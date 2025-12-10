Сцены с Долиной сохранили в новогодней комедии «Невероятные приключения Шурика»

Tекст: Валерия Городецкая

Ранее в СМИ обсуждалась информация о возможном исключении эпизода с певицей из-за громкого скандала вокруг ее московской квартиры стоимостью 112 млн рублей, однако эти слухи не подтвердились. Несмотря на волну «отмен» в интернете, создатели картины не стали пересматривать участие певицы, передает Ura.Ru со ссылкой на «КП-Петербург».

Героиня Долиной– строгий главный бухгалтер банка и двоюродная тетя антагониста фильма товарища Саахова. В фильме героиня Долиной показана как влиятельная женщина, которая ценит деньги, порядок и власть, уточняется в материале. В одном из ключевых моментов она исполняет композицию Инстасамки «За деньги – да!» в необычной джазово-корпоративной стилистике.

Помимо Долиной, в проекте снялись Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Гарик Мартиросян и другие популярные участники ТНТ. Российская премьера фильма состоится 11 декабря, а телеканал ТНТ покажет специальную версию ленты в ночь на 31 декабря.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов предложил внести песню Ларисы Долиной «Погода в доме» в официальный стоп-лист, а также заявил о необходимости полного бойкота концертов артистки.

Напомним, Долина смогла вернуть проданную квартиру через суд, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий. После этого покупатели квартир на вторичном рынке столкнулись с возвратом жилья продавцами через суд. Эта схема получила название «схема Долиной».