегнуть к государственными заимствованиям», – пишет газета.

    В конечном итоге средства для поддержки Украины придется искать «коалиции желающих», при этом делать это нужно будет на фоне политической нестабильности в стране и коррупционного скандала.

    Ранее Politico сообщало, что Евросоюз может не успеть оформить для Киева «репарационный кредит» из российских активов до апреля 2026 года.

    Еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил, что Украина не способна возвращать предоставленные кредиты. Еврокомиссия не смогла убедить руководство Бельгии использовать замороженные российские активы.

    В самой ЕК признали, что финансирование Киева полностью зависит от получения «репарационного кредита».

    В Службе внешней разведки России отметили, что Бельгии «мало не покажется» в случае конфискации российских активов.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 13:09 • Новости дня
    Зеленский связал выживание Украины с финансированием союзников

    Зеленский заявил о критической зависимости выживания Украины от западных денег

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что выживание Украины напрямую зависит от финансовой помощи западных партнеров, особенно от решения Евросоюза о выделении «репарационных кредитов», сообщает Bloomberg.

    Зеленский заявил Bloomberg, что Украина сможет выжить только при условии нового финансирования со стороны западных союзников, передает ТАСС.

    По словам Зеленского, Киев особенно рассчитывает на решение Евросоюза о выделении так называемых «репарационных кредитов» за счет изъятых замороженных российских активов.

    Глава киевского режима отметил, что ожидает от Евросоюза принятия соответствующего решения, в противном случае придется искать альтернативу, чтобы выжить.

    Интервью было записано вечером в среду, однако в опубликованном утром фрагменте отсутствует какая-либо информация о громком коррупционном деле на Украине, связанном с бизнесменом Тимуром Миндичем, который близок к окружению Зеленского.

    Ранее журнал Foreign Affairs заявил, что эта зима может стать решающей для Украины из-за неспособности энергосистемы обеспечить страну электроэнергией.

    Издание Politico отмечало, что Украина может столкнуться с дефицитом бюджета уже в феврале, если Евросоюз не договорится  о выделении «репарационных кредитов» за счет замороженных российских активов.

    Евросоюз, по сообщениям Politico, может не успеть оформить для Киева «репарационный кредит» до апреля 2026 года.

    Еврокомиссар Валдис Домбровскис подчеркнул, что Украина не способна возвращать предоставленные кредиты.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 14:31 • Новости дня
    Правящая коалиция в Германии достигла соглашения по закону о военной службе

    Tекст: Вера Басилая

    Соглашение о доработанном проекте закона о модернизации военной службы в Германии было достигнуто в правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что после интенсивных переговоров удалось гибко урегулировать прежние трения среди участников переговорного процесса. передает РИА «Новости».

    Первая основная версия законопроекта предусматривает сочетание принципа добровольности и внедрение привлекательных условий для призывников в духе шведской модели.

    Писториус подчеркнул, что в ближайшие недели обсуждение завершится, и закон вступит в силу 1 января 2026 года.

    В октябре в кадровые центры немецкой армии поступило более 3 тыс. ходатайств от граждан, желающих отказаться от службы.

    Ранее фракция ХДС/ХСС заблокировала обсуждение законопроекта об изменениях в системе военной службы, предложенного Минобороны ФРГ.

    Власти Германии подготовили новый законопроект с целью увеличить численность бундесвера до 460 тыс. человек.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 18:04 • Новости дня
    Министры ЕС отложили решение по экспроприации российских активов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры финансов стран Евросоюза не приняли конкретных решений по предложению Еврокомиссии об экспроприации замороженных российских активов.

    На пресс-конференции министр экономики Дании Стефани Лосе заявила, что обсуждение продолжается и государства-члены будут работать над согласованием позиции до декабрьского саммита ЕС, передает ТАСС.

    «Мы продолжили дискуссию о поддержке Украины в следующем году и рассмотрели различные варианты, включая предложение Еврокомиссии о «репарационном кредите», основанном на замороженных активах России. Мы будем активно работать со странами-членами, чтобы облегчить принятие решений на саммите в декабре», – сказала она.

    Кроме того, министр выразила мнение, что экспроприация активов России якобы была бы «наилучшим решением».

    Ранее Еврокомиссия не сумела убедить бельгийские власти на использование замороженных российских активов.

    Власти Бельгии заявили о готовности работать с замороженными российскими активами только при условии коллективной юридической ответственности Евросоюза.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 14:12 • Новости дня
    Bild: Германия согласовала призыв в армию по жеребьевке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Фракции блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии в Бундестаге достигли предварительного согласия по ключевым положениям законопроекта о реформе военной службы, сообщили СМИ.

    Как пишет Bild со ссылкой на собственные источники, коалиция намерена обязать всех мужчин определенного возраста проходить медицинское освидетельствование, передает ТАСС.

    Ожидается, что основной набор новобранцев будет строиться на принципе добровольности. Однако если количество желающих служить окажется недостаточным для реализации планов по увеличению Бундесвера, в армию будут призывать по жребию тех, кто прошел медкомиссию.

    Окончательные детали новой модели военной службы планируется обсудить на внеочередных заседаниях фракций, которые намечены на 13 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным доклада вооруженных сил Германии (Бундесвера), над которым работали около 200 специалистов, медицинские учреждения Германии оказались не готовы к возможному военному конфликту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад нацелился на подготовку большой войны в Европе.

    В Германии общество и политики раскололись по вопросу о возможности возобновления призыва на военную службу. Французские политики выражают тревогу по поводу перевооружения вооруженных сил Германии.

    Комментарии (0)
    Россия нашла новый способ пополнить дефицитный бюджет

    Минфин дебютирует в выпуске юаневых гособлигаций. Этот инструмент может оказаться выгодным не только для российского бюджета с растущим дефицитом, но и для самих экспортеров. Они вынуждены хранить свои юани на депозитах, но дать в долг государству сулит куда большую выгоду. Подробности

    Внутренние враги Зеленского ударили в самое уязвимое место

    Элиты Украины взбунтовались против Владимира Зеленского. В Верховной раде потребовали отставки правительства, а антикоррупционные ведомства, пользуясь защитой Запада, перешли в атаку на ближайшее окружение первого лица, включая фигуру особой важности – Тимура Миндича. За один день Зеленский потерял «кошелек» и «кума», а теперь рискует потерять всё. Подробности

    Беспилотники изменили структуру армии и военную геральдику

    В Вооруженных силах России завершено создание войск беспилотных систем. Теперь у них есть командование, органы военного управления на всех уровнях. Появилась даже собственная эмблема войск, которая совершила революцию в военной геральдике, схожую с появлением танка. Какие сегодня стоят задачи перед новыми войсками и как быстро будет налажено их взаимодействие с другими подразделениями? Подробности

    «Русская угроза» оказалась в Эстонии поводом для большого распила

    Гигантские расходы, направленные Эстонией якобы на «подготовку к отражению российской агрессии», на самом деле стали кормушкой для лиц, близких к правящей в стране партии. По крайней мере, в этом уверена эстонская оппозиция, а данные для этого собраны в соответствующем парламентском отчете. Что именно удалось обнаружить? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

  • О газете
