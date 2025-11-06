  • Новость часаНа востоке Купянска российские войска зачистили комбикормовый завод
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации

    «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.

    15 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как римскому папе не угодить в публичный дом

    Могут ли священники выступать с грубыми или неуместными высказываниями? С такими, которые в заголовках именуют «скандальными», а под новостями и роликами – множество язвительных комментариев?

    8 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    21 комментарий
    6 ноября 2025, 22:03 • Новости дня

    Алиев заявил о переходе армии Азербайджана на стандарты НАТО

    Алиев: Армия Азербайджана переходит на стандарты НАТО

    Алиев заявил о переходе армии Азербайджана на стандарты НАТО
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Азербайджанская армия продолжит реформироваться и тесно сотрудничать с Турцией для исполнения стандартов НАТО, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с представителями военного блока заявил, что вооруженные силы страны приводятся под стандарты НАТО, передает «Газета.Ru».

    Глава государства подчеркнул, что в процессе модернизации Баку тесно сотрудничает с армией Турции.

    «Азербайджан достиг своей главной цели с момента обретения независимости – освобождение земель от оккупации», – заявил Алиев.

    По информации азербайджанского Минобороны, около 40 представителей НАТО провели обучающий курс по оценке боеготовности армейских частей и подразделений страны. Мероприятие прошло в среду и было направлено на дальнейшее приведение военных структур Азербайджана к натовским стандартам.

    Баку также участвует в программе «Расширение военного образования» НАТО с 2008 года. Азербайджан активно вовлечен в реформы сектора обороны, совместные инициативы по борьбе с терроризмом и различные научные проекты, связанные с альянсом.

    В начале августа азербайджанская армия принимала участие в крупных многонациональных военных учениях Agile Spirit 2025, которые проходили на территории Грузии и Турции. В маневрах были задействованы военные контингенты из Грузии, США, Турции, Польши, Германии, Италии, Греции, Молдавии, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины.

    Ранее власти Армении решили ввести военную форму по стандартам НАТО.

    5 ноября 2025, 16:28 • Новости дня
    Бельгия заявила о планах активировать четвертую статью НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен допустил начало консультаций стран НАТО из-за появления неопознанных дронов на территории страны.

    Бельгия рассматривает возможность активации четвертой статьи Вашингтонского договора НАТО на фоне инцидентов с неопознанными беспилотниками, пишет ТАСС со ссылкой на издание 7sur7. Глава Минобороны Тео Франкен заявил: «В ближайшие часы и дни будет решен вопрос, должна ли Бельгия активировать четвертую статью НАТО».

    Планируемая активация статьи может привести к началу консультаций по вопросам безопасности с другими государствами блока. В настоящий момент детали появления беспилотников не раскрываются, ситуация остается напряженной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бельгии вечером 4 ноября были закрыты все аэропорты из-за появления беспилотников над их территориями. Международный аэропорт Завентем в Брюсселе отменил 40 рейсов. Глава правительства Бельгии Барт Де Вевер объявил о созыве национального совета безопасности 6 ноября для обсуждения инцидента с участием силового блока кабмина. Экс-министр военного ведомства Бельгии Людивин Дедондер раскритиковала высказывания действующего министра обороны Франкена в адрес России после появления беспилотников.

    Комментарии (15)
    4 ноября 2025, 11:39 • Новости дня
    Пашинян назвал возвращение армян в Карабах угрозой миру

    Пашинян назвал возвращение армянских беженцев в Карабах опасным для мира

    Пашинян назвал возвращение армян в Карабах угрозой миру
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что возвращение армянских беженцев в Карабах может нарушить достигнутое между Арменией и Азербайджаном мирное соглашение.

    Потенциальное возвращение армянских беженцев в Нагорный Карабах может представлять угрозу стабильности и миру между Арменией и Азербайджаном, передает ТАСС. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    «Считаю повестку возвращения наших перемещенных сестер и братьев из Нагорного Карабаха риском для мира», – заявил Пашинян, указав, что любые инициативы по возвращению могут вновь обострить старые противоречия.

    Премьер-министр сравнил хрупкий мир с новорожденным ребенком и акцентировал на необходимости его беречь. По его мнению, важно подписать мирный договор, провести делимитацию границы и дать возможность двум странам спокойно сосуществовать.

    Ранее сообщалось, что власти Азербайджана планируют начать переселение граждан в восстановленный город Агдам в Карабахе этой осенью.

    Никол Пашинян объяснил готовность признать суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом особенностями советской идеологии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как около 100 тыс. армян исчезли разом из Нагорного Карабаха.

    Комментарии (12)
    6 ноября 2025, 13:18 • Видео
    Лидер Сербии ответил за патроны для Киева

    «Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о поставках боеприпасов в страны НАТО. Он уже попытался за это заявление оправдаться.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 12:30 • Новости дня
    Рар: На покрытие дефицита бюджета Украины Брюссель потратит деньги стран ЕС

    Политолог Рар: Брюссель закроет дыру в бюджете Украины за счет стран-членов ЕС

    Рар: На покрытие дефицита бюджета Украины Брюссель потратит деньги стран ЕС
    @ Jaap Arriens/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Позиция Бельгии и некоторых стран ЕС по вопросу экспроприации замороженных российских активов показывает, что правовые меры на Западе еще работают. Евросоюзу придется взимать средства на помощь Украине из национальных бюджетов государств-членов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее СМИ узнали, что в Еврокомиссии предусмотрели альтернативы «репарационному кредиту» Киеву.

    «Европейцам становится не по силам оказывать помощь Украине. Почти четыре года конфликта истощили возможности Европы: и финансовые, и военные. США же отстранились от роли главного донора. На этом фоне фактическим плательщиком остались в основном немцы», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, Германия – невзирая на собственные внутренние социальные проблемы – готова и дальше «раскошеливаться», поскольку видит в этом «моральный долг». При этом европейские лидеры не интересуются мнением собственного населения по этим вопросам. В этой связи эксперт напомнил слова Анналены Бербок о том, что «ради солидарности с Украиной немецкий избиратель должен быть готовым отключить у себя зимой отопление».

    «Бельгия на время отстояла свое право не выдавать Киеву замороженные российские активы. Большинство стран ЕС боятся правовых последствий в случае столь грубой конфискации средств России. Это показывает, что правовые меры на Западе еще работают», – рассуждает политолог.

    «Деньги для украинской стороны сейчас будут взимать из национальных бюджетов стран-членов ЕС, преимущественно из военных бюджетов – тех 2-5% дополнительных денег, которые европейские страны обещали доплачивать НАТО», – заключил Рар.

    Ранее в ЕС предложили две альтернативы «репарационному кредиту» Украине. Как сообщает Euractiv, Еврокомиссия рассматривает возможность покрытия дефицита в финансировании Киева за счет средств, полученных из совместного долга и грантов государств–членов сообщества. Инициативы будут зафиксированы в документе, который получат страны объединения в ближайшие недели.

    Меры станут дополнением к «репарационному кредиту». Кредит в размере 140 млрд евро за счет заблокированных российских активов все еще остается более предпочтительным планом для ЕК, говорится в материале. При этом Бельгия обещала заблокировать схему займа, если ЕС не разделит правовые и финансовые риски. Ожидается, что Еврокомиссия и бельгийские чиновники проведут технические переговоры 7 ноября, уточнили источники Euractiv.

    Напомним, позиция Бельгии ранее помешала Евросоюзу принять решение об использовании российских замороженных активов для финансирования Украины. Рассмотрение вопроса перенесли на следующий саммит лидеров ЕС, который должен пройти в декабре. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты предположили, удастся ли евробюрократии убедить Брюссель изменить свое мнение.

    На этом фоне в Европейском союзе растут опасения, что Украина может потерять финансовую поддержку Международного валютного фонда. Как отмечало издание Politico, МВФ готов продолжить кредитование Украины при условии, что страны ЕС договорятся о предоставлении «репарационного займа». Соглашение будет «убедительным аргументом» в подтверждении финансовой устойчивости республики на ближайшие несколько лет.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис провел встречу с главой МВФ Кристалиной Георгиевой. Он сообщил агентству Bloomberg, что Евросоюз должен предоставить значительные обязательства Украине для разблокировки свежих средств от Международного валютного фонда.

    Примечательно, что в это же время, согласно данным Национального банка Украины, общий размер долга составляет 191 млрд долларов. Из них на внешний долг приходится 74,5%, или 142 295 млрд долларов, передает ТАСС. По подсчетам агентства, госдолг в расчете на каждого из остающихся на территории, подконтрольной ВСУ (около 28 млн человек, по данным Института демографии и социальных исследований), составляет 6 821 доллар – это рекордный показатель.

    По оценкам депутата Верховной рады Нины Южаниной, на выплату только имеющейся задолженности Киеву может потребоваться около 35 лет. При этом в 2026 году при условии продолжения боевых действий долг может вырасти еще на 60-70 млрд долларов.

    Комментарии (2)
    6 ноября 2025, 12:42 • Новости дня
    Армения запланировала ввозить товары из России через Азербайджан

    Пашинян сообщил, что Армения намерена ввозить товары из России через Азербайджан

    Армения запланировала ввозить товары из России через Азербайджан
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Армения планирует наладить регулярный железнодорожный импорт российских товаров через территорию Азербайджана, расширив таким образом экономические связи в регионе, сообщил премьер страны Никол Пашинян.

    Армения изучает возможность регулярного импорта целого ряда товаров из России по железной дороге через территорию Азербайджана, передает ТАСС. Такое заявление на брифинге сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя первую за десятилетия железнодорожную поставку российской пшеницы транзитом через Азербайджан.

    По словам Пашиняна, сейчас идет формирование заявок на импорт различных товаров из России по указанному железнодорожному маршруту. Он подчеркнул, что это открывает новые перспективы для расширения торговых потоков между странами.

    Пашинян также отметил, что помимо импорта ведется анализ возможностей для экспорта армянских товаров в Россию и Казахстан по тому же маршруту. Он подчеркнул, что этот вопрос требует дополнительного технического и организационного прояснения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первая партия российского зерна прибыла в Армению по новому железнодорожному маршруту через территорию Азербайджана.

    Представитель партии «Гражданский договор» и вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян назвал транзит российской пшеницы через Азербайджан историческим событием, поскольку подобное последний раз происходило в 1991–1992 годах.

    Армения ежегодно импортирует до 500 тыс. тонн зерна, причем практически весь объем поступает из России.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 11:49 • Новости дня
    СВР заявила о планах Запада устроить диверсию на Запорожской АЭС и обвинить Россию
    СВР заявила о планах Запада устроить диверсию на Запорожской АЭС и обвинить Россию
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Западные структуры обсуждают сценарии возможной диверсии на Запорожской АЭС с дальнейшим обвинением России и оперативным информационным сопровождением в европейских СМИ, сообщила Служба внешней разведки России (СВР).

    Европейские страны НАТО подталкивают киевские власти к поиску способов повлиять на ход конфликта на Украине, следует из сообщения на сайте СВР.

    По информации службы, в качестве самого эффективного инструмента обсуждается возможность совершения крупной диверсии с жертвами среди граждан Украины и Евросоюза по аналогии с авиакатастрофой МН17 в 2014 году.

    По данным СВР, специалисты британской аналитической организации Chatham House провели компьютерное моделирование последствий аварии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны реактора. Согласно этим расчетам, радиоактивное заражение охватит не только украинские регионы, контролируемые Киевом, но и приграничные районы ЕС. Авторы анализа в Chatham House отмечают сложность в том, чтобы «грамотно» возложить ответственность за потенциальную катастрофу на Россию, говорится в заявлении СВР.

    В этой связи аналитики Chatham House намерены заранее подготовить подробную аргументацию, чтобы убедить западную общественность в виновности России, вне зависимости от развития событий. Для этого будет обеспечено максимально активное освещение возможного инцидента в СМИ с целью создать однозначную поддержку Киева со стороны европейского общества, отметили в СВР.

    В СВР подчеркивают, что даже в вопросах ядерной безопасности западные политические элиты действуют по давно сформированным шаблонам, продолжая обвинять Россию и использовать любые средства информационного давления.

    Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что ситуация на Запорожской АЭС остается крайне напряженной.

    Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина подчеркнула, что Киев пытается поэтапно вывести из строя критически важные системы безопасности ЗАЭС.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предупредил о возможных тяжелых последствиях аварии на станции для Европы.

    Комментарии (5)
    5 ноября 2025, 18:35 • Новости дня
    Финляндия запланировала нарастить численность спецназа

    Власти Финляндии объявили о росте численности спецназа страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финские военные собираются в течение нескольких лет нарастить спецподразделения за счет новых наборов среди военнообязанных до 30 лет, сообщает местная пресса.

    Численность спецназа в силах обороны Финляндии значительно увеличится в ближайшие годы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Iltalehti.

    Издание уточняет, что егерский полк специального назначения «Утти» объявил о начале набора на новый курс спецназа, который стартует в июле 2026 года.  Туда могут принять всех военнообязанных в возрасте до 30 лет,  прошедших воинскую службу или курс подготовки унтер-офицеров резерва.

    Продолжительность курса составит 12 месяцев. Ожидается, что эти меры позволят значительно увеличить число подготовленных бойцов спецназа в структуре вооруженных сил страны.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Финляндии переходят на стандартные для НАТО калибры стрелкового оружия, включая патроны диаметром 5,56 на 45 мм. Финские силы обороны также планируют заменить автоматы, созданные на базе Калашникова, на западные аналоги.

    Кроме того, в Финляндии начали строить пробный участок ограждения длиной три километра на границе с Россией.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 10:10 • Новости дня
    Пискарев сообщил о подготовке Западом кампании против участников СВО на выборах

    Пискарев сообщил о планах Запада дискредитации участников СВО на выборах

    Tекст: Вера Басилая

    Запад через иноагентов планируют провести масштабную информационную кампанию против кандидатов, участвовавших в СВО на выборах в Госдуму в 2026 году, заявил глава комиссии Госдуму по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

    Планы масштабной кампании по дискредитации кандидатов из числа участников спецоперации на Украине на выборах в Госдуму в 2026 году разрабатываются на Западе, следует из сообщения в Telegram-канале комиссии Госдумы.

    Глава комиссии Госдумы Василий Пискарев рассказал, что ответственными за реализацию этой кампании назначены преимущественно иноагенты. Он подчеркнул, что новый подход подтвержден резолюцией Брюссельской конференции, где присутствовали представители Европарламента, ПАСЕ, беглые иноагенты и экстремисты.

    «Планируется масштабная кампания против кандидатов из числа участников СВО. Реализация данной стратегии возлагается преимущественно на иноагентов», – заявил Пискарев. По его словам, борьба за западное финансирование подталкивает эмигрантские круги к поиску все новых форм дискредитации российских военнослужащих.

    Пискарев отметил, что планы по запуску кампании и методы по дискредитации уже обсуждаются и отрабатываются за рубежом. Анализ действий иноагентов за 2023-2024 годы показывает, что кампания против российских военнослужащих становится главным направлением их работы.

    Ранее глава Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что на Россию оказывается колоссальное внешнее давление. Запад ведет широкомасштабную пропаганду против России.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 15:56 • Новости дня
    Рютте заявил, что не следит за новостями из Кремля

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генсек НАТО Марк Рютте на встрече в столице Румынии заявил, что не следит за встречами российского президента Владимира Путина.

    Как передает RT, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в Бухаресте, заявил, что не отслеживает мероприятия с участием российского лидера: «Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует Путин», – сказал Рютте.

    Ранее Рютте заявил о подготовке альянса к долгосрочной конфронтации с Россией.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова поставила под сомнение существование «глобальных правил», о которых говорит генсек НАТО, и напомнила о нарушениях международного права со стороны альянса.

    Комментарии (7)
    6 ноября 2025, 13:49 • Новости дня
    Захарова раскритиковала главу НАТО за заявление о «глобальных правилах»
    Захарова раскритиковала главу НАТО за заявление о «глобальных правилах»
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова поставила под сомнение существование «глобальных правил», о которых говорит генсек НАТО Рютте, и напомнила о нарушениях международного права со стороны альянса.

    Захарова раскритиковала высказывания генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Россия не одинока в попытках подорвать глобальные правила. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

    В ответ на заявление Рютте о том, что Москва сотрудничает с Китаем, Северной Кореей, Ираном и другими странами, Захарова задала вопрос, о каких именно «глобальных правилах» идет речь и потребовала опубликовать их полный перечень на сайте НАТО.

    Захарова заявила: «Во-первых, о каких таких «глобальных правилах» идет речь? Просьба опубликовать на сайте НАТО их полный список. Пока же никто не знает, о каких «правилах» говорит Рютте».

    Дипломат отдельно подчеркнула, что Россия, Китай и другие страны «мирового большинства» всегда заявляли о приверженности международному праву. По ее словам, именно это право неоднократно нарушалось НАТО через агрессивные действия и нелегитимные коалиции, в частности, при вторжении в Ирак и бомбардировках Югославии.

    Кроме того, Захарова отметила, что ни одна из стран НАТО не прекращала сотрудничество с Китаем, даже несмотря на обвинения в адрес России. Она напомнила о недавнем американо-китайском саммите, подчеркнув отсутствие аналогичной критики со стороны Рютте в адрес США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс готовится к долгосрочной конфронтации с Россией.

    Он отметил сотрудничество России с Китаем и Ираном.

    Рютте также призвал НАТО не терять бдительность в отношении действий Москвы.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 14:18 • Новости дня
    В партии Пашиняна назвали историческим транзит российской пшеницы через Азербайджан

    Рубинян: Транзит российской пшеницы через Азербайджан является историческим событием

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-спикер парламента Армении и представитель партии «Гражданский договор» Рубен Рубинян заявил на брифинге, что поставка российской пшеницы через территорию Азербайджана в Грузию, а затем в Армению является историческим событием.

    «Мир – это когда российская пшеница по железной дороге через Азербайджан импортируется в Армению. Вот это и есть мир. Это, без преувеличения, историческое событие. Последний раз подобное случалось в 1991–1992 годах», – сказал он, передает ТАСС.

    В августе вице-премьер Алексей Оверчук объявил о поручении компетентным органам принять меры для ускоренного пропуска зерновых грузовиков через КПП «Верхний Ларс».

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 04:51 • Новости дня
    Грушко рассказал, как НАТО отрабатывает блокировку Калининградской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Усилиями государств НАТО Балтика превратилась в зону конфронтации, которая резко обострилась после вступления Финляндии и Швеции в альянс, отметил замглавы МИД России Александр Грушко.

    Он напомнил, что альянс в 2025 году запустил миссию «Балтийский часовой», через которую пытается установить свои правила судоходства в акватории. Союзники по НАТО первым делом хотят контролировать, а затем и максимально ограничить морские грузоперевозки, осуществляемые в интересах России.

    «Этим дело не ограничивается. Во время учений альянса отрабатываются такие сценарии, как блокирование Калининградской области. Идет активная милитаризация региона, накачка его коалиционными силами и средствами», – заявил Грушко «Известиям».

    По словам дипломата, увидеть потенциал для диалога с целью снижения напряженности в этой активности очень сложно.

    «Да и страны НАТО, в отличие от нас, не демонстрируют открытости к ведению честного и равноправного обсуждения путей деэскалации в регионе. В связи с этим будем использовать все возможности международно-правового и иного характера для обеспечения национальной безопасности и интересов нашей страны», – подчеркнул он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, французский портал AgoraVox предупредил о возможности острого столкновения России и НАТО из-за Сувалкского коридора и изоляции Прибалтики. Euractiv сообщил, что НАТО интегрирует дроны в вооруженные силы у границ России к 2026 году. Эксперт разъяснил задачи разведывательной миссии НАТО у российских границ.


    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 12:49 • Новости дня
    Пашинян заявил об обсуждении с США строительства ж/д дороги для Азербайджана

    Пашинян: Армения и США обсуждают строительства ж/д дороги для Азербайджана

    Tекст: Вера Басилая

    Армянские власти рассматривают возможность строительства маршрута с участием США, который соединит основную территорию Азербайджана с находящейся в анклаве Нахичеванью, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    По словам Пашиняна, Армения и США обсуждают перспективы строительства железнодорожной линии, которая должна соединить основную часть Азербайджана с эксклавом Нахичевань, передает ТАСС.

    Пашинян отметил, что Вашингтон рассматривается партнером по данному проекту, поскольку он «является неотъемлемой частью инициативы TRIPP». Эта программа носит название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

    Премьер Армении подчеркнул, что среди возможных последствий таких решений значится и перспектива транзитных перевозок из России в Армению по новой железнодорожной магистрали – через территорию Азербайджана. По словам премьера, сейчас ведутся подробные консультации по этому вопросу.

    В августе премьер Армении и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную декларацию о мирном урегулировании и открытии транспортных коммуникаций между Баку и Ереваном.

    Ранее Пашинян пообещал открыть «маршрут Трампа» за два–три года.

    Азербайджан принял решение снять все ограничения на транзит грузов в Армению.

    Пашинян объявил о запуске транзита грузов из Турции в Азербайджан.

    Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Азербайджан подтвердил возможность транзита российской продукции по железной дороге в Армению.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 02:20 • Новости дня
    Россия поставила партию зерна в Армению по ж/д маршруту через Азербайджан

    Tекст: Антон Антонов

    В Армению по новому железнодорожному маршруту через территорию Азербайджана прибыла первая партия российского зерна, сообщили в Минсельхозе России.

    Партия включала 1 тыс. тонн зерна третьего класса из Ульяновской области, поставленную компанией «Грейн Гейтс» во взаимодействии с РЖД, передает РИА «Новости».

    В ведомстве пояснили, что ранее основные поставки осуществлялись автомобилями через сухопутный пограничный переход и морем через грузинские порты, а новый маршрут дает транзитное сообщение через Азербайджан и Грузию. Также отмечается, что такой путь позволит снизить транспортные расходы, повысить надежность и устойчивость поставок.

    Армения каждый год импортирует порядка 450-500 тыс. тонн зерна, причем почти весь этот объем поступает именно из России.

    В министерстве уточнили, что возобновление железнодорожного сообщения стало возможно после снятия Азербайджаном ограничений на движение грузов в Армению согласно достигнутым ранее в октябре договоренностям между тремя странами.

    Это впервые позволяет российским поставщикам напрямую отправлять продукцию по железной дороге с начала 1990-х годов. Минтранс также сообщил, что до конца января 2026 года по новому маршруту направят еще 132 вагона с пшеницей и рассматривают возможность транспортировки других видов грузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Армении допустили, что Россия может проявить интерес к финансированию восстановления железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном. Управление железными дорогами Армении в настоящее время осуществляет дочерняя компания РЖД.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 13:00 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил о подготовке к долгосрочной конфронтации с Россией

    Рютте призвал НАТО готовиться к длительной конфронтации с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генсек НАТО Марк Рютте отметил сотрудничество России с Китаем и Ираном и призвал альянс не терять бдительность.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал альянс готовиться к затяжной конфронтации с Россией, передает Lenta.ru. Заявление было сделано на промышленном форуме НАТО, который проходил в Бухаресте. Рютте подчеркнул, что Россия останется дестабилизирующей силой в Европе и мире в обозримом будущем.

    В ходе своего выступления он отметил: «Что касается обозримого будущего, Россия по-прежнему будет оставаться дестабилизирующей силой в Европе и в мире. И Россия не одна в своих попытках подорвать глобальные правила».

    По словам Рютте, Москва активно сотрудничает с КНР, Северной Кореей, Ираном и другими странами, увеличивая оборонное и промышленное взаимодействие до беспрецедентного уровня. Генсек добавил, что страны альянса не должны быть наивными и обязаны готовиться к долгосрочной конфронтации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности альянса оказать поддержку Бельгии после серии инцидентов с дронами.

    НАТО провело переговоры с министром обороны Бельгии Тео Франкеном по вопросам безопасности и возможной помощи.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 14:07 • Новости дня
    Песков указал на противоречия в заявлениях НАТО о России

    Песков: НАТО не слушает и не понимает Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Североатлантический альянс с одной стороны заявляет, что не прислушивается к России, а с другой – что не понимает российскую позицию, указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «То есть с одной стороны они говорят, что они не слушают Россию, а с другой стороны они говорят, что они ее не понимают», – сказал Песков, передает ТАСС.

    По его словам, именно в этих противоречиях заключается ключевая трудность Североатлантического альянса и его руководства.

    «Попробуйте прислушаться, поймете», – добавил представитель Кремля.

    Ранее генсек НАТО заявил о подготовке к долгосрочной конфронтации с Россией.

    Комментарии (0)
