Пашинян и Алиев обсудили мирную повестку между Арменией и Азербайджаном
В Китае премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили продвижение мирного процесса, акцентируя внимание на конструктивном диалоге и доверии.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине и обсудили перспективы мирного урегулирования между Ереваном и Баку, передает ТАСС.
Пресс-служба армянского кабмина сообщила, что стороны подчеркнули важность конструктивного диалога, взаимного доверия и региональной стабильности.
В ходе переговоров лидеры двух стран отметили положительную динамику после недавнего саммита в Вашингтоне. В официальном сообщении отмечается: «Стороны обсудили повестку мирного урегулирования армяно-азербайджанских отношений, подчеркнув необходимость конструктивного диалога, взаимного доверия и региональной стабильности».
По итогам встречи стороны также обратили внимание на поддержку международного сообщества процесса продвижения мира и нормализации отношений. Особое значение придано позитивным тенденциям после парафирования соглашения о мире главами МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне.
Ранее в Вашингтоне лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.