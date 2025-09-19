В СПЧ оценили идею пересмотреть условия ОМС для неработающих граждан

Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?5 комментариев
В СПЧ допустили ограничения услуг ОМС для неплательщиков налогов
«Вопрос ограничения ОМС можно предусмотреть для тех, кто сознательно уходит от выплаты налогов, имея реальный доход», – сказал газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод, комментируя предложение мэра Москвы Собянина пересмотреть условия ОМС для неработающих граждан.
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил пересмотреть условия ОМС для неработающих россиян. Он уточнил, что считает несправедливым, что у «лоботрясов» и занятых граждан одинаковые условия, и предположил, что это может поощрять уклонение от выхода на рынок труда, создавая дефицит кадров.
«Статья 41 Конституции Российской Федерации закрепляет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Согласно пункту 1 этой статьи, каждый имеет такое право, а медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов и других поступлений», – говорит Брод.
Он подчеркивает, что неработающие граждане бывают разные. Кто-то не оформлен официально, но работает. Здесь уже вопросы ответственности за уход от выплаты налогов. Кого-то обманули мошенники, отобрали квартиру, жестоко избили и человек стал нетрудоспособным и превратился в бомжа. Кто-то накопил состояние и живет на даче, исправно платя налоги.
«Есть те же свободные художники, которые не оформлены официально и работают по гражданско-правовым договорам, создавая произведения литературы, живописи, также исправно оплачивая налоги. Я думаю, вопрос ограничения ОМС можно предусмотреть для тех, кто сознательно уходит от выплаты налогов, имея реальный доход», – заключил Брод.
