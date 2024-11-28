Путин заявил о превосходстве российских ракет над западными

Путин сообщил о наличии у России аналогов западных ракет с лучшими характеристиками

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, ракеты, которые поставляются Киеву, имеют более дальнобойные и мощные аналоги в российском арсенале. Президент подчеркнул, что российская ракетная система «Искандер» является аналогом всех трех модификаций американских ракет ATACMS и обладает большей дальностью, сообщает ТАСС.

Помимо этого, Путин сообщил о наличии российских аналогов британской Storm Shadow, французской SCALP и германской Taurus, которыми является ракета воздушного базирования Х-101. Она имеет сопоставимую мощность боевой части, но превосходит европейские системы по дальности. Таким образом, российские ракеты показывают свои конкурентные преимущества перед западными аналогами.

В то же время Путин заявил, что Россия производит в десять раз больше ракет, чем все страны НАТО вместе взятые. Более того, со следующего года производство увеличится еще на 25–30%.

Напомним, новая российская баллистическая ракета «Орешник» способна доставлять ядерные заряды с мощностью, эквивалентной 45 атомным бомбам, примененным в Хиросиме, и развивать скорость до 10 махов.

Западные аналитики признали ее самым дальнобойным оружием, когда-либо использованным в конфликтах на Европейском континенте.