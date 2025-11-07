Азербайджан собрался стать «молотком» НАТО на Кавказе

Tекст: Олег Исайченко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию НАТО, с которой обсудил перспективы сотрудничества страны с Североатлантическим альянсом. Он заявил, что азербайджанские вооруженные силы приводятся в соответствие со стандартами блока и в этом плане осуществляется тесное сотрудничество с армией Турции.

По словам Алиева, Азербайджан достиг главной цели с момента обретения страной независимости в начале прошлого века – «освободил свои земли от оккупации». Глава государства также отметил, что процесс модернизации ВС республики будет продолжен.

Что примечательно, еще в августе азербайджанский лидер говорил, что вооруженные силы страны должны постоянно находиться в состоянии готовности к войне, потому что «процессы в мире развиваются в таком направлении, что невозможно знать, что будет завтра». Он также уверял, что после Второй карабахской войны Азербайджан значительно усилил свои войска.

Так, по его данным, на тысячи бойцов увеличена численность сил спецназначения, в части вооружений появились современные беспилотники и артиллерийские системы, модернизированы имеющиеся боевые самолеты и заключены контракты на покупку новых.

Отметим, сотрудничество Азербайджана с НАТО началось в 1994 году с присоединения к программе «Партнерство ради мира», которая нацелена на страны Восточной Европы и бывшего СССР. У Баку и НАТО также есть План действий индивидуального партнерства (Individual Partnership Action Plan). В нем оговорены детали военно-технического сотрудничества. В рамках программы азербайджанские ВС участвуют в военных учениях блока.

Так, в июне 2025 альянс провел командно-штабные учения «Решительная сила-2025». Их задачей стала отработка процедуры принятия военных решений и совершенствование навыков управления подразделениями в условиях, приближенных к боевым. Позже, в августе, военные из Азербайджана присоединились к маневрам «Agile Spirit» в роли наблюдателей. Учения прошли одновременно на территориях Грузии и Турции.

Эти события развивались на фоне заметного охлаждения в отношениях между Москвой и Баку. Обострение наступило после массовых задержаний членов этнической ОПГ в Екатеринбурге. В ответ азербайджанские силовики провели операцию против местного бюро информагентства Sputnik. Стабилизация в двустороннем диалоге наметилась после встречи Владимира Путина и Ильхама Алиева в начале октября в Душанбе. Впрочем, как отмечают эксперты, президент Азербайджана все еще продолжает заигрывания с Западом.

«Азербайджанская армия победила в конфликте с Арменией оружием, воинскими подразделениями и тактиками натовского стандарта. Поэтому Алиев убежден – в этом кроется формула успеха. Пересмотреть ее Баку может в двух случаях: после смены власти или военного поражения», – рассуждает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

Он напомнил, что в вооруженных силах республики уже действуют многие стандарты НАТО. «Азербайджанская армия развивалась в течение последних десятилетий в тесном сотрудничестве с турецкой, поэтому многие методики по части организации ВС и гражданско-военных отношений, используемых технологий – НАТОвские. На этом фоне заявление Алиева во многом конституирует уже имеющиеся реалии», – считает собеседник.

Схожей точки зрения придерживается военный Юрий Кнутов. По словам собеседника, если азербайджанские ВС прежде в какой-то степени заимствовали советский подход, то сейчас будет происходить замещение боевых уставов и структур методиками Североатлантического альянса.

«Теперь, вероятно, Баку начнет активнее закупать западное оружие и военную технику. Не исключено, что вооруженные силы перейдут на бригады натовского типа. Наконец, система подготовки окажется аналогичной той, которая действует в странах НАТО», – допустил собеседник. В этой связи эксперт упомянул опыт Украины:

ВСУ слепо копировали натовские структуры управления вооруженными силами, а к исходу третьего года конфликта руководство приняло решение о переходе с бригадной на дивизионно-корпусную структуру организации войск. «Это говорит о том, что советская система оказалась более эффективной»,

– акцентировал аналитик. «Но что касается Азербайджана, то республика во многом зависит от Турции – члена НАТО. Другими словами, Баку скорее ориентируется не на Брюссель, а на Анкару. И то, что делается турецкой стороной, будет делаться азербайджанцами под прикрытием стандартов альянса. По сути, азербайджанские вооруженные силы станут придатком армии Турции», – уточнил Кнутов.

Как бы то ни было, усиление военного присутствия НАТО в Азербайджане представляет прямую угрозу безопасности России, подчеркивают авторы Telegram-канала «Военная хроника». «Регион, исторически находившийся в зоне российских интересов, стремительно превращается в плацдарм альянса», – указывают эксперты.

«Совместное планирование операций и специальные тренинги в Баку направлены не только на укрепление азербайджанской армии, но и на мониторинг коммуникаций между Москвой и Тегераном, а также на ограничение стратегического маневра Москвы. Действия Азербайджана объективно ведут к вытеснению российского влияния и созданию постоянной угрозы у южных границ России», – считают аналитики.

По мнению военного эксперта Константина Сивкова, Алиев в некотором смысле идет по стопам своих украинских коллег Петра Порошенко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Владимира Зеленского. «Не исключено, что в относительно недалекой перспективе речь может пойти о том, что Азербайджан попросится в НАТО», – полагает собеседник. Он указал, что

такой шаг создает определенные риски и для России, и для Ирана.

«При появлении НАТО на Южном Кавказе, во-первых, Каспий перестанет быть «морем мира». А во-вторых, в регионе, который считается довольно сложным в этническом, культурном и идеологическом отношении, резко возрастут угрозы, в том числе террористического и военного характера. Поэтому действия Баку требуют должной реакции со стороны Москвы», – подчеркнул Сивков.

Впрочем, по мнению Ткаченко, едва ли у азербайджанской стороны есть перспективы вступления в НАТО – даже по модели Турции. «Членство Анкары в некотором смысле считается неполноценным: страна хотя и располагает второй по численности в НАТО армией, является внешним игроком по отношению к большинству проектов, которые обсуждаются и реализуются в блоке. Кроме того, турки закупают российское вооружение, например, противоракетное, а также сами строят свой самолет пятого поколения и корабли», – детализировал политолог.

«И мы видим попытку альянса посадить Баку на «короткий поводок» и держать при себе. Более того, на Западе до недавнего времени критиковали Алиева и рассматривали его как «нелегитимного автократа», который «подделывает выборы», – напомнил Ткаченко. По его мнению, Вашингтон – и при Джо Байдене, и особенно при Дональде Трампе – хотел бы видеть закавказскую республику как «своего клиента и младшего союзника».

Что касается других членов Североатлантического альянса, то их отношение к Баку может быть несколько негативным из-за тесной связи Алиева – помимо Турции – с Израилем. «Как бы то ни было, интересы Запада на Кавказе вовсе не совпадают с интересами Азербайджана. Члены НАТО рассматривают Баку как плацдарм для давления на Иран и Россию, может быть и по модели Украины», – подчеркнул политолог.

«Другими словами, Азербайджан для военного блока – это инструмент, молоток, которым хотели бы размахивать и бить во все стороны. Если Алиев этого не понимает, то возникает вопрос: куда подевались приписываемые ему в течение многих десятилетий особые дипломатические таланты», – заключил Ткаченко.