Макрон потребовал блокировать соцсети за «политическую предвзятость»

Tекст: Алексей Дегтярев

Необходим запрет платформ, которые не раскрывают свою политическую предвзятость, заявил Макрон, пишет Bloomberg.

Важно, чтобы соцсети имели прозрачные алгоритмы, чтобы можно было установить предвзятость, пояснил политик.

Также под запрет должны попасть социальные сети, применяющие ботов и анонимные аккаунты. «Мы хотим свободы, но не хотим свободы для несуществующих людей», – указал французский лидер.

Он пообещал продвигать ужесточение регулирования соцсетей, чтобы бороться с используемыми ими механизмами, которые, как считает президент, способствуют усилению негативных эмоций, оказывая вредное влияние в особенности на молодежь.

Глава государства также предостерег другие страны от попыток вмешиваться во внутренние выборы через такие платформы.

При этом Макрон высказывается в поддержку технологических инноваций и ИИ, последовательно отстаивает идею ограничения деятельности компаний в цифровой сфере ввиду угрозы демократическим институтам и здоровью молодежи.

В Австралии ранее приняли закон, повышающий минимальный возраст для доступа к соцсетям до 16 лет, новый порядок вступит в силу в декабре.

Еврокомиссия рассматривает аналогичные ограничения для соцсетей. С этого месяца в ЕС действует норматив TTPA, который требует от платформ раскрывать финансирование и содержание политической онлайн-рекламы для борьбы с иностранным влиянием на выборы.

Meta* и Google считают, что этот регламент создает новые проблемы и неопределенность для их деятельности.

Кроме того, французские законодатели приняли поправку в бюджет 2026 года о повышении налога на цифровые доходы крупных IT-компаний до 6% с прежних 3%. Это решение может привести к новым трениям между США и Францией, а в случае его сохранения – к возможным ответным мерам со стороны Вашингтона.

