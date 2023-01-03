В России утвердили программу госгарантий бесплатной медпомощи на три года

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

На сайте правительства сообщается, что в программе 2023 года заложены новые направления в плане мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С до 2030 года, а также с разрабатываемым федеральным проектом «Борьба с сахарным диабетом».

Отмечается, что в рамках программы предусмотрено развитие медицинской реабилитации, в том числе оказание такой помощи на дому и предоставление пациентам необходимых медицинских изделий.

При этом в программу включены положения о порядке финансирования затрат медицинских организаций на оказание помощи больным гепатитом С.

Кроме того, программа разработана с учетом внедрения мероприятий по раннему выявлению сахарного диабета и освоению современных методов его лечения. В частности, запланировано обеспечение пациентов необходимыми препаратами и средствами диагностики, а также открытие и развитие специальных школ для людей, страдающих диабетом.