В СПЧ оценили идею пересмотреть условия ОМС для неработающих граждан

В СПЧ допустили ограничения услуг ОМС для неплательщиков налогов

Tекст: Татьяна Косолапова

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил пересмотреть условия ОМС для неработающих россиян. Он уточнил, что считает несправедливым, что у «лоботрясов» и занятых граждан одинаковые условия, и предположил, что это может поощрять уклонение от выхода на рынок труда, создавая дефицит кадров.



«Статья 41 Конституции Российской Федерации закрепляет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Согласно пункту 1 этой статьи, каждый имеет такое право, а медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов и других поступлений», – говорит Брод.

Он подчеркивает, что неработающие граждане бывают разные. Кто-то не оформлен официально, но работает. Здесь уже вопросы ответственности за уход от выплаты налогов. Кого-то обманули мошенники, отобрали квартиру, жестоко избили и человек стал нетрудоспособным и превратился в бомжа. Кто-то накопил состояние и живет на даче, исправно платя налоги.

«Есть те же свободные художники, которые не оформлены официально и работают по гражданско-правовым договорам, создавая произведения литературы, живописи, также исправно оплачивая налоги. Я думаю, вопрос ограничения ОМС можно предусмотреть для тех, кто сознательно уходит от выплаты налогов, имея реальный доход», – заключил Брод.

Ранее экономист Надежда Капустина рассказала о малоизвестных услугах по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), доступных всем гражданам. Среди них лечение акне и экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).