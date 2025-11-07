Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений

Владимир Путин поручил собрать информацию, провести анализ и внести предложения о возможном возобновлении испытаний ядерного оружия. Ранее в ходе совещания Совбеза министр обороны Андрей Белоусов заявил о необходимости безотлагательно начать подготовку к новым ядерным испытаниям на полигоне Новая Земля.

Министр обороны также рассказал, что США в октябре провели учения Global Tender 2025 с отработкой превентивного ядерного удара по России, подчеркнув, что действия Вашингтона однозначно свидетельствуют о том, что американцы активно наращивают стратегические наступательные вооружения. А возможный отказ Вашингтона от моратория на ядерные испытания может стать шагом к разрушению системы глобальной стратегической стабильности в мире.

Все это стало реакцией на недавние заявления президента США Дональда Трампа о том, что США проведут ядерные испытания «незамедлительно», поскольку то же делают другие страны. Позднее он уточнил, что имеет в виду Россию и Китай.

Стоит разобраться, что может иметься в виду под «ядерными испытаниями».

В Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), принятом Генассамблеей ООН в 1996 году, об этом говорится четко – запрещаются любые ядерные взрывы как в военных, так и в мирных целях, на земле, в космосе, под землей, под водой. Касается ли это испытаний носителей ядерного оружия, но без самой ядерной боевой части – вопрос дискуссионный, в договоре об этом прямо не говорится.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заверил, что испытание крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой не является ядерным. Между тем очевидно, что слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний армией США являются ответом на пуск именно «Буревестника».

Вообще, американцы тоже проводят испытания, которые при желании можно назвать «ядерными». На днях стало известно, что США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minutеman III, являющейся главным оружием наземной компоненты американской ядерной триады. Без ядерной боеголовки. Многие СМИ как-то резко заговорили о том, что это и есть анонсированные Трампом ядерные испытания. Но американцы несколько раз в год испытывают имеющиеся межконтинентальные баллистические ракеты. В последний раз аналогичные учения проводились в мае, в прошлом году – дважды.

Формально, ДВЗЯИ не нарушен. Но тут вопрос не в том, есть взрыв или нет (в конце концов, ядерные взрывы давно моделируются компьютером), а в том, с какой целью проводятся пуски ракет.

Одно дело – проводить пуски с целью проверки технической готовности систем сдерживания, как это делает Россия, другое – устраивать учения с отработкой сценариев ядерных ударов.

Тут можно вспомнить и упомянутые Белоусовым учения Global Tender 2025, и регулярно отрабатываемые американскими стратегическими бомбардировщиками (часть ядерной триады) ударов ракетами по российским объектам – пусть из нейтрального воздушного пространства, но у самых российских границ.

Между тем о том, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов, президент России говорил еще в начале 2023-го. Владимир Путин тогда заявил, что Министерство обороны и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если это первыми сделают США.

Сделают они это или нет – пока вопрос. Стоит напомнить, что натурных испытаний США не проводили с 1992 года. Вернуться к ним «незамедлительно», как того хочет Трамп – нереально. Самый известный полигон в Неваде, по оценкам экспертов, давно пришел в негодность, на его восстановление потребуется время. Еще хуже – с кадрами, которых более тридцати лет в США просто не готовили. Обо всем этом исчерпывающе пишет The Washington Post. Стоит также отметить, что у Штатов есть проблемы с обогащением урана, иначе бы они не зависели столь критически от поставок из России.

Так как тогда понимать заявления Трампа? Может, он просто не понимает, о чем говорит? Исходя из его безапелляционных заключений, что у США больше всех ядерного оружия, а Россия только на втором месте – можно предположить, что он банально некомпетентен. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, по состоянию на январь 2020 года на вооружении США находилось 5800 ядерных боеголовок, России – 6375.

К тому же США безнадежно отстали в области тактического ЯО, впрочем, это отдельная тема.

Проблема, собственно, в том, что после окончания холодной войны и подписания договоров, очертивших архитектуру международной безопасности, все почему-то уверовали, что новая холодная и, тем более, «горячая» война – уже невозможны. Поверили в это и американцы, отказавшись от серьезных разработок в области стратегических вооружений. Вернее, не то чтобы поверили – просто «рынок порешал». Американским военно-промышленным гигантам оказалось неинтересно заниматься дорогостоящим производством ненужных стратегических ракет (имеющихся в условиях однополярного мира и полного военного доминирования США, казалось, более чем достаточно) в ущерб хорошо продаваемому оружию для локальных войн: тактическим ракетам, самолетам, танкам и т. д.

Россия же, не выходя за рамки ограничений, разработки не прекращала. Это наглядно видно на примере ракеты «Сармат», об окончании испытаний и скорой постановке на боевое дежурство которой на днях объявил президент. Ракета разрабатывается с 2011 года, а в 2022-м уже состоялись первые пуски. Напомню, «Сармат» пришел на смену «Воеводе», стоявшей на вооружении с 1988 года. А у США пресловутые Minutеman III на вооружении аж с 1970-го, с тех пор они постоянно проходят модернизацию и увеличение срока службы.

Еще в 2010-м в США заговорили об обновлении триады, в том числе – наземной компоненты. Тогда появился проект МБР нового поколения – GBSD (средство стратегического сдерживания наземного базирования) LGM-35 Sentinel. А еще через три года борьбы между Boeing и Northrop Grumman за право создать ракету было объявлено имя победителя, и то – после того, как «Боинг» сам вышел из игры. На каком этапе находится разработка ракеты – пока неизвестно. Известно только, что Пентагон планирует поставить на боевое дежурство первую ракету в 2029-м и провести полную замену прежних ракет в течение 10 лет.

То есть можно говорить об отставании американских технологий минимум на пять-десять лет. Это не говоря о гиперзвуке, который американцы уже несколько лет никак не могут освоить. Появление «Буревестника», кажется, окончательно расшатало им нервы.

Ведь «Буревестник» – не просто ракета нового поколения, а четвертая часть триады, как считают некоторые военные эксперты. Которая, разумеется, никак не упомянута в том же СНВ III, и не могла быть упомянута – в те времена таких технологий еще не было. Вообще, СНВ – это про количество (боеголовок, носителей и пусковых установок), а не про качество. Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.

Договоры о стратегическом разоружении (ОСВ, СНВ) последовательно не только регламентировали количество вооружений, но пытались угнаться за качеством. Каждая новая версия соглашения включала новые уступки сторон друг другу в областях, не фигурировавших в предыдущих версиях. Так, например, ограничение на ракеты с разделяющейся головной частью (РГЧ) – были достигнуты только в СНВ I, а на размещение ядерного оружия в космосе – только в ОСВ II.

У Дональда Трампа с СНВ отношения непростые. В первую свою каденцию он отказывался вести переговоры о продлении договора, срок которого истекал в 2020-м. По некоторым данным, Вашингтон ставил ряд условий, в числе которых – подключение к договору Китая и включение в него всей новой номенклатуры российских вооружений.

Однако в январе 2020-го в Белом доме внезапно оказался не Трамп, а Байден, который тут же продлил договор на пять лет безо всяких условий. Следующее продление (или подписание нового договора) должно состояться уже в будущем году. Но оно снова оказалось под большим вопросом на фоне последних заявлений Трампа.

Очевидно, что эти заявления содержат элемент торга или даже шантажа, чтобы Россия согласилась продлить договор на условиях США. Об этом фактически прямым текстом еще год назад писал бывший советник Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен, призывая Вашингтон возобновить испытания ядерного оружия, поскольку международный диалог в этой сфере зашел в тупик. Очевидно, под тупиком он имел в виду несогласие Москвы заключать договор на американских условиях. И «выход» из тупика, по его мнению, в эскалации, которая должна запугать Россию и принудить к компромиссам.

В том, что именно эта точка зрения господствует в окружении Трампа, можно не сомневаться. Вопрос только в том, останется ли шантаж в сугубо словесной форме, или они впрямь перейдут к каким-то решительным действиям. Разумеется, не «незамедлительно», но рано или поздно…