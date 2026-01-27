Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.8 комментариев
Эксперты назвали новые материалы основой технологического суверенитета России
Национальный проект «Новые материалы и химия», стартовавший в 2025 году, должен обеспечить России технологический суверенитет в ключевых отраслях промышленности.
О ключевых задачах национального проекта «Новые материалы и химия», стартовавшего в 2025 году и нацеленного на суверенное производство мало- и среднетоннажной химии, композитов и редкоземельных металлов, участники рассказали на пленарной сессии в Национальном центре «Россия», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Пленарное заседание «Химия и материалы – основа технологического лидерства» прошло 27 января в рамках III Международного форума новых материалов, химии и технологий АМТЕхро-2026, соорганизатором которого выступил НЦ «Россия».
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил: «Национальный проект «Новые материалы и химия» имеет общесистемное значение для всей промышленности и экономики. Любые технологические инновации сегодня связаны с теми или иными свойствами материалов, которые мы применяем. Способность государства обеспечить себя этими материалами является базовым условием сначала для технологического суверенитета, а затем и для лидерства».
Он отметил, что доступ или блокирование доступа к редкоземельным металлам и специализированным химическим веществам стал предметом критических переговоров в мировой торговле. По его словам, химия является связующим звеном в создании современных технологических продуктов, а без редкоземельных металлов невозможно выпускать стали с особыми свойствами, современные топологии интегральных микросхем, микроэлектронику и оптическое оборудование.
Министр транспорта Андрей Никитин напомнил, что сильной стороной транспортной науки всегда было взаимодействие с инженерами и учёными в области новых материалов. Он подчеркнул вклад Дмитрия Менделеева, разрабатывавшего сплавы для атомного ледокола «Ермак», Павла Велихова, проектировавшего мосты для Московской железной дороги, и Сергея Чаплыгина, создававшего профили крыльев из лёгких сплавов и идеи по снижению веса самолёта.
Никитин отметил, что сегодня вместе с Минпромторгом продолжается эта линия через работу над углепластиками и композитами, что уже позволяет строить такие объекты, как Крымский мост, с применением российских технологий вантовых конструкций, сверхпрочных фибробетонов и полимерно-битумных вяжущих, а также возводить первую в мире высокоскоростную магистраль в столь сложных северных климатических условиях.
Для реализации национального проекта технологического лидерства «Новые материалы и химия» в 2025 году распоряжением правительства в НИЦ «Курчатовский институт» создан Головной центр компетенций в области материалов и технологий. Его задачи включают формирование передовых материаловедческих направлений в ключевых высокотехнологичных отраслях, экспертно-аналитическое сопровождение создания стратегических материалов и веществ, а также подготовку кадров.
Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук напомнил, что приоритеты научно-технологического развития веками остаются неизменными: любая идея становится достоянием общества только через материализацию, а для создания материи нужна энергия, поэтому материаловедение и энергетика остаются двумя главными приоритетами.
Ковальчук подчеркнул, что успех России в области материалов обеспечен развитой фундаментальной наукой: именно это позволило стране занять ведущие позиции в атомно-космической отрасли и сохранить технологический суверенитет.
На пленарной сессии также выступили генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, глава АО «ТМХ» Кирилл Липа, руководитель АО «Росхим» Эдуард Давыдов, председатель совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский, замглавы Минобрнауки Денис Секиринский и первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров. Форум АМТЕхро-2026 посвящён обсуждению достижений в создании и применении передовых материалов в медицине, энергетике, авиа- и машиностроении и космических технологиях, а его участники подведут итоги первого года реализации нацпроекта и оценят вклад в выполнение целей технологического лидерства, определённых Указом президента № 309.