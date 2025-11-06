  • Новость часаСаакашвили и других лидеров оппозиции Грузии обвинили в попытке свергнуть власть
    6 ноября 2025, 14:20 • Общество

    Как Россия сохранила свой единственный ядерный полигон

    Как Россия сохранила свой единственный ядерный полигон
    @ Малышев Николай/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Российское военно-политическое руководство рассматривает целесообразность начала подготовки к возобновлению ядерных испытаний. Но сама техническая возможность таких испытаний обеспечивается ядерным полигоном, построенным во времена СССР и до сих пор действующим на Новой Земле. Как он устроен и что нужно сделать для возобновления испытаний сегодня?

    Министр обороны Андрей Белоусов считает, что Россия должна «немедленно» начать «подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям». Он заявил это на оперативном совещании, проведенном президентом России с членами СБ РФ.

    Глава военного ведомства связал свои предложения с действиями Соединенных Штатов в ядерной сфере: «Эти действия однозначно свидетельствуют об активном наращивании Вашингтоном стратегических наступательных вооружений». По словам министра, необходимо «действовать адекватно в ответ на шаги Вашингтона в интересах гарантированного обеспечения безопасности нашей страны». Глава российского государства Владимир Путин в итоге поручил рассмотреть вопрос о целесообразности начала подготовки к ядерным испытаниям.

    Как известно, единственный в России ядерный полигон на Новой Земле в целом находится в готовности к возобновлению своей миссии. Это поистине уникальное место – и с точки зрения климата, и с точки зрения приложенного здесь человеческого труда.

    Новая Земля – архипелаг в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями, состоящий из двух крупных островов – Северного и Южного. Здесь крайне суровый арктический климат. Температура зимой может быть ниже -40 градусов по Цельсию, а средние температуры самого теплого месяца – августа колеблются от 2,5 (на Северном острове), до 6,5 градусов (на Южном острове). Полярная ночь и шквальные ветра приводили иногда к трагедиям. Случалось, что люди теряли ориентировку и замерзали насмерть даже в центре полигона – в Белушьей Губе, нападения белых медведей являлись частым событием.

    Формально полигон был разделен на три технологических площадки, где проводились испытания:  зона А (район Черная Губа, подводные и надводные взрывы), зона В (в районе пролива Маточкин Шар, проводились подземные взрывы в штольнях);  зона С (полуостров Сухой Нос): наземные и воздушные испытания ядерных взрывов. Здесь, в частности, была испытана «Царь-бомба» – мощнейший  50-мегатонный термоядерный заряд.

    Сложные климатические и погодные условия позволяют работать на полигоне только несколько месяцев.

    Во времена СССР, когда испытания проводились регулярно, непосредственная подготовка к каждому подземному взрыву (с 1963 года наша страна проводила только такие испытания) начиналась в июле, сами опыты проводились в период с августа по октябрь, и крайне редко – в ноябре. Такие ограничения связаны прежде всего с навигацией: пролив Маточкин Шар освобождается ото льда обычно в середине июня, и только тогда необходимые для подготовки материалы могут доставляться на полигон. В это же время устанавливается достаточный для строительных работ световой день.

    Поясним: подземный ядерный взрыв проводится либо в скважинах (вертикальных шахтах) – при испытании новых оружейных систем, либо в штольне (горизонтальном тоннеле) – для исследования поражающих факторов взрыва. Согласно американским данным, на рубеже 90-х стоимость подготовки вертикальной шахты составляла 20-30 млн долларов, для штольни – 40-70 млн из-за большего объема и повышенной сложности работ. Тогда подготовка одного испытания занимала не менее 18 месяцев.

    По рассказам участников испытаний, штольня представляет собой подобие тоннеля метро, оборудованное рельсовыми путями и кабельными каналами. Длина штольни может достигать десятков км.

    Это дает четкое представление об объеме работ и необходимом количестве материалов, которые в основной своей массе завозятся с Большой земли. Доставлять их, например, ледоколами было бы неоправданно дорого.

    Подготовка испытательных площадок осуществлялась подразделениями военных строителей, а также вольнонаемными гражданскими горняками, осуществлявших проходку штолен. Недалеко от поселка Белушья Губа был расположен аэродром, где базировался полк истребителей-перехватчиков, защищавших полигон, эскадрилья транспортной авиации и смешанная эскадрилья специального назначения, чьи пилоты выполняли все полеты внутри архипелага. Ими осуществлялась воздушная и ледовую разведка, ретрансляция связи, перевозка людей и грузов, поисковые и спасательные полета, забор проб воздуха, биологических проб. Иными словами, осуществляли авиационное обеспечение ядерных испытаний и функционирование полигона.

    Каждое испытание включало в себя целый ряд экспериментов. Например, проверку не только поражающего воздействия конкретного заряда, но и, скажем, радиационной защиты бронетехники, воздействия радиации на растения и так далее. В самой штольне размещались миллионы различных датчиков, а у устья ведущей в нее шахты – аппаратурный комплекс, на который поступают собранные данные.

    Огромное внимание уделялось соблюдению при испытаниях мер по обеспечению экологической безопасности окружающей среды. Однако случались и ЧП - выход радиоактивных продуктов на поверхность. Иногда даже требовались работы по дезактивации аппаратного комплекса. Такая угроза требовала тщательной оценки метеообстановки, чтобы в случае выхода радиоактивных газов не допустить их распространение за пределы полигона. Иными словами, не только само проведение ядерных испытаний, но и подготовка к ним является комплексом сложных и дорогостоящих мероприятий.

    Последний ядерный взрыв на полигоне Новая Земля состоялся 24 октября 1990 года, причем его проведение носило по-настоящему драматический характер. Ядерное испытание в штольне на объекте обозначенном как А-13Н, в соответствии с постановлением правительства, должно было быть проведено осенью 1989 года. К этому моменту все было подготовлено – установлен сам заряд, датчики, другое необходимое оборудование. Однако приказа на проведение эксперимента так и не поступало, поскольку руководителем СССР Михаилом Горбачевым был объявлен временный мораторий на проведение ядерных взрывов.

    Возникшая неопределенность поставила в тяжелое положение работников полигона, как военнослужащих, так и гражданских специалистов. Необходимо было охранять готовый к испытанию объект, обеспечивать развернутое оборудование и командный пункт, несмотря на наступившую полярную ночь и усилившиеся морозы.

    Весной 1990 года возникла новая напасть. Новая Земля всегда являлась объектом повышенного внимания вражеских разведок, однако режим повышенной секретности, строгие контрразведывательные мероприятия и бдительная охрана не оставляли им никакого шанса. Однако «новое мышление» и паралич политической воли тогдашнего руководство привело к тому, что в районе пролива Маточкин Шар вошло судно «Гринпис». Более того, «активисты» высадили десант на берег, и сумели пробраться на приустьевую площадку объекта А-37А, где в 1987 были проведены испытания. Там они были задержаны сотрудниками службы режима.

    Позднее стало известно, что среди «зеленых» были сотрудники ЦРУ, которые на своей одежде увезли пробы грунта с площадки.

    Между тем надвигающаяся зима ставила под вопрос не только проведение подготовленного испытания, но и вопросы безопасности – развернутое оборудование могло не «перезимовать» и выйти из строя. Но, наконец, было получено разрешение, и состоялся последний ядерный взрыв на Новой Земле.

    После распада СССР полигон стал приходить в упадок, часть подразделений и служб были перебазированы на материк, оставшимся едва хватало сил, чтобы поддерживать его «живучесть». К счастью, в 1995 году полигон стал использоваться для проведения неядерных взрывов и других опасных испытаний. Это позволило сохранить инфраструктуру и научно-лабораторную базу. Сегодня огромное внимание уделяется обеспечению безопасности объектов полигона и поддержания режима секретности. И для этого есть все основания: по Новой Земле работают вражеские спутники, постоянные облеты совершают самолеты-шпионы.  Но на архипелаге постоянно несут боевое дежурство посты воздушного наблюдения, зенитные системы, расчеты РЭБ, непрерывно сканируется прилегающая акватория. Охрану полигона осуществляет спецназ.

    Личный состав Центрального полигона сейчас задействован в проведении и обеспечении неядерных взрывных экспериментов, а также не прекращает работы по поддержанию лабораторно-экспериментальной базы и инфраструктуры полигона в готовности к полномасштабной испытательной деятельности. Однако возобновление испытаний после столь долгого перерыва, несомненно, потребует больших усилий, чем подготовка очередного опыта в советское время. Скорее всего, потребуется и новое оборудование, более соответствующее сегодняшним реалиям. Неудивительно, что

    начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов уточнил, что на «подготовку ядерных испытаний в зависимости от их вида необходимо от нескольких месяцев до нескольких лет».

    Возможно, что у наших оппонентов исходная ситуация еще сложнее, чем у нас. Американские СМИ со ссылкой на экспертов и бывших сотрудников единственного ядерного испытательного полигона США в штате Невада указывают, что «опыт физических испытаний» утрачен. А сам полигон нуждается в капитальном ремонте. Проверявшие его специалисты назвали имеющееся там оборудование «ржавой ямой». Если это так, то мы находимся в лучших стартовых условиях. Хотя нельзя исключать и попытку вброса дезинформации.

    Владимир Путин подчеркнул, что Россия не собирается нарушать свои обязательства в рамках ДВЗЯИ, однако если участники соглашения решат провести ядерные испытания, то российская сторона ответит тем же. Чтобы быть уверенными в возможности такого ответа, и поддерживалось все эти десятилетия функционирование ядерного полигона на Новой Земле.

