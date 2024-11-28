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Путин об эффекте оружия России для противника: Клиент будет доволен
Президент Владимир Путин, выступая на Совете коллективной безопасности ОДКБ в Астане, заявил, что в ближайшем будущем в России могут появиться новые ракетные комплексы. «Клиент будет доволен», – сказал он.
В своей речи глава государства использовал метафору, отметив, что «клиент, безусловно, будет доволен». Эти слова прозвучали на фоне обсуждения возможностей российского вооружения, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что Россия продолжает развивать свои вооруженные силы и оборонные технологии, чтобы поддерживать высокий уровень безопасности. Он отметил, что новые разработки в области ракетных комплексов помогут повысить обороноспособность страны.
«По нашему меню этого класса продуктов в ближайшем будущем могут появиться и другие продукты», – добавил президент.
Ранее Путин на саммите ОДКБ заявил, что украинской стороне и западным странам следует помнить о наличии у российской стороны гиперзвуковых ракет и другого оружия, аналогов которому не существует.
Он также подтвердил, что Россия обладает несколькими системами гиперзвуковых ударных ракет, схожих с «Орешником».
Кроме того, Путин сообщил, что российские ракеты, такие как «Искандер» и Х-101, превосходят западные аналоги по дальности и мощности, а производство ракет в РФ в десять раз превышает объемы стран НАТО.