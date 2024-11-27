На Западе назвали «Орешник» оружием с «чертовски большим ущербом»

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The New York Times, удар этой ракетой по заводу «Южмаш» на Украине продемонстрировал, по мнению экспертов, «реальные военные способности» России, передает ТАСС.

Профессор Джеффри Льюис, директор программы по ядерному нераспространению в американском Миддлберийском институте международных исследований, отметил, что эта атака нанесла значительный ущерб украинским силам. Льюис подчеркнул, что такие действия показывают не только технические возможности, но и стратегическую нацеленность России на демонстрацию своей силы в регионе.

Профессор Том Карако, руководитель программы по противоракетной обороне вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, также выделил «Орешник» как оружие с «чертовски большим ущербом» из-за его невероятной скорости полета. Он добавил, что перехват разделяющихся головных частей этой ракеты становится сложной задачей для современных систем противовоздушной обороны, что делает такие атаки практически неотразимыми.

Ранее МИД выразил уверенность, что после испытательного пуска «Орешника» Запад убедился в силе российских вооружений, подчеркнув важность продемонстрированного потенциала.

Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, турецкое издание dikGAZETE высказало сомнения в готовности НАТО к прямому конфликту с Россией после испытаний ракеты «Орешник», отметив у альянса нервозность.

Напомним, президент РФ Владимир Путин сообщил, что запуск российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» был произведен по объекту на Украине в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.