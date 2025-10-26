  • Новость часаВС России поразили объекты энергетики и железнодорожный состав ВСУ
    Нациста в окружении Трампа выявили благодаря Джеку Воробью
    Онуфриенко: Освобождение Купянска и Красноармейска стало вопросом времени
    Британский министр пригрозил российскому подводному флоту в Атлантике
    Пранкер Лексус привел правила защиты от мошенников
    Путин поздравил военных с успехами объединенной группировки войск
    Путин рассказал о завершении испытаний ракеты «Буревестник»
    Дмитриев провел встречи с представителями администрации США
    Le Figaro: Полиция задержала двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра
    Песков: ВС России жестко отреагируют на попытки нанести удар вглубь России
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прогресс угрожает нам рабством

    Неужели мы обречены на то, чтобы за каждым технологическим или социальным поворотом, обещающим свободу, утыкаться в рабство? Возможно, дело в целях, которые общество перед собой ставит. Прибыль за счёт человека, эффективность за счёт человека, удобство за счёт человека.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов США развивают наркокапитализм

    Если бы задачей Drug Enforcement Administration, созданного в 1973 году, было развитие наркоиндустрии, а не ее подавление, это было бы самое эффективное предприятие в истории человечества.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе нужен план допуска за стол

    Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.

    26 октября 2025, 13:38 • Новости дня

    Азербайджан согласился пропускать российскую продукцию в Армению

    Оверчук: Азербайджан согласился пропускать российскую продукцию в Армению

    Tекст: Вера Басилая

    Азербайджан подтвердил возможность транзита российской продукции по железной дороге в Армению, сейчас рассматриваются детали организации нового маршрута перевозок, сообщил российский вице-премьер Алексей Оверчук.

    Азербайджан подтвердил готовность пропускать российскую продукцию в Армению через свою территорию, передает РИА «Новости». Об этом сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук, уточнив, что сообщение поступило два дня назад.

    По словам Оверчука, Азербайджан разрешил использовать железные дороги страны для транзита российских товаров на армянский рынок. Сейчас «Российские железные дороги» обсуждают с коллегами из региона, как технически организовать подобные перевозки. Также министр отметил, что Министерство сельского хозяйства России уже получило необходимые поручения по освоению этого направления.

    Оверчук подчеркнул, что динамика развития азербайджанской части международного транспортного коридора «Север – Юг» заметна и вызывает интерес России к сотрудничеству.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению.

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Ильхамом Алиевым, в ходе которого обсуждал ряд международных и региональных вопросов.

    23 октября 2025, 19:16 • Новости дня
    Путин пригрозил ошеломляющим ответом на дальнобойные удары по России
    Путин пригрозил ошеломляющим ответом на дальнобойные удары по России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пообещал крайне жесткий ответ в случае ударов по территории страны с применением дальнобойного вооружения.

    Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что удары по территории России с применением ракет Tomahawk или другого дальнобойного вооружения будут рассматриваться как попытка эскалации, передает ТАСС.

    «Это попытка эскалации. Но если таким оружием будет наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», – сказал он.

    Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что США якобы сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России. Президент США Дональд Трамп назвал эту публикацию фейком.

    24 октября 2025, 00:02 • Новости дня
    Трамп ответил Путину на слова об устойчивости к санкциям США

    Трамп призвал оценить влияние санкций на Россию через полгода

    Трамп ответил Путину на слова об устойчивости к санкциям США
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме ответил на слова российского коллеги Владимира Путина об устойчивости страны перед санкциями США, которые не окажут на ее экономику значительного воздействия.

    «Я рад, что он так считает. Это хорошо. Давайте поговорим об этом через полгода, посмотрим тогда, как это будет работать», – сказал Трамп в Белом доме.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил о незначительном влиянии новых санкций США на экономику страны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США 22 октября сообщили о намерении объявить о «существенном усилении санкций» в отношении России. Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», которые Трамп назвал грандиозными, а в Белом доме заявили об ожиданиях значительного воздействия санкций США на Москву.

    24 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

    Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    23 октября 2025, 17:43 • Новости дня
    Россиянка Мельникова завоевала золото чемпионата мира по гимнастике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская спортсменка Ангелина Мельникова стала победительницей финала в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике.

    Соревнования проходили в Индонезии, где Мельникова по итогам четырех видов набрала 55,066 балла, передает ТАСС.

    Спортсменке 25 лет, и это уже вторая золотая медаль чемпионата мира в личном многоборье в ее карьере. До этого она одержала победу на мировом первенстве в 2021 году.

    Ранее Мельникова завоевала лидерство в квалификации чемпионата мира в Джакарте.

    В сентябре Мельникова отметила дружелюбное отношение соперниц на турнире Международной федерации гимнастики (FIG) в Париже.

    В июле ей запретили выступать на международных соревнованиях под песню «Младший лейтенант».

    23 октября 2025, 19:02 • Новости дня
    Путин высмеял решение ЕС запретить экспорт унитазов в Россию

    Путин: Запрет на ввоз унитазов в Россию дорого обойдется ЕС

    Путин высмеял решение ЕС запретить экспорт унитазов в Россию
    @ Рогулин Дмитрий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин с иронией прокомментировал решение Евросоюза запретить экспорт унитазов в Россию.

    «Это им дорого обойдется», – пошутил российский лидер, передает РИА «Новости». Напомним, в новом пакете санкций Евросоюз ввел запрет на ввоз сантехники, включая унитазы и биде, в Россию.

    ЕС также запретил поставки в Россию роз и азалий, листвы, веток деревьев, частей растений и цветов без бутонов. Кроме того, ЕС ограничил поставки трав, мхов и лишайников, которые могут использоваться для создания букетов или в декоративных целях.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отметила, что после введения Евросоюзом запрета на поставку мха и лишайника могут ввести ограничения даже для перелетных птиц.

    24 октября 2025, 20:12 • Новости дня
    Минченко спрогнозировал перспективы развития конфликта между Балицким и ЦИК
    Минченко спрогнозировал перспективы развития конфликта между Балицким и ЦИК
    @ Сергей Фадеичев, Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Если губернатор Запорожской области Евгений Балицкий не откажется в своей работе от правил украинского «политикума», его могут ждать очень неприятные сюрпризы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова обратилась в Генпрокуратуру из-за увольнения Балицким члена запорожского избиркома.

    «Это первый публичный конфликт с участием Балицкого, но не первое его спорное решение. Ранее уже возникали разногласия губернатора с федеральными структурами, представителями центра и местными кадрами. Однако до настоящего момента эти скандалы аккуратно сглаживали», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Первопричина всего – конфликтный характер Балицкого, его нежелание учитывать правовые нюансы и спорные управленческие качества. До определенного момента на это закрывали глаза, учитывая очевидные заслуги главы региона, которые три года позволяли ему сохранять позиции», – детализировал эксперт.

    «Думаю, он пытается показать, «кто в доме хозяин», и что ему нипочем федеральное законодательство. Это типично украинский метод – в любой кризисной ситуации поднимать ставки и пытаться доказать свою значимость. Однако для российской политической культуры это спорная стратегия», – заметил аналитик.

    «У нас есть очень хорошие примеры людей, которые тоже выросли в украинской политической традиции, но смогли адаптироваться – глава Крыма Сергей Аксенов, глава ДНР Денис Пушилин. Думаю, если Балицкий хочет играть по правилам украинского «политикума», его могут ждать очень неприятные сюрпризы», – считает политолог.

    «Что касается конкретной ситуации с ЦИК, оптимальным было бы отмена Балицким своего противоречащего закону указа. Альтернативный вариант – реакция Генпрокуратуры. В долгосрочной перспективе наилучшим решением мог бы стать перевод Балицкого на повышение, например, в Совет Федерации. Прекрасный сенатор получится», – резюмировал собеседник.

    Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила в Telegram-канале ведомства, что указ губернатора Запорожской области Евгения Балицкого об освобождении от должности председателя регионального избиркома Галины Катющенко «демонстрирует, помимо откровенной конфронтации с ЦИК, вызывающее пренебрежение» главой региона федеральным законодательством.

    По ее словам, Балицкий не может не знать, что освобождение от обязанностей члена избирательной комиссии, назначенного по представлению ЦИК, находится вне компетенции губернатора. Памфилова указала, что «единственное, что должен был сделать глава региона – это направить в ЦИК просьбу рассмотреть правомерность» увольнения.

    «При этом он должен был бы обосновать это вескими аргументами. Но таковых нет, а сами претензии по поводу декларации просто ничтожны, поскольку имеют исключительно характер технических ошибок и не являются поводом для проверки», – подчеркнула Памфилова. Она назвала действия главы региона «грубым вмешательством» в деятельность ЦИК и «авантюрой».

    «Очередной управленческий казус свидетельствует либо о грубом самоуправстве как отрыжке «порядков», царящих в соседней стране, либо о глубоком правовом невежестве как самого губернатора, так и его подчиненных, рождающих подобные правовые «шедевры» и выставляющих руководителя области на всеобщее посмешище. В связи со сложившейся ситуацией ЦИК направляет в Генпрокуратуру обращение с просьбой опротестовать акт очередного самоуправства Балицкого», – сообщила она.

    Ранее сам Балицкий завил, что освободил от обязанностей Катющенко из-за нарушения антикоррупционного законодательства в связи с утратой доверия. «Решение принято на основании доклада комитета по противодействию коррупции администрации губернатора и правительства Запорожской области», – приводит «Комсомольская правда» слова губернатора.

    23 октября 2025, 20:59 • Новости дня
    Чемезов рассказал, на каких самолетах россияне будут летать к 2030 году
    Чемезов рассказал, на каких самолетах россияне будут летать к 2030 году
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что к 2030 году корпорация рассчитывает выйти на выпуск 20 импортозамещенных самолетов Ил-114-300 в год, от десяти до 20 самолетов Ту-214, 20 SJ-100 и 36 МС-21.

    Чемезов уточнил, что если до 2030 года будет введен дополнительный цех, производство Ту-214 увеличится до 20 единиц ежегодно, передает ТАСС.

    Действующая редакция государственной программы развития авиационной отрасли предусматривает поставку 990 самолетов для гражданской авиации до 2030 года. В этот план включены 142 самолета SSJ New, 270 МС-21-310, 51 Ил-114-300 и 113 Ту-214. Кроме того, предусмотрена поставка 12 Ил-96-300, 105 ТВРС-44 «Ладога», 158 ЛМС-192 «Освей» и 139 ЛМС-901 «Байкал».

    Ожидается обновление комплексной программы развития авиаотрасли (КПГА) до конца этого года, сообщал ранее глава Минпромторга Антон Алиханов.

    Напомним, в сентябре в воздух поднялся первый импортозамещенный самолет SJ-100, построенный по серийным технологиям.

    24 октября 2025, 14:54 • Новости дня
    Захарова посоветовала Пугачевой прочитать книгу о конфликте на Украине
    Захарова посоветовала Пугачевой прочитать книгу о конфликте на Украине
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певице Алле Пугачевой и другим уехавшим россиянам стоит ознакомиться с книгой итальянского журналиста Элизео Бертолази об истории конфликта на Украине, заявила спикер МИД России Мария Захарова.

    Дипломат предложила отправить эту книгу Пугачевой и всем уехавшим из России, чтобы они «открыли глаза» и узнали правду о происходящем, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что обладатели европейских паспортов имеют привычку комментировать российские внутренние процессы, хотя не видят ситуации так глубоко, как автор книги, проживший в Донбассе 11 лет.

    «Вот те многие россияне, которые говорят, что они россияне, переживают за то, что происходит с нашей страной. Почему бы нам не отправить им эту книгу? Найдется же у нас пара десятков экземпляров. Вот, например, я думаю, что Пугачевой будет эта книга интересна. Пусть почитает», – заявила Захарова.

    Дипломат указала, что уехавшие из России граждане часто учат оставшихся, при этом основываясь на информации западных медиа. Она призвала их обратиться к опыту тех, кто уехал с Европы в Донбасс ради спасения других людей, а не собственной выгоды. По словам Захаровой, Бертолази провел в Донбассе 11 лет и описал увиденное в своей книге, в отличие от европейских политиков, которые не знают ситуацию изнутри.

    Ранее депутат Дмитрий Певцов выразил мнение, что Алла Пугачева больше не пользуется уважением в российском обществе, а ее популярность осталась в прошлом.

    24 октября 2025, 02:35 • Новости дня
    В Чечне рассказали, как будут бороться с женщинами без платков на головах
    В Чечне рассказали, как будут бороться с женщинами без платков на головах
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Помощник Главы Чеченской Республики – первый заместитель министра ЧР по делам молодежи Амир Сугаипов призвал чеченских женщин носить платки, чтобы соответствовать традиционному образу и обычаям республики, отметив, что с покрытой головой девушка выглядит достойнее.

    Власти Чечни призвали чеченских женщин носить платки, передает ИА «Чечня Сегодня».

    Сугаипов заявил, что с девушками, которые не будут прислушиваться к этим рекомендациям, будут проводиться разъяснительные беседы, в том числе с родителями.

    «Большинство девушек, которые распускают волосы и выходят без платка, думают, что так они красивее. Но это не так. С точки зрения эстетики, религии, чеченских адатов, традиций и обычаев – с покрытой головой девушка выглядит гораздо достойнее и красивее», – сказал он.

    По мнению Сугаипова, многие женщины полагают, что, наряжаясь подобным образом, они производят впечатление на парней, но, по его словам, ни один достойный мужчина, который чтит традиции, религию и уважает самого себя, «не будет гнаться за такими».

    Помощник главы Чечни подчеркнул, что сохранение порядка и нравственных устоев – общая задача всех жителей республики.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, верховный муфтий России высказался по поводу ношения платков и хиджабов. Представителям Чечни не следует участвовать в соревнованиях поп-ММА, заявил осенью 2024 года министр по физкультуре и спорту региона Ахмат Кадыров.

    24 октября 2025, 21:31 • Новости дня
    Российские ученые объяснили появление битума на месторождениях алмазов

    Ученые ГЕОХИ РАН: Битумы в алмазоносных кимберлитах оказались биогенного происхождения

    Российские ученые объяснили появление битума на месторождениях алмазов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ученые Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) пришли к выводу о биогенной природе битумов из кимберлитов якутской трубки «Мир».

    Уже при первых работах на месторождениях алмазов Якутии геологи обнаруживали битумы и газы, напоминающие нефть, сообщается на сайте Минобрнауки. В частности, в 1962 году на трубке Удачная произошел выброс воспламеняющегося газа с дебитом до 100 тыс. кубометров в сутки, а нефтепроявления были найдены и на руднике трубки Интернациональная. Эти факты однажды инициировали споры о возможном неорганическом происхождении нефти.

    В последние годы специалисты использовали современные методы – хромато-масс-спектрометрию и масс-спектрометрию изотопов углерода – для точного исследования органического вещества в кимберлитах. Научная группа делала акцент на биомаркерах, уникальных молекулах, связанных с живыми организмами прошлого.

    «Наиболее вероятным источником этого вещества мог быть древний планктон, в частности цианобактерии, а степень преобразованности органики отвечает главной фазе нефтеобразования. Изотопный состав углерода указывает на связь с цианобактериями», – отметил автор исследования Феликс Каминский.

    Доктор Каминский также подтвердил: анализ геоструктуры трубки показал, что битумы сконцентрированы в трещиноватых зонах, появившихся после внедрения магмы, и формирование битумов связано с поступлением нефти из окружающих осадочных пород с древним нефтегазовым песчаником.

    Ранее российские ученые разработали новый материал для 3D-принтеров.

    23 октября 2025, 21:21 • Новости дня
    В Госдуме предложили новый способ борьбы с телефонным мошенничеством
    В Госдуме предложили новый способ борьбы с телефонным мошенничеством
    @ Matthias Balk/DPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Во избежание случаев телефонного мошенничества возможное ограничение международной связи на стационарных домашних телефонах обсуждается как превентивная мера для защиты пенсионеров, сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский на совместном заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде и Совета по развитию финансового рынка при СФ.

    По словам Боярского, мошеннические звонки переместились с популярных мессенджеров на стационарные линии.

    «И вот там надо выключать международные звонки. И об этом говорят правоохранители, потому что это самые уязвимые люди – это пенсионеры. Они [мошенники] дозваниваются домой, потом могут по сценарию уточнить что-то, перейдя уже на сотовую связь. Но в принципе, я думаю, что надо идти по тому же пути и выключать, а кому надо – удобный механизм снятия этой возможности сделать», – приводит его слова ТАСС.

    Парламентарий обратил внимание и на проблему виртуальных телефонных станций, подчеркнув, что подобные сервисы позволяют злоумышленникам арендовать городские номера и представляться сотрудниками различных служб. Использование таких сервисов также должно ограничиваться.

    Боярский выразил надежду на скорое внедрение системы идентификации устройств по IMEI, что позволит гражданам привязывать сим-карты к определенным устройствам, исключая их использование в других телефонах. Такой шаг, по словам депутата, снизит риски перевыпуска карт и компрометации аккаунтов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России с 1 сентября за организацию передачи сим-карт и персональных данных для входа в аккаунт третьим лицам в Уголовном кодексе появилось отдельное наказание. Также в МВД объяснили интерес мошенников к корпоративным номерам компаний.

    24 октября 2025, 15:19 • Новости дня
    Набиуллина назвала сроки выхода экономики России из состояния перегрева

    Набиуллина: Российская экономика выйдет из перегрева в первой половине 2026 года

    Набиуллина назвала сроки выхода экономики России из состояния перегрева
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о прогнозе выхода экономики страны из состояния перегрева в первом полугодии 2026 года.

    «Экономика, по нашим оценкам, в первом полугодии следующего года выйдет из состояния перегрева. С учетом ее фактической динамики мы снизили прогноз по росту ВВП на этот год до 0,5-1%, в следующие годы рост ВВП ускорится», – сообщила она, передает ТАСС.

    Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что российская экономика плавно выходит из прошлогоднего перегрева.

    Министр финансов Антон Силуанов объяснял, почему сложные меры по охлаждению экономики необходимы для будущего снижения процентных ставок и роста доходов.

    24 октября 2025, 04:03 • Новости дня
    Ким Чен Ын заявил о восхождении на вершину развития корейско-российских отношений

    Ким Чен Ын заявил о вершине развития корейско-российских отношений

    Ким Чен Ын заявил о восхождении на вершину развития корейско-российских отношений
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава КНДР Ким Чен Ын выступил с речью на церемонии начала строительства Мемориального музея боевых подвигов северокорейских воинов в зарубежной военной спецоперации.

    «На этом пути, где пролита алая кровь, мы поднялись на великую вершину развития корейско-российских отношений, продолжающихся в течение двух столетий, и тем самым еще раз подтвердили глубокие непоколебимые корни истории сплоченности, убедились в еще более великом и светлом завтра», – приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Ким Чен Ын отметил, что прочность корейско-российских отношений серьезно проверена на поле боя, где сталкиваются справедливость и коварство всего мира.

    «Наши герои, беспощадные к агрессорам, и их сокрушительный дух разгромили свирепых неонацистов и привели лагерь международных противников к крайней тревоге и страху, а также защитили достоинство и благополучие братского народа, чем внесли огромный вклад в общее дело человечества в борьбе за справедливость и мир», – сказал он.

    Напомним, в 2024 году Россия и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предполагающий взаимную оборону.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поблагодарил КНДР и отметил, что вклад корейских воинов стал частью борьбы с неонацизмом. Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил о планах увековечить память героев КНДР в регионе. Министерство иностранных дел КНДР заявило о начале периода бурного развития отношений между Москвой и Пхеньяном.

    23 октября 2025, 23:10 • Новости дня
    Минобороны отвергло претензии Литвы о якобы нарушении воздушного пространства

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские истребители Су-30 23 октября совершили плановые учебно-тренировочные полеты над территорией Калининградской области, сообщило Минобороны России.

    «Полеты проходили в строгом соответствии с Правилами использования воздушного пространства над территорией Российской Федерации, от маршрута полета самолеты не отклонялись и не нарушали границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», – сказано в сообщении Telegram-канала Минобороны.

    Ранее власти Литвы заявили, что воздушное пространство страны якобы нарушили истребитель Су-30 и самолет-заправщик Ил-78, которые вошли в воздушное пространство Литвы на 700 м и через 18 сек покинули его, сообщал Sputnik Литва.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Варшаве заявили о подъеме военных истребителей после активности российской дальней авиации на Украине, указав на превентивный характер мер.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к готовности сбивать российские самолеты. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что любые попытки сбивать объекты, включая дроны, в небе над Россией будут считаться грубым нарушением суверенитета и повлекут серьезные последствия.

    23 октября 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин: Многодетные семьи должны стать нормой в России
    Путин: Многодетные семьи должны стать нормой в России
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики заявил, что многодетные семьи должны стать нормой в России.

    «Не раз говорил: семья, где растут трое и больше детей, должна стать нормой, естественным образом жизни в нашей стране», – заявил президент, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин подчеркнул, что государство не пойдет по пути поощрения хаотичной миграции, как это делают другие страны, которые сталкиваются с проблемами низкой рождаемости.

    В среду Кремль анонсировал участие Путина в заседании Совета по демографии.

    24 октября 2025, 02:05 • Новости дня
    В Госдуму внесли законопроект о привлечении резервистов к охране важных объектов

    В Госдуму внесен законопроект о привлечении резервистов к охране объектов

    Tекст: Ирма Каплан

    Гражданам, подписавшим контракт о пребывании в резерве, разрешат участвовать в спецсборах для защиты важных объектов, включая объекты энергетики и транспорта, сказано во внесенном в Госдуму законопроекте.

    Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о привлечении граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил, к участию в специальных сборах для защиты критически важных объектов, передает ТАСС.

    Документ предусматривает, что указанные меры затронут исключительно лиц, добровольно подписавших контракт о пребывании в резерве.

    Как подчеркнул начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский, «ни о какой мобилизации речь не идет». В сборах планируется задействовать наиболее подготовленных и патриотически настроенных резервистов.

    Нововведения позволяют по указу президента России направлять резервистов на специальные сборы для обеспечения охраны критически важных объектов и объектов жизнеобеспечения, включая энергетические и транспортные. Порядок таких сборов определит правительство.

    В Главном штабе отмечали, что резервистов нельзя путать с контрактниками-действующими военнослужащими.

    «Главное отличие резервистов от контрактников – совмещение пребывания в резерве с трудовой деятельностью по основному месту работы. Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц», – пояснил  Цимлянский.

    Также законопроект устанавливает для участников специальных сборов комплекс социальных гарантий, закрепленных за участниками военных сборов. Им будут предоставляться такие же социальные гарантии, компенсации, страховые выплаты и стандарты медицинского обеспечения, как у военнослужащих.

    В случае принятия и подписания закона новые нормы вступят в силу через 10 дней после его официальной публикации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в федеральный закон «Об обороне», которые расширяют возможности использования резервистов. В Генштабе разъяснили законопроект Министерства обороны о привлечении резервистов к защите объектов жизнеобеспечения.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто такие резервисты и как они служат.

    Герасимов сообщил о рекордном полете ракеты «Буревестник»
    США объявили о повышении пошлин на товары из Канады
    Суд Австрии собрался рассмотреть дело об экстрадиции экс-генерала СБУ
    Трамп присутствовал при подписании мирной декларации Таиланда и Камбоджи
    Минск сообщил о новом закрытии КПП Литвой без предупреждения
    Глава ЦБ Франции де Гало предрек стране «прогрессирующее долговое удушение»
    РЖД сообщили о возобновлении железнодорожного сообщения Алма-Ата – Москва

