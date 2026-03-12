С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.0 комментариев
ФСБ: Главврача центра борьбы со СПИДом на Кубани арестовали за хищения
Руководителя Клинического центра профилактики и борьбы со СПИДом в Краснодарском крае заключили под стражу за фиктивное трудоустройство близких и хищение бюджетных средств, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Обвиняемый, по версии следствия, с использованием своего служебного положения фиктивно трудоустроил в больницу своих близких родственников и знакомых с целью начисления им зарплат, пояснили в спецслужбе, передает ТАСС.
Фактически эти люди не работали, но получали стаж и премии, что нанесло региональному Минздраву ущерб более 8 млн рублей. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.
Врачу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
