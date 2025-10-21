Азербайджан снял ограничения на транзит грузов в Армению

С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.2 комментария
Алиев заявил о снятии ограничений на транзит грузов в Армению
Азербайджан принял решение снять все ограничения на транзит грузов в Армению, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев журналистам после переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане.
«Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению», – заявил Алиев, передает ТАСС.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал лидеров СНГ об установлении мира с Азербайджаном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявления о мирном договоре между Баку и Ереваном вызвали скепсис из-за несогласованности многих положений документа.
Премьер-министр Армении заявил, что между Арменией и Азербайджаном установились мирные отношения после подписания документов в США. Также Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили продвижение мирного процесса, уделяя внимание конструктивному диалогу и доверию.