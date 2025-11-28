  • Новость часаПутин порассуждал о том, как зарплата влияет на счастье и эффективность человека
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    13 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    23 комментария
    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    6 комментариев
    28 ноября 2025, 23:43 • Новости дня

    Путин подписал закон с новыми условиями получения полиса ОМС мигрантами

    Tекст: Катерина Туманова

    Минимальный страховой стаж для получения полиса ОМС трудовыми мигрантами в России теперь увеличен с трех до пяти лет, нововведения затронут всех кроме высококвалифицированных специалистов.

    «...а также иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в иностранных коммерческих организациях, зарегистрированных на территории государства – члена Всемирной торговой организации, приобретают права в сфере обязательного медицинского страхования в полном объеме при уплате за них страхователями страховых взносов в течение не менее пяти лет)», – сказано в документе, подписанному президентом России Владимиром Путиным 28 ноября.

    С 1 января 2027 года вступит в силу порядок утверждения нормативов расходов и их согласования для территориальных фондов ОМС, включая случаи реализации ими функций страховых медицинских организаций, если последние отсутствуют в реестре на территории субъекта России.

    Дополнительно предусмотрено, что на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей станет возможно финансирование оказания медицинской помощи по программе ОМС за счет межбюджетных трансфертов, порядок и перечень медицинских организаций определит правительство России.

    Документ устанавливает право работников фонда ОМС на единовременную субсидию на приобретение жилья. Субсидия предоставляется один раз за всю работу в фонде, ее выплата финансируется из фонда текущих расходов ОМС и призвана компенсировать ограничения трудового и антикоррупционного законодательства.

    В договоры по финансовому обеспечению ОМС по решению комиссии могут добавляться дополнительные показатели оценки деятельности страховщиков, если такие показатели не предусмотрены типовой формой договора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале октября депутаты Госдумы предложили  аннулировать гражданство мигрантов, которые уклоняются от постановки на воинский учет. В Общественной палате предложили обязать мигрантов оплачивать медицинскую страховку при пересечении российской границы для снижения нагрузки на здравоохранение. Минздрав предложил расширить полномочия глав регионов в сфере ОМС.

    28 ноября 2025, 03:50 • Новости дня
    Трамп назвал «смехотворным» соотношение ледоколов России и США

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в ходе обращения к военнослужащим из Белого дома заметил, что США существенно отстают в плане ледокольного флота, отметив, что разница в числе кораблей, например, с Россией, «до смешного обидна».

    «У нас не было ни одного, теперь у нас один [ледокол]. У России 48, а у нас один. Да это просто смехотворно», – сказал Трамп в ходе трансляции из Белого дома.

    При этом американский лидер признал, что в США строительство одного ледокола будет по стоимости равноценно покупке 11 в Финляндии, что и было сделано в октябре американским правительством.

    «Мы заказали 11 ледоколов. Вы хотели построить один, но он стоил бы почти столько же, сколько 11. Причем каждый из этих 11 гораздо лучше, чем тот один. Не самая лучшая сделка», – отметил Трамп.

    В начале октября на встрече финским президентом Александером Стуббом Трамп объявил о закупке Штатами 11 ледоколов у Финляндии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп в начале октября рассказал о планах США закупить в Финляндии ледоколы, так как США эксплуатируют один действующий ледокол, построенный в 1976 году.

    Александр Воротников, доцент ИОН Президентской академии, координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики рассказал газета ВЗГЛЯД, почему США отстали в ледокольной гонке.

    Комментарии (20)
    27 ноября 2025, 23:55 • Новости дня
    Захарова призвала вызывать санитаров для «врунгильды» Каллас
    Захарова призвала вызывать санитаров для «врунгильды» Каллас
    @ Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась пониманием, почему госсекретарь США Марко Рубио отказался встречаться с главой евродипломатии Каей Каллас после заявления о нападении России на десятки стран.

    «Вызывайте санитаров. Я теперь понимаю, почему меня сегодня на брифинге журналисты попросили прокомментировать отказ Госсекретаря США Рубио с ней встречаться – это небезопасно», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Захарова также приложила видео к посту, на котором Каллас в ходе пресс-конференции по итогам Неформального совета по иностранным делам заявляет о России, нападающей на страны, а на некоторые по три-четыре раза.

    «За последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран, некоторые – три-четыре раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию», – говорит Каллас.

    «Может, эта врунгильда расскажет, сколько раз страны западных объединений нападали на суверенные государства? Хотя бы за последние 100 лет? Или ей для этого и суток не хватит?» – задается, резюмируя, вопросом Захарова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров призвал Каллас изучить историю. Каллас потребовала сократить численность армии России. Захарова отметила «редкий ум» Каллас после слов о привилегии поездок в ЕС.


    Комментарии (7)
    28 ноября 2025, 22:33 • Видео
    Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

    Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 01:31 • Новости дня
    Путин заявил о неизбежности сворачивания фронта для ВСУ
    Путин заявил о неизбежности сворачивания фронта для ВСУ
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    При повторении ситуации в Купянске на других направлениях СВО украинским военным придется пойти на сворачивание фронта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам поездки в Киргизию и саммита ОДКБ.

    «Здесь и кроются различия между теми на Западе, кто хочет добиться мира и как можно быстрее, даже ценой каких-то взаимных уступок, в том числе с украинской стороны. Потому что если все, что произошло в Купянске, будет происходить и на тех участках, о которых сейчас сказал, то сворачивание фронта будет неизбежным», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Напомним, ранее Путин предупредил Киев о том, что при отказе от предложений США события, аналогичные произошедшему в Купянске, будут повторяться на других ключевых участках фронта.

    Купянск в Харьковской области 20 ноября перешел под контроль российских войск. Минобороны впервые показало кадры освобождения города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер спрогнозировал обрушение линии ВСУ на Запорожском направлении и заявил, что Купянск полностью находится в руках военных России.

    Комментарии (2)
    28 ноября 2025, 04:45 • Новости дня
    В Госдуме заявили об эффекте «дела Долиной» с возвратом квартир
    В Госдуме заявили об эффекте «дела Долиной» с возвратом квартир
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Волна возвратов квартир продавцам от покупателей, которые стали заявлять о мошенниках, под влиянием которых совершалась сделка, началась после истории с певицей Ларисой Долиной, рассказала зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

    По ее словам, в действующем законодательстве отсутствует понятие «сделка под влиянием», «продавец под влиянием», а также не перечислено, какие признаки влияния мошенников должны быть предъявлены суду. По этой причине каждый суд принимает решение «в меру своих возможностей».

    «Наверное, эта волна, когда продавцы, объявляя себя продавцами под влиянием, начинают требовать квартиры обратно, и суды принимают такие решения, она действительно началась после «дела Долиной». У нас хоть и не прецедентное право, но суды смотрят на коллег. К сожалению, начали повторять эту историю», – сообщила Разворотнева в эфире «Дума ТВ».

    Напомним, дело о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной поступило в суд в июле. Прокуратура утвердила по нему обвинение, до этого следствие  завершило расследование дела. Суд решил, что Долина не понимала значения своих действий при продаже квартиры. В сентябре апелляционная инстанция признала  законным возвращение квартиры Долиной.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Росреестр предложил новые меры защиты покупателей жилья от мошенников. Депутаты предложили меры борьбы с мошенничеством «по схеме Долиной».

    Комментарии (31)
    28 ноября 2025, 19:10 • Новости дня
    Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp в России

    Роскомнадзор: WhatsApp может быть полностью заблокирован в России

    Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp в России
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) может быть полностью заблокирован на территории России, сообщил Роскомнадзор.

    В ведомстве отметили, что уже начали поэтапно вводить ограничения в отношении этого мессенджера, поскольку его сервис нарушает российские законы, передает РИА «Новости».

    В Роскомнадзоре подчеркнули, что WhatsApp используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против россиян. В ведомстве добавили, что мессенджер не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение преступлений на территории России.

    Если сервис продолжит игнорировать требования российского законодательства, его ожидает полная блокировка в России, говорится в заявлении ведомства. Роскомнадзор также порекомендовал россиянам переходить на отечественные мессенджеры для обеспечения безопасности своих данных: «Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров».

    Ранее пользователи сообщили о сбоях в работе WhatsApp в Москве. Депутат Госдумы Артем Кирьянов заявлял, что блокировка WhatsApp – вопрос времени.

    Комментарии (17)
    28 ноября 2025, 00:25 • Новости дня
    Посол Гончар в Бельгии заявил о подготовке ЕС и НАТО к большой войне с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    При том, что Россия не перестает заявлять об абсурдных обвинениях в якобы готовности напасть то на Евросоюз, то на НАТО, оба объединения всерьез готовятся к большой войне, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар на российско-белорусской презентации для дипкорпуса Брюсселя в посольстве России.

    «Натовцы, запугивая свое население несуществующими планами Кремля напасть на страны альянса, приступили, как бы безумно это ни выглядело, к подготовке большой войны с Россией. Еэсовцы проталкивают безудержную милитаризацию, хоронят изначальную концепцию единой Европы для мира и процветания, превращая ЕС в придаток НАТО», – заявил Гончар в рамках презентации на тему «Евразийская безопасность: вызовы и перспективы».

    Он отметил, что Европа при этом стремительно теряет глобальный вес и конкурентоспособность, передает его слова ТАСС.

    Посол указал на то, что Россия «не ищет конфронтации». Москва «вместе с единомышленниками работает над строительством единой архитектуры безопасности в Евразии», подчеркнул он.

    Напомним, президент России Владимир Путин еще на ПМЭФ в июне 2025 года заявлял, что заявления о намерении России напасть на страны Европы и НАТО, являются бредом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пять стран НАТО решили заминировать границы с Россией и Белоруссией. Газета Le Figaro сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон готов объявить добровольную военную службу в стране из-за страха перед Россией, и сделал это в четверг, 27 ноября, по сути объявив массовую подготовку французов к войне.

    Комментарии (6)
    28 ноября 2025, 14:50 • Новости дня
    Мерц: Орбан поехал в Россию без европейского мандата и одобрения ЕС
    Мерц: Орбан поехал в Россию без европейского мандата и одобрения ЕС
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в Москву без мандата на переговоры и одобрения от лидеров Европейского союза, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словении Робертом Голобом, прошедшей в Берлине, передает ТАСС.

    В ходе пресс-конференции Мерц напомнил, что Орбан ранее уже предпринимал подобные визиты. «Позиция Виктора Орбана нам уже давно известна. Это не первый его визит в Москву», – отметил Мерц, добавив, что предыдущая поездка венгерского премьера состоялась в период председательства Венгрии в Европейском совете.

    Канцлер подчеркнул, что Орбан «отправляется в Москву на переговоры, не имея мандата Европы и одобрения со стороны других лидеров Евросоюза». По словам Мерца, Орбан «придерживается собственных взглядов на прекращение конфликта, однако эти представления пока не воплотились в жизнь».

    Мерц также отметил, что если у кого-то есть предложения лучше, чем у остальных, это следует приветствовать, но выразил сомнение в успехе новой попытки Орбана в сравнении с прошлой.

    Напомним, в пятницу Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.

    Венгерский премьер заявил о продолжении сотрудничества Венгрии с Россией. Он также высказал надежду на успех мирных инициатив по Украине.

    Комментарии (11)
    28 ноября 2025, 15:42 • Новости дня
    Суд снял арест с квартиры Долиной в Москве
    Суд снял арест с квартиры Долиной в Москве
    @ Roman Denisov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Балашихинский городской суд снял арест с квартиры певицы Ларисы Долиной в Ксеньинском переулке в Москве, которую ранее признали вещественным доказательством по делу о мошенничестве.

    «Квартиру в Ксеньинском переулке, принадлежащую Долиной, возвратить по принадлежности», – постановил судья Евгений Паршин, передает ТАСС.

    Суд также удовлетворил ходатайство о возврате мобильного телефона, который считался вещественным доказательством на этапе предварительного расследования. Телефон был возвращен Полине Лурье, свидетельнице по делу, которая ранее купила квартиру у Долиной, но впоследствии была обязана через суд вернуть недвижимость певице.

    Ранее адвокат осужденного по делу Долиной заявил, что мошенники находятся за границей.

    Напомним, суд признал требования двух пострадавших по делу о мошенничестве с квартирой Долиной и оставил арест на имущество обвиняемых.

    До этого суд признал виновными четверых человек в мошенничестве с квартирой артистки на сумму 317 млн рублей и назначил им сроки от четырех до семи лет лишения свободы.

    Комментарии (25)
    28 ноября 2025, 19:54 • Новости дня
    Идущий в Новороссийск танкер загорелся «из-за внешнего воздействия»

    Идущий в Новороссийск танкер загорелся у берегов Турции «из-за внешнего воздействия»

    Идущий в Новороссийск танкер загорелся «из-за внешнего воздействия»
    @ Jens Battner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Танкер Kairos, шедший под флагом Гамбии в Новороссийск, загорелся у побережья Турции после внешнего воздействия, сейчас эвакуируют 25 членов экипажа, сообщает Главное управление мореходства Турции..

    Информация о пожаре на шедшем в Новороссийск танкере Kairos под флагом Гамбии поступила от Главного управления мореходства Турции, передает ТАСС. По данным ведомства, инцидент произошел в 28 морских милях от побережья провинции Коджаэли. Судно следовало в российский порт. Танкер шел без груза. Причиной пожара на борту стало внешнее воздействие.

    Турецкое мореходство подчеркнуло, что на момент происшествия состояние всех 25 членов экипажа оставалось удовлетворительным. Для эвакуации моряков направили спасателей, процесс идет под контролем властей. Администрация губернатора провинции Коджаэли также подтвердила информацию о возгорании на танкере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на танкере Swanlake в Мраморном море у берегов Стамбула произошла гибель российского моряка в результате отравления паром топлива.

    До этого на нефтеналивном танкере в порту Туапсе на Черном море возник пожар из-за падения обломков БПЛА.

    А пожар на нефтяном танкере MT Federal II в Индонезии привел к гибели десяти человек.

    Комментарии (10)
    28 ноября 2025, 01:01 • Новости дня
    Депутаты предложили выпустить банкноту номиналом 10 тыс. рублей

    Tекст: Катерина Туманова

    «Объективную необходимость» в выпуске банкноты номиналом 10 тыс. рублей ощутили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат ГД Роза Чемерис, которые направили обращение с этим предложением председателю Центрального Банка России Эльвире Набиуллиной.

    «Считаем, что в сложившихся условиях назрела объективная необходимость введения в оборот банкноты номиналом 10 тыс. рублей», – приводит РИА «Новости»  выдержку из обращения инициаторов идеи.

    По мнению авторов, наличие такой крупной купюры поможет гражданам и бизнесу сократить объемы наличности при крупных расчетах. Это, по их словам, снизит издержки на производство, пересчет, транспортировку и хранение денежных средств.

    Они считают, что вопросы внешнего вида банкнот имеют большое значение для общества. В связи с этим предложено провести всенародное голосование по выбору дизайна новой банкноты на портале «Госуслуги», чтобы обеспечить прозрачность процедуры.

    В обращении отмечается, что включение граждан в выбор символов повысит доверие к банковской системе и учтет общественное мнение при принятии важных решений.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, летом МВД пресекло сбыт фальшивых пятитысячных купюр в регионах России. Председатель комитета Госдумы Сергей Гаврилов объяснил, как распознать поддельную купюру и безопасно от нее избавиться. ЦБ объявил о выпуске новых купюр в 10 и 50 рублей, а также объяснил  отказ от выпуска пластиковых банкнот в России.

    Комментарии (14)
    28 ноября 2025, 17:54 • Новости дня
    Внебрачный сын Жириновского проиграл суд за наследство официальному сыну

    Внебрачный сын Жириновского Эйдельштейн проиграл суд за наследство Игорю Лебедеву

    Внебрачный сын Жириновского проиграл суд за наследство официальному сыну
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Одинцовский городской суд не удовлетворил иск внебрачного сына Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна к официальному наследнику Игорю Лебедеву о признании права собственности на недвижимость в подмосковном Дарьино.

    Эйдельштейн пытался доказать, что дом и земельный участок перешли ему по ипотечному договору непосредственно от Жириновского, передает «Московский комсомолец». Суд не принял во внимание его доводы, несмотря на то что несколько предыдущих судов уже подтвердили родственную связь истца с покойным лидером ЛДПР.

    Параллельно в медиапространстве обсуждается ситуация с автомобилем «Мерседес Майбах», который ранее принадлежал Жириновскому и был впоследствии передан Эйдельштейну. Эта служебная машина недавно появилась у офиса ЛДПР с видимыми повреждениями после предполагаемой аварии.

    Эйдельштейн сообщил изданию, что уже давно переписал автомобиль на один из фондов, но позже хотел вернуть его в свою коллекцию – эта попытка также не увенчалась успехом.

    Ранее суд отказал племянницам Жириновского в споре о наследстве.

    В июне прошлого года Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Олега Эйдельштейна о признании его сыном основателя и председателя ЛДПР Владимира Жириновского. Позже законный сын Жириновского Игорь Лебедев обжаловал это решение.

    Комментарии (4)
    28 ноября 2025, 18:50 • Новости дня
    Путин подписал закон о новых налоговых льготах для граждан

    Президент одобрил налоговые послабления многодетным, участникам СВО и ветеранам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин подписан закон, согласно которому, для семей с детьми, участников спецоперации на Украине и ряда других категорий граждан вводятся новые налоговые льготы, включая освобождение от транспортного и земельного налогов.

    Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении налоговых льгот отдельным категориям граждан, сообщает РИА «Новости». Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов и вносит обширные поправки в Налоговый кодекс, направленные на поддержку семей с детьми, участников спецоперации на Украине и других категорий граждан.

    Среди ключевых нововведений – освобождение участников СВО и членов их семей от транспортного и земельного налогов, по аналогии с имуществом физических лиц. Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры Ордена Славы и ветераны боевых действий также освобождены от транспортного налога на одно выбранное транспортное средство.

    Многодетные семьи получат дополнительные налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество. При расчете стандартного вычета на детей теперь будут учитываться доходы, исчисленные с начала года только по основной налоговой базе, что уточняет порядок получения льготы.

    Единовременные компенсационные выплаты участникам программы «Земский тренер» теперь не облагаются НДФЛ. Кроме того, расширены меры поддержки для тех, кто тратит средства на занятия физкультурой и спортом, – вычет можно оформить и на оплату занятий родителей-пенсионеров.

    Физические лица освобождаются от имущественных и земельных налогов по объектам на территориях с введенными режимами чрезвычайной ситуации или контртеррористической операции, если власти приняли решение о временном отселении жителей. При продаже жилья с целью улучшения жилищных условий льготой по НДФЛ смогут воспользоваться семьи с несовершеннолетними, недееспособными детьми или теми, у кого ребенок родился после сделки, но до конца апреля следующего года.

    Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России подписал закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом.

    До этого глава государства подписал закон об отмене НДС на вклады в металлах.

    24 ноября ФНС начала рассылать напоминания об уплате имущественных налогов.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 17:12 • Новости дня
    Human Rights Watch признали нежелательной организацией в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Организация Human Rights Watch, Inc. из США включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

    В перечне Минюста России Human Rights Watch стала 279-й структурой с этим статусом, передает РИА «Новости». В списке также оказалась компания GSC Game World, известная как разработчик компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R.

    Ранее Генеральная прокуратура России объявила нежелательной деятельность украинской компании GSC Game World.

    В июле Минюст включил институт Андрея Сахарова в реестр иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны.

    Комментарии (4)
    28 ноября 2025, 21:12 • Новости дня
    Юрист предложила способы защиты покупателей жилья от «схемы Долиной»

    Юрист Васильева оценила идею ввести в России «период охлаждения» при покупке квартиры

    Юрист предложила способы защиты покупателей жилья от «схемы Долиной»
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Похожие меры были приняты ранее в сфере кредитования и зарекомендовали себя отлично», – казала газете ВЗГЛЯД доцент Финансового университета, практикующий юрист Оксана Васильева, комментируя предложение ввести в России «период охлаждения» во время покупки квартиры. Она также назвала другие способы, которые могут обезопасить покупателя при совершении сделок на вторичном рынке жилья.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести в России «период охлаждения» до семи дней при покупке недвижимости. Предполагается, что данная мера поможет снизить риски мошенничества и защитить участников рынка от «схемы Долиной».

    «В связи с огромным количеством мошеннических действий на рынке недвижимости введение «периода охлаждения» до семи дней может снизить риски, но наверное полностью не избавит от мошеннических действий со стороны «бабушек-предпринимателей». Я оцениваю данную инициативу положительно, потому что похожие меры были приняты ранее в сфере кредитования и зарекомендовали себя отлично», – говорит Васильева.

    Однако, отмечает специалист, уменьшить риски на рынке недвижимости можно и другими методами. Например, тщательно проверять продавца, использовать для оплаты аккредитив, запрашивать справку по форме №9 об отсутствии зарегистрированных лиц, прибегнуть к титульному страхованию, а также потребовать от родственников продавца письменное заявление о том, что они видят – продавец не находится под влиянием третьих лиц. И конечно же необходимо помнить о том, что сделку лучше заверить нотариально под видеозапись.

    «Существуют определенные признаки влияния мошенников. В суде необходимо будет предъявить доказательства изъятия имущества в пользу других лиц, а также факт перехода права собственности на имущество к другим лицам. Также нужно подтвердить наличие ущерба. Часто мошенники злоупотребляют доверием, то есть  используют с корыстной целью доверительные отношения с владельцем недвижимости», – делится юрист.

    Она призывает помнить, что перечисленные обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничества. В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо намеревалось совершить незаконные действия, нанести ущерб и завладеть чужим имуществом.

    «Преступник мог еще и подделать документы для того, чтобы ввести в заблуждение собственника имущества. Подделка официального документа может быть дополнительно квалифицирована как приготовление к мошенничеству, если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что виновный намеревался использовать поддельный документ при совершении мошенничества», – подчеркивает Васильева.

    В данных делах суд, продолжает специалист, может назначать судебно-психиатрическую экспертизу, по результатам которой установить мог ли продавец понимать значение своих действий и руководить ими при заключении договора купли-продажи квартиры. Чаще всего добросовестность и осмотрительность становятся предметом оценки, влияющей на  решение принятое в судебном процессе.

    В последние месяцы многие покупатели квартир на вторичном рынке остались без жилья. Суть схемы заключается в том, что продавец квартиры (часто пожилой человек, введенный в заблуждение мошенниками) после продажи жилья подает в суд иск о признании сделки недействительной, утверждая, что он не осознавал своих действий или находился под давлением. В результате судебного решения квартира может быть возвращена первоначальному владельцу, а добросовестный покупатель остается без жилья и, зачастую, без денег, поскольку взыскать средства с мошенников или продавца не удается. «Схемой Долиной» этот вид мошенничества стали называть после громкой истории с народной артисткой Ларисой Долиной, которая продала свою квартиру в Москве, а затем через суд добилась отмены сделки, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий.

    Ранее зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что в российском законодательстве отсутствует понятие «сделка под влиянием» и «продавец под влиянием».

    Комментарии (5)
    28 ноября 2025, 21:40 • Новости дня
    Сийярто раскрыл подробности энергетических договоренностей Путина и Орбана

    Сийярто: Путин и Орбан договорились сохранить поставки газа и нефти в Венгрию

    Сийярто раскрыл подробности энергетических договоренностей Путина и Орбана
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия продолжит обеспечивать Венгрию необходимыми объемами газа и нефти по нефтепроводу «Дружба» и газопроводу «Турецкий поток», сохраняя стабильность поставок, сообщил по итогам встречи в Кремле лидеров двух стран глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Россия и Венгрия договорились продолжить поставки газа и нефти в прежних объемах, передает Interfax. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров премьера Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что энергетическая безопасность Венгрии гарантирована.

    «Президент Путин подтвердил, что Россия поставит оговоренные объемы газа и нефти вовремя, по нефтепроводу «Дружба» и газопроводу «Турецкий поток», – написал Сийярто в соцсети Х.

    Также по итогам встречи стороны договорились значительно ускорить строительство АЭС «Пакш». Министр отметил, что все технические приготовления идут по графику, а работы на объекте начнутся 5 февраля, что он назвал важным шагом к долгосрочному, стабильному и доступному энергоснабжению Венгрии.

    В вопросе урегулирования ситуации на Украине Сийярто заявил, что Венгрия остается сторонником мира. Он отметил, что, по словам Владимира Путина, в случае проведения мирного саммита он может пройти в Будапеште.

    Сийярто также подчеркнул суверенитет Венгрии и самостоятельность ее внешней политики. Он добавил, что сотрудничество с Россией строится на взаимном уважении и учете реальных потребностей в энергетической сфере, а прошедшая встреча еще больше укрепила эти связи.

    Напомним, встреча Путина и Орбана в Кремле продлилась почти четыре часа. Виктор Орбан заявил о продолжении сотрудничества Венгрии с Россией и выразил надежду на успех мирных инициатив по Украине.

    Комментарии (0)
    Прибалтика и Финляндия не выдержали санкций против России

    Экономики стран Балтии и Финляндии испытывают серьезное напряжение из-за собственных европейских санкций. К ним больше не ездят туристы, бизнес не инвестирует, порты и автомобильные компании теряют грузы. Жить без российских туристов, инвесторов и бизнесменов оказалось не так-то просто. Поэтому они просят денег на возмещение потерь от антироссийских санкций. Подробности

    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом

    «Концепция мира», вызвавшая шок у руководства Украины и ЕС, была составлена в узком кругу доверенных лиц президента США. Те, кто ее продвигает, тоже имеют особые отношения с Дональдом Трампом. Оказалось, что превозмочь противодействие американских элит реально только в том случае, если решать вопросы войны и мира внутри одной семьи. Подробности

    Перевооружение стран ОДКБ станет вкладом в безопасность России

    Владимир Путин предложил странам ОДКБ масштабное обновление военного арсенала за счет российской техники, доказавшей свою надежность в боевых условиях. По его словам, Москва сосредоточит свои усилия на повышении боеспособности коллективных сил организации. Как говорят эксперты, Россия сможет предложить партнерам широчайшую номенклатуру военной продукции, которая дешевле и эффективнее западных аналогов. Подробности

    Италия подыгрывает Вашингтону и заигрывает с Москвой

    «Итальянцы хитрят». Такими словами эксперты комментируют неожиданное признание руководства Италии в том, что «для заключения мирного соглашения Европа должна снять свои собственные санкции» против России. Как понимать подобное заявление и почему вряд ли в Москве на него серьезно отреагируют? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

      Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

    • Европа придумала, чем дать России взятку

      Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    • Китай и Япония на пути к войне

      Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

