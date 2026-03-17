Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО. Перед вертолетным десантом на Харк могут попытаться проникнуть американские «тюлени» и израильские диверсанты.
Главу кубанского минздрава Филиппова заподозрили в мошенничестве
Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов задержан силовиками по подозрению в мошенничестве, сообщил источник в правоохранительных органах.
Следствие вменяет чиновнику использование служебного положения и бюджетных средств в корыстных целях, сказал собеседник РИА «Новости».
По данным источника, подозреваемый незаконно обогатился на сумму свыше 1 млрд рублей. С 2013 года он приобретал дорогостоящую недвижимость, оформляя ее на себя и своих близких родственников.
До этого главу Клинического центра профилактики и борьбы со СПИДом в Краснодарском крае заключили под стражу за хищение бюджетных средств. Генеральная прокуратура России направила в суд иск об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя губернатора региона Анны Миньковой.