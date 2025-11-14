Tекст: Елизавета Шишкова

Рейтинг военной мощи мировых держав опубликовал РБК, ссылаясь на данные Global Firepower, размещенные The Business Insider. Согласно исследованию, Россия заняла второе место, уступив только Соединенным Штатам, а третью строчку занимает Китай с идентичным индексом силы, но меньшими показателями по отдельным категориям.

Россия уступила первое место по числу самолетов, вертолетов и танков, но обогнала другие страны по показателям самоходной и буксируемой артиллерии, РСЗО и средствам минной борьбы. Ядерный потенциал РФ при расчетах не учитывался, учитывалась исключительно конвенциональная мощь армии.

Методика PowerIndex основывается на анализе таких факторов, как численность войск, количество военной техники, оборонный бюджет, наличие природных ресурсов, состояние логистики и география страны. Мощь российской армии была оценена в 0,0788 против 0,0744 у США. Идеальный показатель недостижим, о чем сделана специальная оговорка.

В пятерку самых мощных армий также вошли Индия и Южная Корея. Замыкают десятку Великобритания, Франция, Япония, Турция и Италия, а Украина занимает 20-е место.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американцы осознают, что одна новейшая русская ракета может стоить больше сотни или тысячи обычных.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что новые виды вооружений разрабатываются для создания надежного защитного щита.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия развивает свой ядерный и стратегический потенциал без намерений кого-то запугивать.