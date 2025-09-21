Минздрав предложил расширить полномочия глав регионов в сфере ОМС

Tекст: Алексей Дегтярев

Главам регионов предлагается предоставить право принимать решения о выполнении территориальным фондом функций страховых медицинских организаций, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Целью изменений является обеспечение бесплатной медицинской помощи гражданам и урегулирование прав иностранцев и лиц без гражданства, временно находящихся и работающих в России.

Законопроект устанавливает механизм информационного взаимодействия между Фондом пенсионного и социального страхования и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования для учета данных о застрахованных иностранцах и лицах без гражданства. Минздрав подчеркнул, что механизмы защиты прав граждан на медпомощь будут отражены в соответствующих документах.

С 1 января 2027 года Федеральный фонд ОМС получит право утверждать порядок согласования финансовых нормативов, используемых территориальными фондами. Документ закрепляет подробности финансового обеспечения медицинской помощи для застрахованных лиц, в том числе неработающих, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, учитывая особенности этих субъектов.

В пресс-службе добавили, что предусмотрено продление ряда статей закона № 326-ФЗ, регулирующих вопросы финансовой поддержки территориальных и федерального фондов, включая оплату труда медицинских работников и решение кадровых проблем.

Также законопроект предусматривает стимулирующие выплаты сотрудникам за выявление онкологических заболеваний при профилактических осмотрах населения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил пересмотреть условия ОМС для неработающих россиян.

Член СПЧ Александр Брод в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что вопрос ограничения ОМС можно предусмотреть для тех, кто сознательно уходит от выплаты налогов, имея реальный доход.