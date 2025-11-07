В Татарстане уволили главврача наркологического диспансера за хищения

Главврач наркодиспансера в Татарстане уволен за хищение 4 млн рублей

Tекст: Вера Басилая

Главврач наркологического диспансера Набережных Челнов Рамиль Сатдаров был уволен по требованию прокуратуры Татарстана из-за утраты доверия, сообщается на сайте прокуратуры Татарстана. Общая сумма причиненного учреждению ущерба превысила 4 млн рублей.

Прокуратура выяснила, что с 2017 года по май 2025-го Сатдаров систематически совершал противоправные действия в сговоре с неустановленными лицами. Проверка показала, что одним из способов хищения стала фиктивная прибавка к зарплате сотрудников без увеличения их нагрузки, что нанесло учреждению ущерб не менее 3 млн рублей.

С декабря 2023-го по февраль 2025 года на имя одной из сотрудниц по поддельным документам было начислено 563 тыс. рублей, которыми, по данным прокуроров, воспользовался сам Сатдаров. Также с мая 2020-го по апрель 2025 года он фиктивно трудоустроил инженера на полставки, получая за него зарплату в размере не менее 780 тыс. рублей.

После проведения проверки прокуратура внесла представление об увольнении главврача, он был отстранен от должности.

