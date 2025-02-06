Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.0 комментариев
Эксперт раскрыла малоизвестные услуги по ОМС
Экономист Капустина назвала ЭКО и лечение акне среди услуг ОМС
Экономист Надежда Капустина выделила лечение акне и экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) среди малоизвестных бесплатных услуг, доступных россиянам по полису обязательного медицинского страхования.
Эксперт рассказала о малоизвестных услугах, доступных россиянам в рамках обязательного медицинского страхования, передает «Лента.ру».
По ее словам, россияне могут получить лечение акне, партнерские роды, септопластику, вагинопластику, ЭКО и массаж в некоторых случаях бесплатно.
Капустина уточнила, что по полису ОМС также можно получить путевку на санаторно-курортное лечение. Это право имеют ветераны и участники Великой Отечественной войны, участники боевых действий, дети-инвалиды и инвалиды всех групп.
Обычный гражданин также может воспользоваться этим, если терапевт даст рекомендацию на реабилитацию после травмы или перенесенного заболевания.
Для получения путевки на санаторно-курортное лечение необходимо пройти врачебную комиссию, которая примет окончательное решение о предоставлении путевки за счет средств ОМС. Массаж по ОМС также доступен после травмы и по рекомендации врача, отметила Капустина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав предложил изменить госгарантии бесплатной медицинской помощи, впервые включив нормативы на посещение центров здоровья и проведение диспансеризации.
Напомним, в России утвердили программу бесплатной медпомощи на 2025-2027 годы.