Мирошник: 71 россиянин погиб с начала года от ударов ВСУ

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил в своем Telegram-канале, что с начала 2026 года в результате ударов ВСУ погиб 71 человек, включая троих несовершеннолетних. По его словам, всего за этот период от атак украинских военных пострадали 328 мирных жителей.

Мирошник отметил, что за три недели января уже пострадали 18 детей, из которых трое погибли. Он подчеркнул, что эти данные отражают последствия преднамеренных ударов Киева по местам массового скопления людей, гражданскому транспорту, жилым домам, медицинским и социальным учреждениям.

Мирошник добавил: «Через убийства детей, женщин и стариков Киев стремится продемонстрировать свою нацистскую доблесть, заключающуюся в полном игнорировании норм международного гуманитарного права».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мирошник сообщал, что подразделения ВСУ в Селидово перед освобождением города массово убивали мирных жителей, включая инвалидов и пожилых людей.

До этого Международный общественный трибунал публиковал доклад о расстрелах мирных жителей и издевательствах над женщинами и детьми в Красноармейске (Покровске) со стороны киевских властей.

А официальный представитель МИД Мария Захарова призывала международное сообщество осудить теракты Киева в Курске и Рыльске.