Генерал Верховцев оценил готовность Новой Земли к ядерным испытаниям

Генерал Верховцев заявил, что Полигон на Новой Земле готов к ядерным испытаниям

Tекст: Вера Басилая

Российский полигон на архипелаге Новая Земля находится в полной готовности к возобновлению ядерных испытаний, передает ТАСС.

«Если должностные лица, которые принимают персональное решение по этому вопросу, примут его, то мы готовы это сделать в самое ближайшее время», – отметил Верховцев.

Он также подчеркнул, что хотя техническая информация, накопленная СССР и США, считается достаточной, возможное возобновление испытаний может быть обусловлено политической необходимостью.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков ранее сообщил, что вопрос о возобновлении ядерных испытаний для России актуален на фоне эскалационного курса США.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшем будущем в России могут появиться новые ракетные комплексы.

На саммите ОДКБ Путин подчеркнул, что украинской стороне и западным странам следует помнить о наличии у России гиперзвуковых ракет и другого оружия, аналогов которому не существует.