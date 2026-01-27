Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.2 комментария
Во Франции высмеяли планы переименования партии Макрона
Французская газета высмеяла планы переименования партии Макрона
Региональная газета «Новая республика» (Nouvelle Republique) высмеяла планы Габриэля Атталя переименовать партию президента Эммануэля Макрона «Возрождение» в «Новую республику», сообщает агентство Франс Пресс.
Бывший премьер-министр Франции и лидер партии «Возрождение» Габриэль Атталь подвергся насмешкам со стороны региональной газеты «Новая республика» на западе страны из-за планов переименовать партию Макрона, передает РИА «Новости».
Атталь объявил о намерении в третий раз за десять лет сменить название партии, выбрав идентичное с названием издания «Новая республика».
Редакция газеты назвала такой шаг позорной «данью уважения» и посетовала, что Атталь даже не уведомил их, несмотря на то, что газета выходит под этим названием уже восемь десятилетий. В окружении лидера «Возрождения» сообщили, что председатель совета директоров «Новой республики» Оливье Сен-Крик был предупрежден о планах несколько месяцев назад.
France Press отмечает, что Атталь консультировался с юристами, чтобы избежать возможного конфликта с газетой, однако этого сделать не удалось. Главный редактор издания Люк Бурриан в редакционной статье подчеркнул: «Если Габриэлю Атталю не хватает вдохновения, то пусть он начнет интересоваться муниципальными выборами. Это избирательное событие, в рамках которого его партия стремится добиться успеха изо всех сил, освещается Nouvelle Republique беспристрастно».
Партия «Возрождение» была создана Эммануэлем Макроном в 2016 году под названием «Вперед!». После победы Макрона на выборах 2017 года партия стала называться «Вперёд, Республика!», а в 2022 году получила нынешнее название. Ожидается, что новое переименование состоится после муниципальных выборов в марте этого года.
Ранее бывший советник президента Франции Ален Минк заявил, что нарциссизм Эммануэля Макрона и его политические ошибки ослабили государственные институты Франции. Минк отметил, что эти просчеты усилили позиции ультраправых перед выборами 2027 года.