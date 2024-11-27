Турецкое издание сообщило о страхе НАТО перед испытаниями ракеты «Орешник»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет DikGAZETE, натовские страны отреагировали на испытания российской ракеты средней дальности «Орешник» с тревогой, что вызывает вопросы о готовности Запада к возможному военному конфликту с Россией. Журналист Эрхан Куадзба подчеркнул, что даже неядерные испытания заставляют альянс ощущать угрозу, передает РИА «Новости».

В статье отмечается, что НАТО должно пересмотреть свои планы нападения на Россию, так как Москва продемонстрировала готовность защищать свою безопасность. По мнению Куадзбы, эти испытания стали последним предупреждением президента России Владимира Путина западным странам, указывая на способность ядерного арсенала России уничтожить всех членов НАТО.

Журналист добавил, что Запад будет вынужден серьезно задуматься над этим сигналом, поскольку всегда игнорировал угрозы Кремля, но теперь, через украинский конфликт, получил «сильную пощечину» от России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил о нанесении удара ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске, а также опубликовали кадры с Путиным после заявления об испытаниях «Орешника».