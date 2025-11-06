Алиев заявил о переходе армии Азербайджана на стандарты НАТО

«Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.15 комментариев
Алиев: Армия Азербайджана переходит на стандарты НАТО
Азербайджанская армия продолжит реформироваться и тесно сотрудничать с Турцией для исполнения стандартов НАТО, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с представителями военного блока заявил, что вооруженные силы страны приводятся под стандарты НАТО, передает «Газета.Ru».
Глава государства подчеркнул, что в процессе модернизации Баку тесно сотрудничает с армией Турции.
«Азербайджан достиг своей главной цели с момента обретения независимости – освобождение земель от оккупации», – заявил Алиев.
По информации азербайджанского Минобороны, около 40 представителей НАТО провели обучающий курс по оценке боеготовности армейских частей и подразделений страны. Мероприятие прошло в среду и было направлено на дальнейшее приведение военных структур Азербайджана к натовским стандартам.
Баку также участвует в программе «Расширение военного образования» НАТО с 2008 года. Азербайджан активно вовлечен в реформы сектора обороны, совместные инициативы по борьбе с терроризмом и различные научные проекты, связанные с альянсом.
В начале августа азербайджанская армия принимала участие в крупных многонациональных военных учениях Agile Spirit 2025, которые проходили на территории Грузии и Турции. В маневрах были задействованы военные контингенты из Грузии, США, Турции, Польши, Германии, Италии, Греции, Молдавии, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины.
Ранее власти Армении решили ввести военную форму по стандартам НАТО.