Минздрав внес новые процедуры в проект госгарантий бесплатной медпомощи на 2025-2027 годы

Tекст: Вера Басилая

В проекте предложено ввести нормативные объемы медпомощи на посещение центров здоровья, охватив 5% работающего населения, и выделить на это 4,4 млрд рублей. Также планируется увеличить финансирование диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья, охватив 32% населения в возрасте 18-49 лет, что потребует 42,9 млрд рублей в 2025 году, передает РБК.

Проектом также предусмотрены новые нормативы для сердечно-сосудистых операций и других высокотехнологичных манипуляций. Например, стентирование коронарных артерий и имплантация кардиостимуляторов. В программу включены новые виды операций по ОМС, такие как замена нейростимуляторов и коррекция сердечного ритма.

Минздрав также отметил увеличение нормативов по медицинской реабилитации и экстракорпоральному оплодотворению. Увеличены средние нормативы объема помощи по профилю «Медицинская реабилитация» и планируется провести 103 тыс. случаев ЭКО. Нормативы тестирования на COVID-19 исключены из программы.

Эксперты обратили внимание на проблемы с финансированием и доступностью инновационных препаратов, указав на проблему включения новых лекарств в программы ОМС. В Минздраве заявили, что с включением препаратов в список ЖНВЛП они будут учтены в схемах лечения.

Кроме того, в рамках нацпроекта планируется значительно увеличить нормативы помощи для больных гепатитом С и организовать выдачу лекарств на дому. Однако лечение гепатита В у ВИЧ-положительных пациентов не включено в программу, что вызывает обеспокоенность экспертов.

Минздрав ранее анонсировал программу госгарантий, предусматривающую увеличение медпомощи для онкобольных и использование искусственного интеллекта в диагностике.

В программе 2023 года были заложены новые направления в плане мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С до 2030 года, а также с разрабатываемым федеральным проектом «Борьба с сахарным диабетом».

