Путин подписал закон с новыми условиями получения полиса ОМС мигрантами

Tекст: Катерина Туманова

«...а также иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в иностранных коммерческих организациях, зарегистрированных на территории государства – члена Всемирной торговой организации, приобретают права в сфере обязательного медицинского страхования в полном объеме при уплате за них страхователями страховых взносов в течение не менее пяти лет)», – сказано в документе, подписанному президентом России Владимиром Путиным 28 ноября.

С 1 января 2027 года вступит в силу порядок утверждения нормативов расходов и их согласования для территориальных фондов ОМС, включая случаи реализации ими функций страховых медицинских организаций, если последние отсутствуют в реестре на территории субъекта России.

Дополнительно предусмотрено, что на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей станет возможно финансирование оказания медицинской помощи по программе ОМС за счет межбюджетных трансфертов, порядок и перечень медицинских организаций определит правительство России.

Документ устанавливает право работников фонда ОМС на единовременную субсидию на приобретение жилья. Субсидия предоставляется один раз за всю работу в фонде, ее выплата финансируется из фонда текущих расходов ОМС и призвана компенсировать ограничения трудового и антикоррупционного законодательства.

В договоры по финансовому обеспечению ОМС по решению комиссии могут добавляться дополнительные показатели оценки деятельности страховщиков, если такие показатели не предусмотрены типовой формой договора.

