Генерал Верховцев оценил готовность Новой Земли к ядерным испытаниям

  • Новость часаЗа сутки ВСУ потеряли более 250 военных и технику на Курском направлении
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    Как СССР убедил Финляндию в пользе нейтралитета
    Рогов заявил об отказе Зеленского вывести ВСУ из Курахово
    «Аэрофлот» первым в России решил взять самолеты в «мокрый» лизинг
    Спецназовцы ГУФСИН напали на стриптиз-клуб во Владивостоке
    ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины
    Подполье сообщило об ударе по складу с ATACMS у Черноморска
    Норвегия заработала более 115 млрд долларов на вытеснении российского газа
    Отключена высоковольтная линия на Запорожской АЭС
    ВСУ потеряли сотни бойцов и технику под Константиновкой
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Черчилль – один из главных злодеев ХХ века

    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

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    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

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    30 ноября 2024, 13:26 • Новости дня

    Генерал Верховцев оценил готовность Новой Земли к ядерным испытаниям

    Генерал Верховцев заявил, что Полигон на Новой Земле готов к ядерным испытаниям

    Tекст: Вера Басилая

    Российский полигон на архипелаге Новая Земля поддерживается в полной готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний, заявил бывший начальник 12-го Главного управления Минобороны России генерал-полковник Владимир Верховцев.

    Российский полигон на архипелаге Новая Земля находится в полной готовности к возобновлению ядерных испытаний, передает ТАСС.

    «Если должностные лица, которые принимают персональное решение по этому вопросу, примут его, то мы готовы это сделать в самое ближайшее время», – отметил Верховцев.

    Он также подчеркнул, что хотя техническая информация, накопленная СССР и США, считается достаточной, возможное возобновление испытаний может быть обусловлено политической необходимостью.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков ранее сообщил, что вопрос о возобновлении ядерных испытаний для России актуален на фоне эскалационного курса США.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшем будущем в России могут появиться новые ракетные комплексы.

    На саммите ОДКБ Путин подчеркнул, что украинской стороне и западным странам следует помнить о наличии у России гиперзвуковых ракет и другого оружия, аналогов которому не существует.

    28 ноября 2024, 13:33 • Новости дня
    Путин заявил о способности «Орешника» разлагать цель на элементарные частицы
    Путин заявил о способности «Орешника» разлагать цель на элементарные частицы
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Находящиеся в эпицентре взрыва ракеты «Орешник» объекты превращаются в пыль, заявил президент России Владимир Путин на заседании ОДКБ.

    «Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль», – цитирует Путина РИА «Новости».

    По его словам, ракета поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.

    До этого глава Российского государства сообщил, что сейчас ни одно государство не имеет на вооружении аналогов российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

    Он также отметил, что Генштаб ВС России и Минобороны ищут на Украине цели, которые можно было бы поразить «Орешником».

    Кроме того, российский президент сообщил, что в стране началось серийное производство этих систем.

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    30 ноября 2024, 01:34 • Новости дня
    Ким Чен Ын встретился с министром обороны России

    Ким Чен Ын обсудил с Белоусовым укрепление отношений КНДР и России

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын провел встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым, где обсудил укрепление двустороннего сотрудничества в разных сферах и выразил поддержку Москве.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын принял 29 ноября министра обороны России Андрея Белоусова, который прибыл в страну с официальным визитом, сообщает ЦТАК. В ходе встречи Ким Чен Ын выразил готовность развивать отношения с Россией в политической, экономической и военной сферах.

    Министр обороны передал Ким Чен Ыну приветственное послание от президента России Владимира Путина. В ответ лидер КНДР попросил передать свой «товарищеский привет» российскому лидеру. Ким Чен Ын отметил важность корейско-российских отношений для обеспечения международной безопасности.

    «Ким Чен Ын сказал, что корейско-российские отношения являются сильным механизмом обеспечения безопасности, способствующим благосостоянию народов двух стран и смягчающим ситуацию в регионе и гарантирующим международную стратегическую стабильность», – отмечает агентство.

    При это северокорейский лидер выразил готовность «еще более энергично расширять и развивать отношения двух стран во всех сферах, включая политическую, экономическую и военную».

    Ким Чен Ын также осудил удары по российской территории с использованием западного оружия, назвав их вмешательством в украинский конфликт. Он поддержал ответные действия России и подчеркнул, что КНДР будет продолжать поддерживать политику Москвы в защите суверенитета.

    На встрече было подчеркнуто, что Пхеньян всегда будет с Москвой, несмотря на международные давления и угрозы. Ким Чен Ын заверил в неизменной поддержке политики России и готовности противостоять империалистическим силам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с официальным визитом в КНДР, где его встретили с почестями в аэропорту Сунан. Белоусов в ходе переговоров с северокорейским коллегой Но Гван Чхолем сообщил об активном расширении военного сотрудничества с КНДР и подчеркнул важность реализации достигнутых договоренностей. Он также заявил, что договор России с КНДР поможет снизить риск войны в Северо-Восточной Азии и заложить основу новой системы безопасности.

    Официальный представитель МИД Китая Мао Нин назвала контакты между Россией и КНДР внутренним делом двух стран.

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    30 ноября 2024, 13:07 • Видео
    Война вернулась в Сирию

    В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

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    28 ноября 2024, 01:42 • Новости дня
    США не увидели риска ядерной эскалации после ударов вглубь России

    ЦРУ оценило риск ядерной эскалации при ударах вглубь России

    США не увидели риска ядерной эскалации после ударов вглубь России
    @ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Американские разведывательные службы полагают, что удары вглубь территории Росси дальнобойным оружием не повышают вероятность ядерной эскалации, сообщило Reuters.

    Как отметили источники агентства, риск ядерной эскалации остается низким, даже несмотря на изменение позиции администрации президента Байдена по использованию дальнобойного оружия вглубь России, передает ТАСС.

    Отмечается, что в течение последних семи месяцев американская разведка предоставляла оценки, согласно которым вероятность ядерной эскалации в результате разрешения на применение дальнобойных вооружений со стороны Вашингтона маловероятна. Источник в Конгрессе США заявил: «Оценки были последовательными: ATACMS не изменят расчеты России по ядерному оружию».

    При этом испытания Россией новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении также не повлияли на оценки американской разведки относительно риска ядерной эскалации, говорится в публикации.

    Напомним, 24 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о безрассудных шагах США в конфликте на Украине. Он также обратил внимание на недавнее обновление ядерной доктрины России. По словам Пескова, эти изменения следует рассматривать как сигнал Западу и что в этом нет случайностей, а есть определенная закономерность.

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    30 ноября 2024, 06:52 • Новости дня
    Солдаты ВСУ бежали с позиций у Сватово в ЛНР

    Военные ВСУ покинули позиции у Сватово в ЛНР

    Солдаты ВСУ бежали с позиций у Сватово в ЛНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины начали покидать позиции в районе Сватова в ЛНР, что квалифицируется как бегство, отметил военный эксперт Андрей Марочко.

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины начали покидать свои позиции в районе города Сватово Луганской народной республики, сообщает ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, это больше похоже на бегство или самовольное оставление позиций.

    Он добавил: «Юго-западнее Сватово также есть позитивные моменты на линии боевого соприкосновения: боевики начинают покидать позиции в районе населенного пункта Надия. Больше это похоже на бегство или самовольное оставление позиций, но вместе с тем противник пока еще сопротивляется на данном участке местности».

    Ранее Марочко сообщил что российские военнослужащие создали огневой мешок для ВСУ в районе Сватова. Это дало возможность российской армии усилить свое присутствие и давление на этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лишились украинские вооруженные силы возможности снабжения и ротации на Сватовском участке из-за успехов российских войск, контролирующих дорогу Боровая-Сватово.

    Мобилизованные граждане Украины под конвоем прибыли на позиции ВСУ в районе Сватова для участия в боевых действиях, получив оружие и боеприпасы после прибытия.

    Российские военнослужащие ударом высокоточного боеприпаса уничтожили под городом Сватово расчет САУ ВСУ, обстреливавший территорию республики.

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    30 ноября 2024, 06:28 • Новости дня
    ВСУ потеряли сотни бойцов и технику под Константиновкой

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска группировки «Юг» нанесли значительные потери ВСУ, уничтожив до 290 человек и несколько единиц бронетехники в боях под Константиновкой.

    Группировка «Юг»  нанесла значительные потери Вооруженным силам Украины, передает РИА «Новости». Начальник пресс-центра Вадим Астафьев сообщил, что подразделения успешно отразили контратаку штурмовой группы ВСУ, уничтожив до 290 военнослужащих.

    Артиллерийскими ударами были поражены бронетранспортер, три автомобиля и полевой склад боеприпасов. Улучшение позиций произошло на переднем крае, где велись интенсивные боевые действия. Формирования 54-й механизированной, 46-й аэромобильной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ понесли потери в районах Константиновки, Дачного и Славянска.

    Астафьев уточнил, что успешные действия российской группировки способствуют укреплению положения войск в зоне боевых действий. Поддержка артиллерии и боеприпасов помогла достичь тактического преимущества на передовой. Основное внимание уделяется отражению атак и нанесению максимального урона противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник пресс-центра группировки «Восток» сообщил о потерях ВСУ в зоне ответственности до 140 военных, уничтожении техники и освобождении населенного пункта Раздольное.

    Украинская армия понесла за последние сутки значительные потери, включая 250 военнослужащих и разнообразную военную технику, один украинский солдат сдался в плен, сообщило Минобороны.

    Российские силы за семь дней произвели массированный и 32 групповых удара по стратегическим объектам на украинской территории, сообщало Минобороны.

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    28 ноября 2024, 08:49 • Новости дня
    Отряды «Барс» получили от Минобороны тяжелое вооружение

    Отрядам «Барс» передали гаубицы, РЭБ, огнеметы и вездеходы для усиления

    Tекст: Александра Юдина

    Отряды «Барс» в этом году получили гаубицы, станции РЭБ, огнеметы и вездеходы, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский.

    По его словам, добровольческие отряды «Барс» получили новое вооружение, передает журнал «Военные комиссариаты России». В этом году отряды были оснащены гаубицами, станциями РЭБ, огнеметами и вездеходами, передает РИА «Новости».

    «В целях повышения огневой мощи отрядов в июне 2024 года были внесены изменения в организационно-штатную структуру добровольческих формирований: в состав отряда включена гаубичная артиллерийская группа; для борьбы с БПЛА противника – группа радиоэлектронной борьбы и противодействия БПЛА; для инженерного обеспечения – инженерно-саперная группа», – заявил генерал.

    Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки добавлены операторы БПЛА, а в гранатометное отделение – огнеметчики с легкими пехотными огнеметами ЛПО-97. Для повышения мобильности роты оснастили мотовездеходами.

    Ранее Минобороны сообщило о формировании отрядов «Барс» в регионах России. До этого сообщалось, что добровольческий отряд «Барс-Курск» приступил к выполнению задач по защите объектов в Курской области после подготовки в тыловой зоне.

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    30 ноября 2024, 03:13 • Новости дня
    Террористы захватили 40% западных районов Алеппо

    СМИ сообщили о захвате террористами 40% западных районов Алеппо

    Tекст: Денис Тельманов

    Террористические группировки, включая «Хайят Тахрир аш-Шам», установили контроль над значительной частью западных районов Алеппо, что стало причиной эскалации конфликта в этом сирийском городе.

    Как сообщает телеканал Al Mayadeen, террористические группировки, в том числе «Хайят Тахрир аш-Шам», утверждают, что установили контроль над более чем 40% западных районов Алеппо в ночь на субботу. Эта информация появилась в Telegram-канале Al Mayadeen, который ссылается на собственного корреспондента.

    Ранее газета «Аль-Ватан» опубликовала видео с сирийским военным, который подтвердил, что армия Сирии сохраняет присутствие в западных кварталах города. Однако он также отметил, что в некоторые кварталы проникли группы террористов. Сообщения об отступлении сирийской армии и проникновении террористов в Алеппо также появились в социальных сетях.

    Министерство обороны Сирии ранее заявило о столкновениях с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб, нарушив соглашение о деэскалации. В результате ответных действий сирийской армии террористические группировки понесли значительные потери в живой силе и технике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нападении террористических формирований в провинциях Алеппо и Идлиб были задействованы боевики иностранных государств. ВКС России в Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям террористов, ликвидировав более 200 боевиков, включая членов группировки «Джебхат ан-Нусра*». Террористы взяли стратегически важный город Саракиб в сирийской провинции Идлиб.

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    29 ноября 2024, 11:44 • Новости дня
    Ростех организовал рекордное десантирование трех пар парашютистов из стратосферы

    Три пары парашютистов впервые совершили прыжок из стратосферы

    Ростех организовал рекордное десантирование трех пар парашютистов из стратосферы
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ростех организовал прыжок трех пар парашютистов из стратосферы на высоте 10 120 м, установив несколько рекордов и подтвердив возможности парашютной системы «Тандем-400».

    Госкорпорация Ростех организовала уникальное десантирование с использованием новейших парашютных систем «Тандем-400», установлены несколько мировых рекордов, сообщает ТАСС.

    Во время испытания три пары парашютистов впервые в мире покинули самолет из стратосферы с высоты 10 120 метров. Парашютисты-испытатели Государственного летно-испытательного центра Минобороны совершили прыжок, который был зафиксирован в Книге рекордов России.

    Скорость самолета Ан-72, из которого производился прыжок, составляла 350 км/ч, а температура за бортом достигала минус 57 градусов по Цельсию. В воздухе испытатели провели около 30 минут и всей группой приземлились в установленный квадрат. Среди участников рекордного прыжка были Андрей Топорков, Андрей Морозов, Максим Ситайло, Юрий Колосков, Юрий Миронов и ведущий телеканала «Звезда» Алексей Егоров.

    Парашютная система «Тандем-400» была разработана Ростехом для выполнения как учебно-тренировочных, так и боевых прыжков. Она закрывает все потребности специалистов поисково-спасательных и специальных групп. Система позволяет десантироваться в паре с инструктором и перевозить до 225 кг грузов, включая кислородное оборудование и контейнеры.

    Начальник отделения 929-го ГЛИЦ МО РФ Андрей Топорков отметил, что после испытаний рекордные прыжки станут нормой для этой системы. По словам исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко, прыжки с высоты 10 км имеют практическую значимость, позволяя преодолевать большие расстояния и обеспечивать малозаметность для противовоздушной обороны. «Тандем-400» делает возможным выполнение таких задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Ростех презентовала новейшую линейку парашютных систем на международной выставке Dubai Airshow. Россия передала парашютную систему «Кадет-100» на государственные испытания. В России создали парашют для боевых водолазов.

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    28 ноября 2024, 03:47 • Новости дня
    Минобороны сообщило о формировании отрядов «Барс» в регионах России

    Минобороны сформировало четыре добровольческих отряда «Барс» для защиты приграничья в 2024 году

    Tекст: Максим Попов

    Добровольческие отряды «Барс» созданы в Крыму, Белгороде, Брянске и Курске для противодействия угрозам со стороны Украины, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Минобороны Евгений Бурдинский.

    Как отметил Бурдинский, добровольческие отряды «Барс-Крым», «Барс-Белгород», «Барс-Брянск» и «Барс-Курск» были сформированы с целью нейтрализации угрозы со стороны украинских боевиков в приграничных районах России, передает РИА «Новости».

    Формирования созданы в ответ на рост напряженности в регионах и возникшую угрозу населению со стороны ВСУ. По словам Бурдинского, особенность этих отрядов заключается в территориальном принципе комплектования.

    Он также подчеркнул, что обязательным условием для добровольцев является выполнение задач на территории своих областей.

    Генерал отметил, что добровольцы получили на вооружение гаубицы, станции РЭБ, огнеметы и вездеходы.

    До этого сообщалось, что добровольческий отряд «Барс-Курск» приступил к выполнению задач по защите объектов в Курской области после подготовки в тыловой зоне.


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    28 ноября 2024, 00:36 • Новости дня
    На поддержку оборонных предприятий выделили 1 трлн рублей

    ОПК получил 1 трлн рублей из бюджета для увеличения производственных мощностей

    Tекст: Максим Попов

    Правительство выделило около 1 трлн рублей на увеличение мощностей головных предприятий ОПК и кооперацию, что позволит увеличить производство востребованных вооружений.

    Как заявил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-полковник Анатолий Гуляев, из федерального бюджета выделено около одного трлн рублей для наращивания производственных мощностей головных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), передает ТАСС.

    Президентские решения позволили быстро увеличить производство особо востребованных образцов вооружения и техники, необходимых для специальной военной операции Вооруженных сил России. Эти меры также способствовали обеспечению кооперации между предприятиями, отметил он.

    Напомним, в июле правительство в три раза увеличило предельный ежегодный размер субсидирования льготных кредитов, выдаваемых предприятиям ОПК на производство продукции гражданского назначения.

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    29 ноября 2024, 01:46 • Новости дня
    США запланировали новую гонку вооружений с Россией и Китаем

    США вложат 138 млрд долларов в модернизацию ядерного оружия до 2049 года

    Tекст: Максим Попов

    США намерены вложить 138 млрд долларов в модернизацию ядерного оружия до 2049 года, что может привести к новому витку гонки вооружений с Россией и Китаем, следует из доклада «Росконгресса».

    Как отмечает РИА «Новости», это вложение станет частью более широкой программы, включающей 500 млрд долларов на управление запасами, демонтаж и утилизацию компонентов боеголовок, исследования и разработки.

    В докладе подчеркивается, что в 2023 году Пентагон получил более 200 обновленных ядерных боеприпасов, что стало крупнейшей поставкой со времен холодной войны. В модернизации ядерного арсенала участвуют свыше 67 тыс. сотрудников, их число за последние десять лет увеличилось более чем на 70%.

    Авторы доклада считают, что начало модернизации ядерного оружия США может означать гонку вооружений с Россией и Китаем. При этом средний возраст ядерного оружия в США на 2020 год достиг 27,5 лет. При этом данные о возрасте боеголовок после 2020 года остаются засекреченными.

    Напомним, новая российская баллистическая ракета «Орешник» способна доставлять ядерные заряды с мощностью, эквивалентной 45 атомным бомбам, примененным в Хиросиме, и развивать скорость до 10 махов.

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    28 ноября 2024, 13:27 • Новости дня
    Путин заявил о начале серийного производства «Орешника»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия занялась серийным производством системы «Орешник» с баллистической ракетой средней дальности, заявил президент Владимир Путин.

    В стране открыто серийное производство таких систем, заявил глава Российского государства, передает ТАСС.

    Путин до этого заявил, что сейчас ни одно из государств не имеет на вооружении системы «Орешник».

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    28 ноября 2024, 02:12 • Новости дня
    Франция задумалась о создании баллистической ракеты на фоне успехов «Орешника»

    Франция начала переговоры о создании ракеты с дальностью более тысячи километров

    Tекст: Максим Попов

    Французские военные начали переговоры о создании новой баллистической ракеты наземного базирования с дальностью более тысячи километров, обсуждая проект с генеральным управлением вооружений, сообщило Challenges.

    По данным издания, переговоры между генеральным штабом вооруженных сил Франции и генеральным управлением вооружений (DGA) проходят на высоком уровне и близки к завершению, передает ТАСС.

    В публикации подчеркивается, что успехи России, Израиля и Ирана в использовании баллистических ракет побуждают Францию к созданию схожего оружия. Новая ракета планируется с характеристиками, близкими к иранской «Фаттах» и китайским DF21 и DF26, с возможностью менять траекторию полета вплоть до последнего момента, что сделает ее перехват практически невозможным.

    Как отметили обозреватели, Минобороны Франции понадобится несколько сотен миллионов евро на реализацию проекта. Разработкой может заняться французская ArianeGroup.

    При этом, если проект окажется успешным, французская баллистическая ракета может стать частью европейского проекта ELSA, в котором участвуют Германия, Италия, Польша, Швеция и Великобритания, говорится в публикации.

    Напомним, 21 ноября Россия нанесла удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске новейшей баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Как отметили в Минобороны, все боевые блоки ракеты достигли заданной цели. «Цель пуска достигнута, плановые параметры выполнены в полном объеме», – сообщило ведомство.

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    29 ноября 2024, 23:42 • Новости дня
    Минобороны РФ подало иск против ИСС на 4,6 млрд рублей

    Минобороны РФ требует 4,6 млрд рублей от ИСС им Решетнева за неустойку

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны России предъявило иск на сумму более 4,6 млрд рублей против предприятия ИСС им. Решетнева за неустойку по госконтракту, заключенному в 2014 году.

    Министерство обороны РФ подало иск в Арбитражный суд Москвы, требуя взыскать 4,6 млрд рублей с железногорского предприятия «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева, входящего в состав Роскосмоса, передает ТАСС. Сумма исковых требований составила 4 601 943 617,61 рубля. Иск был принят судом 15 ноября, а судебное заседание назначено на 17 января.

    Военное ведомство взыскивает с производителя спутников неустойку по госконтракту от 2014 года. О предмете контракта и других подробностях в судебных материалах не сообщается.

    «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева, расположенные в ЗАТО Железногорск Красноярского края, являются одним из ведущих предприятий Роскосмоса, специализирующимся на производстве спутников связи и навигации. На сегодняшний день около двух третей российской орбитальной группировки состоят из спутников, разработанных и произведенных ИСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны подало иск в Арбитражный суд Москвы против ОАО «Электроприбор», требуя 57,5 млн рублей за неисполнение контракта на производство систем борьбы с беспилотниками, а также сообщалось, что Публично-правовая компания «Военно-строительная компания» подала два иска в арбитражный суд Москвы против ОАО «Бамстройпуть» на общую сумму около 24,1 млрд рублей.

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    28 ноября 2024, 13:43 • Новости дня
    Путин: У России есть несколько готовых к применению аналогов «Орешника»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона обладает несколькими системами гиперзвуковых ударных ракет, схожих с «Орешником», заявил президент Владимир Путин на заседании ОДКБ в узком составе.

    «В наличии у нас сегодня имеется несколько готовых к применению изделий подобного рода», – цитирует Путина ТАСС.

    До этого он сообщал, что в России началось серийное производство «Орешника». Он отмечал, что «Орешник» способен разлагать объекты в зоне взрыва на элементарные частицы.

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    Европа может полностью лишиться российского газа

    Над российскими поставками газа в Европу – как по трубе, так и в виде СПГ – сгущаются тучи. Уже 20 декабря могут прекратиться трубопроводные поставки газа в Евросоюз из-за американских санкций против Газпромбанка. А в самом ЕС в новом пакете санкций готовятся запретить СПГ из России. К каким последствиям стоит готовиться Газпрому, России и самому Евросоюзу, если поставки полностью остановятся? Подробности

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    Украина получила «черную метку» от неожиданной страны

    Миссия министра обороны Украины Рустема Умерова в Южной Корее полностью провалена. В Киеве рассчитывали получить от Сеула танки и ЗРК, но корейцы отказались поставлять оружие ВСУ даже за деньги и несмотря на все разногласия с Россией. Этот отказ похож на «черную метку», но послали ее Украине не из Кореи, а из США. Подробности

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    Запад выбрал завесу для ввода войск НАТО на Украину

    По данным Службы внешней разведки России, Запад готовится к оккупации Украины и планирует ввести в страну до 100 тыс. миротворцев НАТО. В Кремле напомнили, что любые действия по размещению такого контингента должны учитывать мнение всех вовлеченных сторон, а МИД назвал планы Запада провокацией. По мнению экспертов, «миротворцы» НАТО на Украине не будут иметь ничего общего с «голубыми касками», поэтому станут для России законной военной целью. Подробности

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    Как СССР убедил Финляндию в пользе нейтралитета

    30 ноября исполняется 85 лет со дня начала советско-финской войны. И те события, что привели к ее началу, и то, что происходило с Финляндией после Второй мировой, доказывают слова начальника Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина: «Сотрудничество с Россией приносило Финляндии гораздо больше пользы, чем ее попытки следовать в фарватере агрессивной русофобской политики». Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Война вернулась в Сирию

      В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

    • Трамп готовит заморозку конфликта на Украине

      Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог. Возможно, это лучший кандидат из возможных, в то же время – худший для Киева. Так «план Трампа по миру на Украине» обрел реальные черты, ведь именно Келлог этот план и писал.

    • Трамп начинает экономическую войну

      Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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