    Как в Париже придумали «красные руки Москвы»
    Трамп объявил о начале испытаний ядерного оружия
    Премьер Грузии пообещал наказание ответственным за «тяжелейшее предательство» — войну с Россией
    Токийский автосалон показал беспилотные новинки
    Трамп объяснил старт испытаний ядерного оружия
    В большинстве регионов Украины отключился свет
    МИД заявил о «кампании лжи» вокруг украинских детей
    Си Цзиньпин и Трамп говорили почти два часа в Пусане
    Медведев прокомментировал идею испытать «Посейдон» в Бельгии
    Владимир Можегов Владимир Можегов В Японии произошла консервативная революция

    Народ Японии аплодирует. Либерал-глобалисты скрежещут зубами. Феминисткам тоже, очевидно, придется рыдать. Такаити – защитница традиционных ролей мужчины и женщины в обществе и семье.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Монголия как зеркало России

    России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война через экран смартфона дает иллюзию безопасности

    Наш мамский чат словно микро-отражение происходящего вокруг, где жизнь не прекращалась и в нее вплетены полотна происходящего. Даже там, среди подгузников и детского питания, мы походя обсуждаем потери знакомых на фронте.

    30 октября 2025, 09:50 • Новости дня

    Макрон потребовал блокировать соцсети за «политическую предвзятость»

    Макрон потребовал блокировать соцсети за «политическую предвзятость»
    @ Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Французские власти рассмотрят возможность запрета соцсетей, не раскрывающих алгоритмы и источники политической предвзятости, а также использующих анонимные аккаунты и ботов, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

    Необходим запрет платформ, которые не раскрывают свою политическую предвзятость, заявил Макрон, пишет Bloomberg.

    Важно, чтобы соцсети имели прозрачные алгоритмы, чтобы можно было установить предвзятость, пояснил политик.

    Также под запрет должны попасть социальные сети, применяющие ботов и анонимные аккаунты. «Мы хотим свободы, но не хотим свободы для несуществующих людей», – указал французский лидер.

    Он пообещал продвигать ужесточение регулирования соцсетей, чтобы бороться с используемыми ими механизмами, которые, как считает президент, способствуют усилению негативных эмоций, оказывая вредное влияние в особенности на молодежь.

    Глава государства также предостерег другие страны от попыток вмешиваться во внутренние выборы через такие платформы.

    При этом Макрон высказывается в поддержку технологических инноваций и ИИ, последовательно отстаивает идею ограничения деятельности компаний в цифровой сфере ввиду угрозы демократическим институтам и здоровью молодежи.

    В Австралии ранее приняли закон, повышающий минимальный возраст для доступа к соцсетям до 16 лет, новый порядок вступит в силу в декабре.

    Еврокомиссия рассматривает аналогичные ограничения для соцсетей. С этого месяца в ЕС действует норматив TTPA, который требует от платформ раскрывать финансирование и содержание политической онлайн-рекламы для борьбы с иностранным влиянием на выборы.

    Meta* и Google считают, что этот регламент создает новые проблемы и неопределенность для их деятельности.

    Кроме того, французские законодатели приняли поправку в бюджет 2026 года о повышении налога на цифровые доходы крупных IT-компаний до 6% с прежних 3%. Это решение может привести к новым трениям между США и Францией, а в случае его сохранения – к возможным ответным мерам со стороны Вашингтона.

    Ранее обвиняемые в распространении фейков о супруге президента Франции Брижит Макрон заявили в суде, что их публикации были сатирой в духе Charlie Hebdo.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    28 октября 2025, 11:51 • Новости дня
    СВР: Макрон планирует военную интервенцию на Украину
    СВР: Макрон планирует военную интервенцию на Украину
    @ Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Франция готовит воинский контингент для развертывания на Украине, который будет насчитывать до 2 тыс. солдат и офицеров, чтобы оказать поддержку киевскому режиму, сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон мечтает о военной интервенции на Украину, чтобы войти в историю как полководец, следует из сообщения на сайте СВР.

    В СВР заявили, что после неудач во внутренней политике и неспособности справиться с социально-экономическим кризисом, Макрон надеется приобрести новую репутацию военного лидера.

    По информации СВР, Париж готовит к отправке на Украину воинский контингент численностью до 2 тыс. солдат и офицеров, костяк которого составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно набранные из граждан стран Латинской Америки. Отмечается, что легионеры уже размещены в польских районах, граничащих с Украиной, где проходят интенсивную боевую подготовку, получают оружие и технику. По данным разведки, их переброска в центральные области Украины ожидается в ближайшее время.

    Во Франции, отмечают в СВР, уже ведется развертывание дополнительных койко-мест в госпиталях, а медперсонал проходит полевую подготовку для работы с ранеными солдатами. В случае огласки предстоящей интервенции, Париж намерен заявить, что речь идет лишь о небольшой группе инструкторов для обучения мобилизованных ВСУ.

    В СВР заявили, что Макрон повторяет ошибки исторических деятелей, таких как Наполеон и шведский король Карл XII, которые потерпели поражение в России, опираясь на помощь украинских гетманов.

    Ранее начальник штаба Сухопутных сил Франции генерал Пьер Шилль заявил, что французские военные готовы развернуть свои силы на Украине в 2026 году.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине при условии прекращения огня.

    МИД России отметил неприемлемость размещения на Украине контингента НАТО и предупредил о риске непредсказуемых последствий.

    28 октября 2025, 16:35 • Новости дня
    Эксперт: Франция намерена провести скрытую интервенцию отдельных районов Украины

    Эксперт Кнутов: Франция спешит «застолбить» свою зону влияния на Украине

    Эксперт: Франция намерена провести скрытую интервенцию отдельных районов Украины
    @ REUTERS/Louisa Gouliamaki

    Tекст: Анастасия Куликова

    Франция имеет свои виды на Одессу и Ильичевск. Париж хочет получить контроль над логистикой, а в перспективе иметь возможность размещать там базы – как авиационные, так и морские, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Так он прокомментировал сообщения СВР о планах Франции подготовить более двух тысяч солдат и офицеров для помощи Украине.

    «Иностранный легион – структура, подчиняющаяся непосредственно президенту Франции. В него входят иностранцы, которые после определенной выслуги получают возможность стать гражданами страны. Речь идет о выходцах из Латинской Америки и африканских государств – бывших французских колоний. Они проходят серьезную подготовку», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Легионеры обычно используют легкое и среднее вооружение, добавил собеседник, проведя параллель с российскими десантниками: «Они отличаются высоким уровнем подготовки и способны быстро перемещаться между разными участками». «Иностранный легион активно применялся в различных африканских конфликтах. Его последнее поражение было в Мали», – напомнил эксперт.

    По мнению Кнутова, главная цель подготовки Парижа к развертыванию контингента – закрепить зону влияния. «Киев ранее заключил ряд закрытых соглашений, в том числе с Францией и Британией. Согласно этим документам, Украина разделена на отдельные зоны. Франция стремится установить контроль над объектами, указанными во франко-украинском договоре», – предположил он.

    Официальной же причиной называется помощь ВСУ, отметил аналитик. «Расчет на то, что после прибытия французских солдат для охраны объектов украинское командование сможет высвободить пять-шесть тысяч военнослужащих – фактически целую бригаду – и направить их на фронт», – уточнил спикер. По его оценке, Францию в первую очередь заинтересует черноморское побережье – Одесса и Ильичевск.

    «Париж намерен сохранить контроль над логистикой, а в перспективе получить возможность размещать авиационные и военно-морские базы. Фактически речь идет о скрытой интервенции под прикрытием отправки так называемых советников и инструкторов, а также об оккупации отдельных районов Украины», – подчеркнул аналитик, добавив, что Пятая республика подает негативный пример Польше и Германии.

    Такое развитие событий осложняет мирное урегулирование конфликта, продолжил эксперт. «ВС России будут рассматривать иностранные подразделения как законные военные цели. Нашей армии предстоит вскрыть места дислокации контингента на территории Украины и нанести по ним удары высокоточным оружием. Полагаю, в этом случае Макрону не избежать серьезного недовольства внутри Франции, но вина за это ляжет на него самого», – заключил Кнутов.

    Ранее Служба внешней разведки (СВР) сообщила о подготовке Франции к развертыванию войск на Украине. Как сообщили в пресс-бюро спецслужбы, численность контингента республики может составить более двух тысяч солдат и офицеров. При этом часть легионеров уже размещена в приграничных районах Польши.

    Сама переброска военных в центральные области Украины планируется «в ближайшее время». В случае если информация о вмешательстве станет известна, Франция планирует заявить, что отправленные военные являются инструкторами мобилизованных солдат ВСУ. В то же время Пятая республика активно создает дополнительные койко-места в госпиталях.

    В сообщении СВР также отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон «мечтает о лаврах Наполеона». «Провалившись как политик и отчаявшись вывести страну из затяжного социально-экономического кризиса, он не оставляет надежды войти в историю в качестве полководца», – говорится в документе.

    При этом Макрон давно заслужил в ЕС репутацию главного сторонника идеи отправки западных войск на Украину. Еще в сентябре он заявлял, что 26 государств – членов объединения готовы разместить силы сдерживания в республике, чтобы «обеспечивать безопасность территории» после прекращения огня или установления мира.

    Тем не менее Владимир Путин неоднократно предупреждал европейских лидеров о том, что любой иностранный контингент на Украине станет законной целью для ВС РФ.

    29 октября 2025, 20:15 • Видео
    Корея сменила подход к России и Украине

    Президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой. Что случилось с корейской властью?

    29 октября 2025, 11:22 • Новости дня
    Власти Франции увидели «план России» в сделанных тремя болгарами антисемитских граффити в Париже

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во французской столице стартовал процесс над тремя гражданами Болгарии, обвиняемыми в осквернении мемориала жертвам Холокоста, французские власти связывают эти рисунки с «действиями России».

    Инцидент произошел в мае прошлого года, трое мужчин нанесли красные отпечатки ладоней на Стену Праведников – памятник спасителям евреев во Вторую мировую войну. Преступников задержали в момент, когда один из них пытался снять происходящее на видео, пишет Politico.

    По данным следствия, все трое – граждане Болгарии, двое из которых были экстрадированы во Францию, а подозреваемый в финансировании акции находится под арестом в Хорватии. Один из главных подозреваемых – Мирчо Ангелов – объявлен в розыск, его социальные сети содержат изображения с неонацистской символикой.

    Власти и спецслужбы Франции, в частности национальное агентство по наблюдению за дезинформацией Viginum, связывают инцидент с «попытками России дестабилизировать обстановку и расколоть общество». Отмечается, что распространением информации о нападении занималась сеть фейковых аккаунтов, якобы связанных с российскими структурами.

    Полиция полагает, что участники акта вандализма могли выполнять задание российских спецслужб – напрямую или через посредников. Следствие рассматривает этот эпизод в рамках серии расследований, связанных с атаками на религиозные объекты и символические памятники по всей Франции.

    Музей Холокоста и представители еврейских организаций осудили нарушителей и подчеркнули особую символичность даты совершения преступления. Представители мусульманских организаций также отметили рост числа атак и призвали усилить борьбу с межнациональной рознью.

    Ранее во Франции задержали четверых художников, среди которых граждане Молдавии, они нарисовали граффити с изображением истребителей Mirage в виде гробов.

    29 октября 2025, 16:41 • Новости дня
    Суд Парижа одобрил экстрадицию баскетболиста Касаткина в США
    Суд Парижа одобрил экстрадицию баскетболиста Касаткина в США
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Апелляционный суд Парижа признал законным запрос американской стороны на экстрадицию российского баскетболиста Даниила Касаткина.

    «Удовлетворить запрос на экстрадицию Касаткина», – огласила решение судья, передает ТАСС.

    Напомним, Касаткин в июне после прибытия в аэропорт Парижа был задержан по запросу США по подозрению в киберпреступлениях.

    В середине июля российские дипломаты посетили Касаткина в тюрьме Френ под Парижем – тогда он впервые встретился с представителем России после задержания.

    Касаткин заявил, что из-за «абсурдных обвинений» его карьера оказалась под угрозой.

    29 октября 2025, 12:57 • Новости дня
    Франция решила удвоить налог на прибыль для цифровых гигантов

    Французский парламент решил повысить налог для Amazon, Google и Meta

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во Франции одобрили поправку, предусматривающую увеличение ставки налога на цифровые доходы крупнейших технологических компаний с 3 до 6%.

    Как передает Bloomberg, нижняя палата парламента Франции приняла поправку к проекту бюджета на 2026 год, удваивающую налог на цифровые доходы таких гигантов, как Amazon, Google и Meta (признана в России экстремистской и запрещена) – с 3 до 6%. Итоговая ставка оказалась ниже предложенных ранее 15%.

    Этот шаг уже вызвал обеспокоенность у американских конгрессменов, которые считают повышение налога нападением на американские компании и угрожают ответными мерами со стороны Конгресса и администрации президента США Дональда Трампа.

    Поправка является лишь частью бюджетного законопроекта, окончательное голосование по которому может пройти в ноябре или декабре. Нет гарантий, что мера вступит в силу, поскольку у правительства Франции нет парламентского большинства и оно не планирует использовать специальные конституционные механизмы для обхода голосований.

    Министр финансов Франции Ролан Лескюр заявил: «Я принимаю к сведению желание парламента усилить налог на цифровых гигантов. Это вопрос, который требует осторожности, особенно в части порогов, и по которому необходимо двигаться вперед на европейском и международном уровне».

    Кроме того, был одобрен еще один поправочный пункт – предложение радикальной оппозиции о всеобщем налоге на международные корпорации по пропорции их деятельности во Франции. Лескюр подчеркнул, что эта мера «неработоспособна» из-за противоречия 125 двусторонним налоговым соглашениям страны.

    Из-за неблагоприятной бюджетной ситуации и давления оппозиции французское правительство также пообещало повысить корпоративные налоговые ставки, чтобы снизить один из самых крупных дефицитов в еврозоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, управляющий Центральным банком Франции Франсуа Виллеруа де Гало предупредил о прогрессирующей угрозе долгового удушения Франции на фоне большого дефицита бюджета.

    Проблемы администрации Эммануэля Макрона начали тревожить весь Евросоюз. Западные эксперты опасаются, что политическая и экономическая нестабильность во Франции может привести к краху Евросоюза. В зоне риска находятся курс евро и заинтересованность инвесторов во вложении средств.

    27 октября 2025, 10:28 • Новости дня
    Личность подозреваемого в ограблении Лувра установили через ДНК

    Личность одного из подозреваемых в ограблении Лувра установили через анализ ДНК

    Tекст: Анна Безрукова

    Одного из подозреваемых в ограблении Лувра задержали после того, как его личность удалось установить при помощи анализа ДНК.

    Материал ДНК, обнаруженный на месте совершения преступления, сыграл главную роль в опознании подозреваемого, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал BFMTV.

    Один подозреваемый ранее был задержан в столичном аэропорту Шарль де Голль при попытке вылететь в Алжир. Второго полиция задержала в Парижском регионе, он планировал бежать в Мали. Обоим мужчинам около 30 лет, они уроженцы парижского пригорода Обервилье.

    Грабители 19 октября проникли в Лувр в Париже и украли девять ювелирных украшений, среди которых были тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Ущерб от ограбления составил 88 млн евро.

    Ранее стало известно, что совершить кражу преступникам помог охранник Лувра. После инцидента часть коллекции ювелирных украшений Лувра поместили в хранилища ЦБ Франции.

    Украденные из Лувра драгоценности могли быть разобраны и измельчены, что делает их восстановление невозможным, предположил французский законодатель Александр Портье.

    29 октября 2025, 11:59 • Новости дня
    Стало известно о росте музейных ограблений по всей Франции

    SIRASCO: Франция столкнулась с волной музейных ограблений

    Стало известно о росте музейных ограблений по всей Франции
    @ Zhang Baihui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Во Франции зафиксирован резкий рост числа ограблений музеев и церквей, при этом преступники особенно часто похищают ценности из золота и драгоценные украшения, сообщила разведслужба уголовного розыска французской полиции (SIRASCO).

    Во Франции в последнее время наблюдается заметный рост числа ограблений культурных учреждений, сообщает ТАСС со ссылкой на SIRASCO.

    В заявлении подчеркивается: «Французские музеи, церкви и частные лица все чаще подвергаются нападениям», этот вывод приводит радиостанция RTL.

    Полиция отмечает, что угроза грабежей распространяется как на музеи Парижа, так и на регионы. Наибольший интерес преступников вызывают изделия из золота. Так, в сентябре неизвестные вывезли из Музея естественной истории в столице шесть золотых самородков общей стоимостью 600 тыс. евро, а из Национального музея Адриана Дюбуше в Лиможе – китайский фарфор на сумму 6,5 млн евро.

    Одним из самых громких эпизодов стало проникновение группы злоумышленников в Лувр 19 октября: четверо грабителей использовали автомобильный подъемник, чтобы попасть внутрь. Они вскрыли витрины в Галерее Аполлона и унесли девять ювелирных украшений, однако корону императрицы Евгении, инкрустированную 1354 бриллиантами, выронили, спасаясь бегством.

    По информации прокурора Парижа Лор Беко, стоимость похищенных драгоценностей составила 88 млн евро. Уже 25 октября полиция задержала двух подозреваемых, следствие по делу продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, охранник Лувра помог грабителям совершить кражу.

    Неизвестные ограбили музей Дени Дидро во Франции вскоре после ограбления Лувра.

    Кроме того гражданка Китая оказалась под стражей по обвинению в хищении шести золотых слитков из Национального музея естественной истории в Париже, при этом ущерб составил 600 тыс. евро.

    28 октября 2025, 14:03 • Новости дня
    Песков назвал тревожными данные СВР о вводе войск Франции на Украину

    Песков: Информация СВР о вводе войск Франции на Украину вызывает тревогу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Информация Службы внешней разведки России (СВР) о возможном вводе французских военных на Украину является тревожной, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что российские военные часто слышат иностранные языки в эфире на линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.

    Он пояснил, что зарубежная речь на передовой не является чем-то необычным для российских бойцов.

    Представитель Кремля также подчеркнул, что в зоне спецоперации присутствуют иностранные военные, которых российские бойцы уничтожают, и войска продолжают выполнять поставленные задачи. «Эти иностранцы там [в зоне СВО] есть, мы их уничтожаем. Наши военные продолжают выполнять свою работу», – добавил Песков.

    Напомним, в СВР сообщили, что Франция готовит воинский контингент для развертывания на Украине, который будет насчитывать до 2 тыс. солдат и офицеров, чтобы оказать поддержку киевскому режиму.

    Ранее МИД России предостерег НАТО от ввода войск на Украину.

    27 октября 2025, 13:15 • Новости дня
    Песков опроверг контакты между Россией и Францией по иноагенту Винатье

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии информации о переговорах между Москвой и Парижем относительно возможного освобождения гражданина Франции Лорана Винатье, признанного иноагентом.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у него отсутствует информация о контактах между российскими и французскими властями по вопросу о возможном освобождении Лорана Винатье (признан иноагентом), осужденного за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Об этом Песков заявил в ответ на вопрос журналистов, передает ТАСС.

    «Мне не известно ничего на этот счет. Здесь я не располагаю информацией», – сказал представитель Кремля, комментируя ситуацию.

    Лоран Винатье является сотрудником швейцарской организации «Центр гуманитарного диалога», он был задержан в Москве в начале июня прошлого года. Минюст России внес его в реестр иноагентов.

    Ранее французский гражданин Лоран Винатье (признан иноагентом) собирал незаконно военные сведения в ходе бесед с экспертами и госслужащими.

    Замоскворецкий суд Москвы в октябре прошлого года признал Винатье виновным в уклонении от обязанностей иноагента и сборе данных, назначив ему три года лишения свободы.

    Винатье признал вину в сборе сведений в области военной деятельности России.

    29 октября 2025, 12:37 • Новости дня
    Песков: Франция должна доказать причастность России к осквернению мемориала

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявления Парижа о причастности Москвы к осквернению мемориала жертвам Холокоста во Франции необходимо подкреплять доказательствами, иначе это голословные обвинения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Если Франция обвиняет Россию в участии в этом действии, если эти обвинения прозвучат в ходе судебного процесса, то они должны быть подкреплены сколь-нибудь достоверными доказательствами или аргументацией», – цитирует Пескова ТАСС.

    В ином же случае это бросит тень на тех, кто такие обвинения оглашает, указал представитель Кремля.

    По его словам, обычно такие заявления остаются голословными и не находят подкреплений.

    Ранее французские власти связали осквернение мемориала жертвам Холокоста в Париже с «действиями России».

    27 октября 2025, 11:36 • Новости дня
    Поджог кабелей нарушил движение поездов TGV на юго-востоке Франции

    Движение скоростных поездов TGV между Лионом и Авиньоном прервано из-за вандалов

    Tекст: Мария Иванова

    Значительная часть рейсов высокоскоростных поездов TGV на юго-востоке Франции отменена после поджога кабелей между Лионом и Авиньоном.

    Движение скоростных поездов на юго-востоке Франции оказалось серьезно нарушено после поджога кабелей, который произошел в результате акта вандализма, сообщает ТАСС со ссылкой на данные французской Национальной компании железных дорог (SNCF). Инцидент вызвал пожар на линиях связи между Лионом и Авиньоном.

    В компании подчеркнули: «Движение на линии высокоскоростных поездов на юго-востоке сильно нарушено из-за акта вандализма, вызвавшего пожар на линиях связи между Лионом и Авиньоном». В результате случившегося многие поезда были отменены, а восстановление системы полностью ожидается не ранее 28 октября.

    Также сообщается, что из-за происшествия отмечаются задержки и на маршруте Лион – Париж. Возникшие трудности затронули большое количество пассажиров, которые были вынуждены изменить планы поездок.

    Напомним, на прошлой неделе сильный шторм нарушил график движения поездов на побережье Франции.

    А в сентябре протестующие подожгли кабели и полностью парализовали железнодорожное сообщение под Тулузой.

    28 октября 2025, 14:25 • Новости дня
    Подсудимые заявили о сатирическом характере фейков о Брижит Макрон

    Tекст: Денис Тельманов

    В Париже подсудимые по делу о фейках о супруге президента Франции утверждали, что их публикации были сатирой в духе Charlie Hebdo.

    Обвиняемые в распространении фейков о супруге президента Франции Брижит Макрон заявили в суде, что считают свои действия сатирой, передает ТАСС.

    В суде они отметили, что их публикации в соцсетях были «черным юмором в стиле журнала Charlie Hebdo», известного антирелигиозными публикациями и карикатурами. Подсудимые отвергли обвинения в травле жены главы государства, заявив, что не имеют отношения к травле в интернете.

    Они выразили удивление, что их сообщения о том, что Брижит Макрон якобы сменила пол, дошли до самой первой леди, считая, что она не читает соцсети и не зарегистрирована в X. Один из обвиняемых спросил, нужно ли во Франции разрешение на юмор, отметив, что если нет, «следует запретить соцсети» в стране.

    На уточняющий вопрос суда о том, сознавали ли они возможное влияние публикаций на психическое здоровье первой леди, обвиняемые не ответили. Брижит Макрон в письме следователю указала, что эти сообщения причинили страдания ее внукам, а ей самой приходится выслушивать разговоры на эту тему во время зарубежных поездок.

    Из десяти подсудимых в суд пришли семь человек. В их числе специалисты по информационным технологиям, риелтор, учитель и социальный работник. Средний возраст обвиняемых – 50 лет. Брижит Макрон на заседании не присутствовала. По сведениям Le Figaro, максимальное наказание составляет два года лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Париже пройдут судебные слушания по делу о «сексистском кибербуллинге» в отношении жены президента Франции Брижит Макрон. Брижит Макрон заметила, что ее имя на налоговом сайте указано как мужское, после чего подала официальную жалобу. Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила о намерении добиться в суде США проведения независимой врачебной проверки половой принадлежности Брижит Макрон.

    28 октября 2025, 12:43 • Новости дня
    Тюрьма Санте в Париже была переполнена на 180% при приеме Саркози

    RTL: Парижская тюрьма, в которой содержится Саркози, заполнена на 180%

    Tекст: Мария Иванова

    Парижская тюрьма Санте, где содержится экс-президент Франции Николя Саркози, по данным местных СМИ, заполнена почти вдвое сверх нормы.

    Тюрьма Санте в Париже, где с 21 октября содержится бывший президент Франции Николя Саркози, заполнена на 180%, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RTL.

    На данный момент учреждение значительно превышает свою вместимость, что подчеркивает острую проблему переполненности французских тюрем.

    По последним данным, более 84 тыс. заключенных находятся во французских тюрьмах при общей предназначенной вместимости в 62 тыс. человек. Эта проблема остается актуальной в стране уже несколько лет, и ни одна из реформ пока не смогла значительно улучшить ситуацию.

    Напомним, 70-летний Николя Саркози, который возглавлял Францию в 2007-2012 годах, был 25 сентября признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании своей предвыборной кампании. Однако суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года и оправдал его по обвинениям в сокрытии хищения госсредств и пассивной коррупции.

    Саркози приговорен к пяти годам лишения свободы и отбывает наказание в тюрьмы Санте, расположенной в XIV округе французской столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Франции Николя Саркози будет отбывать тюремный срок в одиночной камере.

    В заключении экс-президент Франции начал писать новую книгу.

    Между тем сообщалось, что заключенные пообещали Саркози месть за ситуацию с Муаммаром Каддафи.

    30 октября 2025, 09:45 • Новости дня
    BFMTV сообщил о задержании третьего подозреваемого в ограблении Лувра

    BFMTV: Правоохранители задержали третьего подозреваемого в ограблении Лувра

    Tекст: Мария Иванова

    В пригороде Парижа задержан третий предполагаемый участник дерзкого ограбления Лувра, совершенного 19 октября, сообщили местные СМИ.

    Третий подозреваемый в ограблении Лувра задержан полицией в пригороде Парижа, сообщает канал BFMTV.

    Ограбление одного из самых известных музеев мира произошло в воскресенье, 19 октября, и с этого времени полиция вела поиски всех участников преступления.

    Как отмечает телеканал, вечером в среду сотрудники правоохранительных органов провели задержание, и с утра четверга, 30 октября, подозреваемый находится под стражей. Другие детали дела, в том числе личности фигурантов и возможные мотивы преступления, пока не разглашаются.

    Ранее уже были задержаны другие возможные участники ограбления, однако третьего подозреваемого искали особенно активно. Следствие продолжается, полиция обещает раскрывать информацию по мере продвижения расследования, чтобы не навредить оперативным мероприятиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция установила личность подозреваемого в ограблении Лувра с помощью ДНК-экспертизы.

    Полиция задержала двух подозреваемых по делу о хищении из Лувра.

    Между тем накануне сообщалось, что во Франции наблюдается рост числа ограблений музеев.

    30 октября 2025, 10:16 • Новости дня
    RTL сообщила о задержании пяти фигурантов ограбления Лувра в Париже

    RTL: Пять новых подозреваемых задержали после ограбления Лувра

    Tекст: Мария Иванова

    Во Франции задержаны сразу пять человек, которых подозревают в причастности к недавнему громкому ограблению Лувра, сообщила радиостанция RTL.

    Правоохранители задержали пять новых подозреваемых в рамках расследования ограбления Лувра, передает RTL.

    Как отмечает радиостанция со ссылкой на источники в судебных органах, все задержания прошли в Париже.

    «По данным судебных источников RTL, в рамках расследования ограбления Лувра были задержаны пять новых подозреваемых», – сообщила радиостанция. Ранее в этот же день телеканал BFMTV информировал о задержании третьего подозреваемого по этому же делу.

    Власти продолжают работу по установлению обстоятельств преступления и возможных связей между задержанными. Подробности о роли каждого фигуранта и о похищенных предметах пока не раскрываются.

    Ранее в четверг сообщалось, что полиция Франции задержала третьего подозреваемого по делу о недавнем ограблении музея Лувр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция установила личность подозреваемого в ограблении Лувра с помощью ДНК-экспертизы.

    До этого полиция задержала двух подозреваемых по делу о хищении из Лувра.

