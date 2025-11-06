Экс-советник Макрона назвал его худшим президентом Франции

Экс-советник Макрона Минк назвал его худшим президентом Франции

Tекст: Вера Басилая

Президент Франции Эммануэль Макрон подвергся резкой критике со стороны своего бывшего наставника и влиятельного политического советника Алена Минка, пишет Politico.

Минк, который ранее сравнивал Макрона с наполеоновскими генералами, теперь называет его «худшим» президентом с основания Пятой республики в 1958 году.

По его мнению, нарциссизм Макрона привел к «безрассудным решениям», поставившим под угрозу французские институты и усилившим позиции крайне правых накануне выборов 2027 года.

«Макрон оставляет страну в гораздо худшем состоянии, чем она была, когда он пришел к власти... Он оставляет политический ландшафт, возможно, навсегда нестабильным во Франции. Это непростительно», – заявил Минк.

Советник заявил, что ошибки Макрона, особенно после переизбрания в 2022 году, проистекают из его убежденности, что он способен решить любую проблему в одиночку.

Разрыв между Минком и Макроном произошел после того, как президент в прошлом году объявил о внеочередных выборах, которые многие сочли ошибочными. Минк считает, что нынешний глава страны окружил себя «исключительно посредственной командой» и пренебрегает созданием коалиций с другими умеренными партиями, несмотря на свои заявления о необходимости построения широкого альянса.

Он также отмечает, что именно партия Марин Ле Пен – «Национальное объединение» – сейчас наиболее вероятный победитель следующих президентских выборов. Опрос Elabe подтверждает растущий разрыв: Ле Пен поддерживают 34% избирателей, тогда как у бывших премьеров Эдуара Филиппа и Габриэля Атталя значительно меньшая поддержка – 15,5% и 12,5% соответственно.

Минк предупреждает об опасности перехода Франции от либеральной демократии к нелиберальной, сравнивая ситуацию с возвращением Дональда Трампа в Белый дом и неудачными попытками Дональда Туска восстановить верховенство закона в Польше. Он отмечает, что «обратный билет» к демократии может оказаться весьма дорогим для страны.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон потребовал блокировать соцсети за «политическую предвзятость».

Исследования социологов во Франции показали исторически низкий рейтинг доверия к Макрону, который составляет лишь 11%.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Макрон стал самым непопулярным президентом в истории Франции.