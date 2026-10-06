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Самолет ВВС Швеции провел над Черным морем шесть часов
Шведский разведывательный самолет Gulfstream S102B Korpen вернулся на базу у Бухареста после длительного патрулирования над Черным морем.
Самолет шведских ВВС вылетел из международного аэропорта имени Анри Коанды под Бухарестом в 9:10 мск, направившись к акватории Черного моря, свидетельствуют данные РИА «Новости».
Примерно в 10:00 мск воздушное судно вышло на заданный маршрут, выполняя многократные петли над акваторией.
Спустя шесть часов разведки самолет покинул зону патрулирования, взяв курс на северо-запад, и вскоре пропал с радаров вблизи аэропорта вылета. Позже стало известно, что Gulfstream S102B Korpen приземлился у Бухареста.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет-разведчик ВВС Швеции также заметили над водами Черного моря. В субботу полет над этой акваторией совершил американский самолет-разведчик.
В прошлом месяце самолет ВМС США также устроил многочасовой полет над Черным морем.