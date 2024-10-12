Минздрав РФ подготовил программу бесплатной медпомощи на 2025-2027 годы

Министерство здравоохранения РФ разработало программу госгарантий медпомощи на три года

Tекст: Денис Тельманов

Министерство здравоохранения РФ разработало проект постановления о программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2025-2027 годы, сообщает ТАСС.

Программа направлена на достижение целей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В документе предусмотрено лечение более 33 тыс. больных вирусным гепатитом C и увеличение объема медпомощи для онкобольных на 18% в дневном стационаре и на 12,7% в круглосуточном.



Планируется провести комплексное обследование более 19 млн граждан репродуктивного возраста, а также выполнить более 103 тыс. случаев экстракорпорального оплодотворения, что на 13% больше результатов текущего года.

В рамках программы также расширят возможности использования технологий искусственного интеллекта для медицинской диагностики, включая маммографию и компьютерную томографию.

В пресс-службе министерства подчеркнули, что в 2023 году был достигнут значительный рост субвенций – на 116,7%, составивших 519,5 млрд рублей. Также предусмотрен рост затрат на 17,4% на оказание медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС федеральными медицинскими организациями.

Ранее директор департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России Иван Деев сообщил, что только 35,7% россиян имеют нормальную массу тела, экономический ущерб от ожирения достигает 4% от ВВП.