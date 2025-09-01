Пашинян и Алиев обсудили мирную повестку между Арменией и Азербайджаном

Tекст: Ольга Иванова

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине и обсудили перспективы мирного урегулирования между Ереваном и Баку, передает ТАСС.

Пресс-служба армянского кабмина сообщила, что стороны подчеркнули важность конструктивного диалога, взаимного доверия и региональной стабильности.

В ходе переговоров лидеры двух стран отметили положительную динамику после недавнего саммита в Вашингтоне. В официальном сообщении отмечается: «Стороны обсудили повестку мирного урегулирования армяно-азербайджанских отношений, подчеркнув необходимость конструктивного диалога, взаимного доверия и региональной стабильности».

По итогам встречи стороны также обратили внимание на поддержку международного сообщества процесса продвижения мира и нормализации отношений. Особое значение придано позитивным тенденциям после парафирования соглашения о мире главами МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне.

Ранее в Вашингтоне лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.