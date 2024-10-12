В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.11 комментариев
Минздрав РФ подготовил программу бесплатной медпомощи на 2025-2027 годы
Министерство здравоохранения РФ разработало программу госгарантий медпомощи на три года
Минздрав РФ анонсировал программу госгарантий, предусматривающую увеличение медпомощи для онкобольных и использование искусственного интеллекта в диагностике.
Министерство здравоохранения РФ разработало проект постановления о программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2025-2027 годы, сообщает ТАСС.
Программа направлена на достижение целей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
В документе предусмотрено лечение более 33 тыс. больных вирусным гепатитом C и увеличение объема медпомощи для онкобольных на 18% в дневном стационаре и на 12,7% в круглосуточном.
Планируется провести комплексное обследование более 19 млн граждан репродуктивного возраста, а также выполнить более 103 тыс. случаев экстракорпорального оплодотворения, что на 13% больше результатов текущего года.
В рамках программы также расширят возможности использования технологий искусственного интеллекта для медицинской диагностики, включая маммографию и компьютерную томографию.
В пресс-службе министерства подчеркнули, что в 2023 году был достигнут значительный рост субвенций – на 116,7%, составивших 519,5 млрд рублей. Также предусмотрен рост затрат на 17,4% на оказание медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС федеральными медицинскими организациями.
Ранее директор департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России Иван Деев сообщил, что только 35,7% россиян имеют нормальную массу тела, экономический ущерб от ожирения достигает 4% от ВВП.