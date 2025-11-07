  • Новость часаСК: Причиной падения вертолета в Дагестане могла стать ошибка пилота
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Опубликовано видео с места крушения вертолета в Дагестане
    Каллас назвала «привилегией» посещение Европы россиянами
    Рада разрешила лишать украинцев единственного жилья
    Упавший в Дагестане вертолет разрушил частный дом
    Принадлежащие «ЛУКОЙЛу» заправки Teboil прекращают работу в Финляндии
    В Швеции заявили о необходимости долгосрочной изоляции России странами ЕС
    В Петербурге арестовали подозреваемого в убийстве криптотрейдера в ОАЭ
    Западные СМИ назвали условия Мадуро к США в обмен на отставку
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений

    Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Самая демоническая шайка в истории США ушла в прошлое

    11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации

    «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.

    21 комментарий
    7 ноября 2025, 18:05 • В мире

    Азербайджан собрался стать «молотком» НАТО на Кавказе

    Азербайджан собрался стать «молотком» НАТО на Кавказе
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Азербайджанская армия будет переведена на стандарты НАТО. Об этом объявил президент республики Ильхам Алиев, который принял в Баку делегацию Североатлантического альянса. Как отмечают эксперты, курс республики создает долгосрочные вызовы для национальной безопасности России. Что это означает на практике и чем обернется для самого Азербайджана?

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию НАТО, с которой обсудил перспективы сотрудничества страны с Североатлантическим альянсом. Он заявил, что азербайджанские вооруженные силы приводятся в соответствие со стандартами блока и в этом плане осуществляется тесное сотрудничество с армией Турции.

    По словам Алиева, Азербайджан достиг главной цели с момента обретения страной независимости в начале прошлого века – «освободил свои земли от оккупации». Глава государства также отметил, что процесс модернизации ВС республики будет продолжен.

    Что примечательно, еще в августе азербайджанский лидер говорил, что вооруженные силы страны должны постоянно находиться в состоянии готовности к войне, потому что «процессы в мире развиваются в таком направлении, что невозможно знать, что будет завтра». Он также уверял, что после Второй карабахской войны Азербайджан значительно усилил свои войска.

    Так, по его данным, на тысячи бойцов увеличена численность сил спецназначения, в части вооружений появились современные беспилотники и артиллерийские системы, модернизированы имеющиеся боевые самолеты и заключены контракты на покупку новых.

    Отметим, сотрудничество Азербайджана с НАТО началось в 1994 году с присоединения к программе «Партнерство ради мира», которая нацелена на страны Восточной Европы и бывшего СССР. У Баку и НАТО также есть План действий индивидуального партнерства (Individual Partnership Action Plan). В нем оговорены детали военно-технического сотрудничества. В рамках программы азербайджанские ВС участвуют в военных учениях блока.

    Так, в июне 2025 альянс провел командно-штабные учения «Решительная сила-2025». Их задачей стала отработка процедуры принятия военных решений и совершенствование навыков управления подразделениями в условиях, приближенных к боевым. Позже, в августе, военные из Азербайджана присоединились к маневрам «Agile Spirit» в роли наблюдателей. Учения прошли одновременно на территориях Грузии и Турции.

    Эти события развивались на фоне заметного охлаждения в отношениях между Москвой и Баку. Обострение наступило после массовых задержаний членов этнической ОПГ в Екатеринбурге. В ответ азербайджанские силовики провели операцию против местного бюро информагентства Sputnik. Стабилизация в двустороннем диалоге наметилась после встречи Владимира Путина и Ильхама Алиева в начале октября в Душанбе. Впрочем, как отмечают эксперты, президент Азербайджана все еще продолжает заигрывания с Западом.

    «Азербайджанская армия победила в конфликте с Арменией оружием, воинскими подразделениями и тактиками натовского стандарта. Поэтому Алиев убежден – в этом кроется формула успеха. Пересмотреть ее Баку может в двух случаях: после смены власти или военного поражения», – рассуждает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он напомнил, что в вооруженных силах республики уже действуют многие стандарты НАТО. «Азербайджанская армия развивалась в течение последних десятилетий в тесном сотрудничестве с турецкой, поэтому многие методики по части организации ВС и гражданско-военных отношений, используемых технологий – НАТОвские. На этом фоне заявление Алиева во многом конституирует уже имеющиеся реалии», – считает собеседник.

    Схожей точки зрения придерживается военный Юрий Кнутов. По словам собеседника, если азербайджанские ВС прежде в какой-то степени заимствовали советский подход, то сейчас будет происходить замещение боевых уставов и структур методиками Североатлантического альянса.

    «Теперь, вероятно, Баку начнет активнее закупать западное оружие и военную технику. Не исключено, что вооруженные силы перейдут на бригады натовского типа. Наконец, система подготовки окажется аналогичной той, которая действует в странах НАТО», – допустил собеседник. В этой связи эксперт упомянул опыт Украины:

    ВСУ слепо копировали натовские структуры управления вооруженными силами, а к исходу третьего года конфликта руководство приняло решение о переходе с бригадной на дивизионно-корпусную структуру организации войск. «Это говорит о том, что советская система оказалась более эффективной»,

    – акцентировал аналитик. «Но что касается Азербайджана, то республика во многом зависит от Турции – члена НАТО. Другими словами, Баку скорее ориентируется не на Брюссель, а на Анкару. И то, что делается турецкой стороной, будет делаться азербайджанцами под прикрытием стандартов альянса. По сути, азербайджанские вооруженные силы станут придатком армии Турции», – уточнил Кнутов.

    Как бы то ни было, усиление военного присутствия НАТО в Азербайджане представляет прямую угрозу безопасности России, подчеркивают авторы Telegram-канала «Военная хроника». «Регион, исторически находившийся в зоне российских интересов, стремительно превращается в плацдарм альянса», – указывают эксперты.

    «Совместное планирование операций и специальные тренинги в Баку направлены не только на укрепление азербайджанской армии, но и на мониторинг коммуникаций между Москвой и Тегераном, а также на ограничение стратегического маневра Москвы. Действия Азербайджана объективно ведут к вытеснению российского влияния и созданию постоянной угрозы у южных границ России», – считают аналитики.

    По мнению военного эксперта Константина Сивкова, Алиев в некотором смысле идет по стопам своих украинских коллег Петра Порошенко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Владимира Зеленского. «Не исключено, что в относительно недалекой перспективе речь может пойти о том, что Азербайджан попросится в НАТО», – полагает собеседник. Он указал, что

    такой шаг создает определенные риски и для России, и для Ирана.

    «При появлении НАТО на Южном Кавказе, во-первых, Каспий перестанет быть «морем мира». А во-вторых, в регионе, который считается довольно сложным в этническом, культурном и идеологическом отношении, резко возрастут угрозы, в том числе террористического и военного характера. Поэтому действия Баку требуют должной реакции со стороны Москвы», – подчеркнул Сивков.

    Впрочем, по мнению Ткаченко, едва ли у азербайджанской стороны есть перспективы вступления в НАТО – даже по модели Турции. «Членство Анкары в некотором смысле считается неполноценным: страна хотя и располагает второй по численности в НАТО армией, является внешним игроком по отношению к большинству проектов, которые обсуждаются и реализуются в блоке. Кроме того, турки закупают российское вооружение, например, противоракетное, а также сами строят свой самолет пятого поколения и корабли», – детализировал политолог.

    «И мы видим попытку альянса посадить Баку на «короткий поводок» и держать при себе. Более того, на Западе до недавнего времени критиковали Алиева и рассматривали его как «нелегитимного автократа», который «подделывает выборы», – напомнил Ткаченко. По его мнению, Вашингтон – и при Джо Байдене, и особенно при Дональде Трампе – хотел бы видеть закавказскую республику как «своего клиента и младшего союзника».

    Что касается других членов Североатлантического альянса, то их отношение к Баку может быть несколько негативным из-за тесной связи Алиева – помимо Турции – с Израилем. «Как бы то ни было, интересы Запада на Кавказе вовсе не совпадают с интересами Азербайджана. Члены НАТО рассматривают Баку как плацдарм для давления на Иран и Россию, может быть и по модели Украины», – подчеркнул политолог.

    «Другими словами, Азербайджан для военного блока – это инструмент, молоток, которым хотели бы размахивать и бить во все стороны. Если Алиев этого не понимает, то возникает вопрос: куда подевались приписываемые ему в течение многих десятилетий особые дипломатические таланты», – заключил Ткаченко.

    Главное
    Названа дата вступления в силу запрета ЕС на многократные визы россиянам
    Болгарский парламент ввел внешнее управление активами «Лукойла»
    Швеция отобрала у туристов остров в Балтийском море под нужды НАТО
    Грузия на фоне критики со стороны Запада решила углубить партнерство с Китаем
    В Госдуме назвали дату выплаты январских пенсий
    Россиянам назвали причины ранней предновогодней суеты
    Автоэксперт дал рекомендации по выбору шиномонтажа для смены летней резины

    Россия получила прямой доступ в Армению впервые за 30 лет

    Впервые с 90-х годов Россия получила возможность поставлять продукцию в Армению напрямую по железной дороге. Все эти годы приходилось возить зерно и другие товары на автомобилях или морем, что делало логистику порой непредсказуемой и дорогой. Новый маршрут открывает огромные перспективы не только для роста торговли с Арменией, но и в целом экспорта на все рынки Южного Кавказа. Почему на это потребовалось более 30 лет? Подробности

    Перейти в раздел

    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Перейти в раздел

    Удары по железной дороге приблизят освобождение Купянска и Красноармейска

    Украинское военное руководство жалуется на усиление ударов ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре страны. Железнодорожное сообщение с остающимися под контролем Киева районами ДНР прервано. Как Россия добилась такого результата и какой эффект эти удары уже имеют и будут иметь дальше для положения в зоне спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Немецкий ВПК начинает колонизацию Литвы

    «Средневековые литовские князья, должно быть, в гробу переворачиваются, видя, как современные власти в Вильнюсе сдают свою страну немцам». Такими словами эксперты комментируют начало строительства завода боеприпасов в Литве. Зачем этот завод и литовским властям, и немцам – и почему местные жители боятся соседства с ним? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зачем Трампу Средняя Азия

      Президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне пятерых президентов азиатских постсоветских республик: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Особенно отличились лидеры Казахстана и Узбекистана.

    • «Святые 90-е». Черная рука свободного рынка

      «Жить будем плохо, но недолго». Эта фраза Виктора Черномырдина стала главной метафорой 1990-х годов в России. Она символизирует собой тот шок, надежду и, с другой стороны, безнадежность, которая существовала в нашей стране в те годы.

    • Лидер Сербии ответил за патроны для Киева

      «Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о поставках боеприпасов в страны НАТО. Он уже попытался за это заявление оправдаться.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации